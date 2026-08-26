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Maradt még erő a forintban, kulcsszint alatt váltják a dollárt – késő este dőlhet el a részvénypiacok sorsa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felfelé indult a pesti tőzsde. A forint a tegnapi ralit követően jó fomában van szerda reggel is. A nap legfontosabb piaci eseménye az Nvidia esti gyorsjelentése lesz, ami jelentős mozgásokat hozhat a tőzsdéken.
K. T.
2026.08.26, 09:07

Az amerikai-kanadai vámháborús csörte és az Iránnal szembeni gazdasági megtorlócsomag dacára jó hangulatban zártak kedden az amerikai börzék, amiben a kötvényhozamok lecsorgása támogatta a befektetőket. Szerda reggel már enyhe csökkenést mutattak a tengerentúli határidős indexek, az európai piacokon viszont még kitarthat a jó hangulat a kedvező globális kötvénypiaci fejlemények következtében. A pesti tőzsde felfelé vette az irányt, a forint a keddi ralit követően tovább javított az euróval szemben. 

tőzsde, BUX, forint
Jó hangulatban nyitott a pesti tőzsde, erősödött szerda reggel a forint is / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai részvénypiac fő mutatója, a BUX index 0,3 százalékkal 151 709 pontra emelkedett a nyitást követően. 

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A magyar blue chip papírok közül 

  • az OTP 0,3 százalékkal 46 620 forintra drágult,
  • a Mol kurzusa szintén 0,3 százalékkal 5055 forintra emelkedett,
  • a Richter részvényei 0,15 százalékkal 13 340 forinta ereszkedtek,
  • a Magyar Telekom papírjai pedig 0,1 százalékkal 2 556 forintra csökkent.

A nap leginkább várt tőzsdei sztorija az Nvidia gyorsjelentése lesz, amely csak az amerikai tőzsdezárást követően érkezik, magyar idő szerint 22 óra után. A csipgyártó negyedéves számai és a vezetőség iránymutatása az egész technológiai szektor, valamint a mesterséges intelligencia beruházások befektetői megítélését árnyalhatja, és a tőzsdéken is jókora árfolyammozgásokat hozhat.

A tegnap jelentő hazai midcap papírok közül az AutoWallis célárát csökkentette, a DH Groupra vonatkozó árfolyamváakozását viszont megemelte a Concorde. Az elemzői lépés nagyobb árfolyamkilengést eredményezhet a két érintett részvény piacán.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az olajárak ereszkedése tovább folytatódott a közel-keleti feszültségek enyhülésével párhuzamosan. A Brent hordónkénti ára 2,3 százalékkal 86,6 dollárra, a WTI jegyzése pedig 2,4 százalékkal 80,4 dollárig húzódott vissza szerda reggelre.

A forint az előző napi, jegybanki és pénzügyminisztériumi üzenetektől, valamint a dollár gyengülésétől is fűtött raliját követően tovább erősödött szerda reggel.

Az euró jegyzése a hajnali, 360,8-as szintről 360,4 forint alá csorgott le a tőzsdenyitásra, ami 0,05 százalékos forinterőt jelez.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest minimálisan javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 0,05 százalékkal került lejjebb, így továbbra is 310-es szint alatt, 308,9 forinton váltják a zöldhasút cikkünk írásakor.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal összevetve jól teljesít a magyar pénz, a cseh korona és a lengyel zloty váltási árfolyama is 0,1 százalékkal csökkent.

Ma délután érkezik a júliusi PCE árindex a tengerentúlról, valamint a részletes második negyedéves GDP adat ugyancsak az Egyesült Államokból. 

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