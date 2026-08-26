Maradt még erő a forintban, kulcsszint alatt váltják a dollárt – késő este dőlhet el a részvénypiacok sorsa

A magyar blue chip papírok közül

az OTP 0,3 százalékkal 46 620 forintra drágult,

a Mol kurzusa szintén 0,3 százalékkal 5055 forintra emelkedett,

a Richter részvényei 0,15 százalékkal 13 340 forinta ereszkedtek,

a Magyar Telekom papírjai pedig 0,1 százalékkal 2 556 forintra csökkent.

A nap leginkább várt tőzsdei sztorija az Nvidia gyorsjelentése lesz, amely csak az amerikai tőzsdezárást követően érkezik, magyar idő szerint 22 óra után. A csipgyártó negyedéves számai és a vezetőség iránymutatása az egész technológiai szektor, valamint a mesterséges intelligencia beruházások befektetői megítélését árnyalhatja, és a tőzsdéken is jókora árfolyammozgásokat hozhat.

A tegnap jelentő hazai midcap papírok közül az AutoWallis célárát csökkentette, a DH Groupra vonatkozó árfolyamváakozását viszont megemelte a Concorde. Az elemzői lépés nagyobb árfolyamkilengést eredményezhet a két érintett részvény piacán.

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Az olajárak ereszkedése tovább folytatódott a közel-keleti feszültségek enyhülésével párhuzamosan. A Brent hordónkénti ára 2,3 százalékkal 86,6 dollárra, a WTI jegyzése pedig 2,4 százalékkal 80,4 dollárig húzódott vissza szerda reggelre.

A forint az előző napi, jegybanki és pénzügyminisztériumi üzenetektől, valamint a dollár gyengülésétől is fűtött raliját követően tovább erősödött szerda reggel.