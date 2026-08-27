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A pesti tőzsdére nem ért el az Nvidia-hatás: elesett reggel a BUX és a forint – a 4iG új üzete belökte az árfolyamot

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Rossz hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX lefordult, a forint is gyengült a piacnyitást követően. A 4iG új, energetikai üzlete viszont felkeltette a befektetők érdeklődését.
K. T.
2026.08.27, 09:29

Az Nvidia minden várakozást felülmúló tenap éjjeli jelentése adhat lendületet csütörtökön a piacoknak, mérsékelve a technológiai szektor és a mesterséges intelligencia beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat. A pesti tőzsde kisebb gyengüléssel rajtolt, a forint is kiengedett az elmúlt napok erősödését követően.

4iG, tőzsde
Gyengén rajtolt a pesti tőzsde, a forint is szenved, a 4iG viszont jól kezdett / Fotó: Móricz Sabján Simon

A csipgyártó éves alapon több mint duplázta bevételét a második negyedévben, a  96,2 milliárd dollár meghaladta a 92,2 milliárd dollárról szóló elemzői konszenzust. Az MI-piac meghatározó szereplője részvényenként 2,22 dollár nyereséget termelt, ami ugyancsak bő kétszerese a tavalyinak, és ugyancsak erősebb a piac által várt 2,09 dollárnál. Ennél is fontosabb, hogy a vezetőség a piacénál ambiciózusabb növekedést vetített előre: a következő negyedévben 108 milliárdos bevételcélt jelötek ki, és jövő évben is tempósabb gyarapodással terveznek, mint azt az elemzők várták. A részvényárfolyam öt százalékot ugrott az este 10 órai tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben.

A pesti tőzsdén egyelőre nem vetett hullámot a globális technológiai szektor zászlóshajójának erős eredménye. A BUX index 0,3 százalékkal fordult le a nyitást követően, 150 339 pontig.

A blue chipek közül 

  • az OTP 0,6 százalékkal 46 030 forintra esett, 
  • a Mol papírjai 0,2 százalékkal 4 988 forintra ereszkedtek, 
  • a Richter kurzusa 0,4 százalékkal, 13 350 forintra erősödött,
  • a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal 2 540 forintra kapaszkodott fel.

A 4iG új, energetikai üzletág létrehozását jelentette be nem sokkal a piacnyitás előtt. A befektetők kedvezően fogadták az üzleti és földrajzi diverzifikációt is jelentő lépést: amire 2,4 százalékos erősödéssel reagált az árfolyam.

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A forint gyengült a meghatározó devizákkal szemben az előző napok menetelését követően.

Az euró jegyzése 0,3 százalékkal került feljebb, 362,9 forintra.

EUR / HUF árfolyam
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A magyar valuta továbbra is relatíve szűk szávban, 360-365 között mozog a közös európai pénzzel szemben, ebből a csatornából az elmúlt egy hónapban csupán rövid időre tudott le- vagy felszúrni a kurzus.

A dollárhoz képest szintén 0,3 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, cikkünk írásakor 311,4 forintot kérnek a zöldhasúért.

USD / HUF árfolyam
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A régiós fizetőeszközök mezőnyében is kisebb alulteljesítés látható: a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,15 százalékkal drágult.

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