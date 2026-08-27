A pesti tőzsdére nem ért el az Nvidia-hatás: elesett reggel a BUX és a forint – a 4iG új üzete belökte az árfolyamot
Az Nvidia minden várakozást felülmúló tenap éjjeli jelentése adhat lendületet csütörtökön a piacoknak, mérsékelve a technológiai szektor és a mesterséges intelligencia beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat. A pesti tőzsde kisebb gyengüléssel rajtolt, a forint is kiengedett az elmúlt napok erősödését követően.
A csipgyártó éves alapon több mint duplázta bevételét a második negyedévben, a 96,2 milliárd dollár meghaladta a 92,2 milliárd dollárról szóló elemzői konszenzust. Az MI-piac meghatározó szereplője részvényenként 2,22 dollár nyereséget termelt, ami ugyancsak bő kétszerese a tavalyinak, és ugyancsak erősebb a piac által várt 2,09 dollárnál. Ennél is fontosabb, hogy a vezetőség a piacénál ambiciózusabb növekedést vetített előre: a következő negyedévben 108 milliárdos bevételcélt jelötek ki, és jövő évben is tempósabb gyarapodással terveznek, mint azt az elemzők várták. A részvényárfolyam öt százalékot ugrott az este 10 órai tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben.
A pesti tőzsdén egyelőre nem vetett hullámot a globális technológiai szektor zászlóshajójának erős eredménye. A BUX index 0,3 százalékkal fordult le a nyitást követően, 150 339 pontig.
A blue chipek közül
- az OTP 0,6 százalékkal 46 030 forintra esett,
- a Mol papírjai 0,2 százalékkal 4 988 forintra ereszkedtek,
- a Richter kurzusa 0,4 százalékkal, 13 350 forintra erősödött,
- a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal 2 540 forintra kapaszkodott fel.
A 4iG új, energetikai üzletág létrehozását jelentette be nem sokkal a piacnyitás előtt. A befektetők kedvezően fogadták az üzleti és földrajzi diverzifikációt is jelentő lépést: amire 2,4 százalékos erősödéssel reagált az árfolyam.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint gyengült a meghatározó devizákkal szemben az előző napok menetelését követően.
Az euró jegyzése 0,3 százalékkal került feljebb, 362,9 forintra.
A magyar valuta továbbra is relatíve szűk szávban, 360-365 között mozog a közös európai pénzzel szemben, ebből a csatornából az elmúlt egy hónapban csupán rövid időre tudott le- vagy felszúrni a kurzus.
A dollárhoz képest szintén 0,3 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, cikkünk írásakor 311,4 forintot kérnek a zöldhasúért.
A régiós fizetőeszközök mezőnyében is kisebb alulteljesítés látható: a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,15 százalékkal drágult.