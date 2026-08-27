A pesti tőzsdére nem ért el az Nvidia-hatás: elesett reggel a BUX és a forint – a 4iG új üzete belökte az árfolyamot

Az Nvidia minden várakozást felülmúló tenap éjjeli jelentése adhat lendületet csütörtökön a piacoknak, mérsékelve a technológiai szektor és a mesterséges intelligencia beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat. A pesti tőzsde kisebb gyengüléssel rajtolt, a forint is kiengedett az elmúlt napok erősödését követően.

Gyengén rajtolt a pesti tőzsde, a forint is szenved, a 4iG viszont jól kezdett / Fotó: Móricz Sabján Simon

A csipgyártó éves alapon több mint duplázta bevételét a második negyedévben, a 96,2 milliárd dollár meghaladta a 92,2 milliárd dollárról szóló elemzői konszenzust. Az MI-piac meghatározó szereplője részvényenként 2,22 dollár nyereséget termelt, ami ugyancsak bő kétszerese a tavalyinak, és ugyancsak erősebb a piac által várt 2,09 dollárnál. Ennél is fontosabb, hogy a vezetőség a piacénál ambiciózusabb növekedést vetített előre: a következő negyedévben 108 milliárdos bevételcélt jelötek ki, és jövő évben is tempósabb gyarapodással terveznek, mint azt az elemzők várták. A részvényárfolyam öt százalékot ugrott az este 10 órai tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben.

A pesti tőzsdén egyelőre nem vetett hullámot a globális technológiai szektor zászlóshajójának erős eredménye. A BUX index 0,3 százalékkal fordult le a nyitást követően, 150 339 pontig.

A blue chipek közül

az OTP 0,6 százalékkal 46 030 forintra esett,

a Mol papírjai 0,2 százalékkal 4 988 forintra ereszkedtek,

a Richter kurzusa 0,4 százalékkal, 13 350 forintra erősödött,

a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal 2 540 forintra kapaszkodott fel.

A 4iG új, energetikai üzletág létrehozását jelentette be nem sokkal a piacnyitás előtt. A befektetők kedvezően fogadták az üzleti és földrajzi diverzifikációt is jelentő lépést: amire 2,4 százalékos erősödéssel reagált az árfolyam.

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A forint gyengült a meghatározó devizákkal szemben az előző napok menetelését követően.

Az euró jegyzése 0,3 százalékkal került feljebb, 362,9 forintra.