A nap végén húzták fel a pesti tőzsdét: ünnepelhet a Mol és az OTP is – a forintot megingatta az amerikai jegybankelnök beszéde

Kedvezett a piaci hangulat a kockázatvállalásnak a hét utolsó kereskedési napján, így emelkedéssel zártak az európai tőzsdék pénteken. Itthon is a vevők kerültek fölénybe a Fed-elnök monetáris szingorításra utaló, az infláció letörésének fontosságát hangsúlyozó üzenetére, a forintot viszont gyengítette az amerikai jegybankelnök dollárt támasztó beszéde.

Nagyot hajrázott pénteken a pesti tőzsde, a forint viszont gyengült a dolárral szemben / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A nyugat-európai tőzsdéken tekintélyes, egy százalék körüli pluszban végeztek a nagyobb indexek, egyedül a londoni FTSE 100 volt lemaradó 0,2 százalékos emelkedésel. a Fed-elnök újabb, szeptemberi kamatemelés irányába mutató kommunikációjára pozitívan reagáltak a részvénypiacok.

A pesti tőzsdére is a beszéd elhangzását követően, a nap vége felé jöttek meg a vevők, és húzték fel a BUX idexet 0,7 százalékkal, 150 666 pontra.

A vezető hazai részvények közül

a Mol 1,9 százalékkal 5050 forintra erősödött,

az OTP 0,8 százalékkal 46 000 forintra drágult,

a Richter 0,1 százalékkal 13 370 forintra kapaszkodott,

a Magyar Telekom viszont egy százalékkal 2504 forintra esett vissza.

A magyar tőzsdén jegyzett részvényekkel összesen 22 milliárd forint értékben kötöttek üzletet.