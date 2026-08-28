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A nap végén húzták fel a pesti tőzsdét: ünnepelhet a Mol és az OTP is – a forintot megingatta az amerikai jegybankelnök beszéde

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az amerikai jegybank elnökének beszéde hozott nagyobb mozgásokat a nap végén az európai tőzsdékre és a devizapiacra. A BUX index és az európai börzék jelentős emelkedéssel zártak, a forint viszont gyengült Kevin Warsh Fed-elnök Jackson Hole-i beszédét követően.
K. T.
2026.08.28, 17:42
Frissítve: 2026.08.28, 17:44

Kedvezett a piaci hangulat a kockázatvállalásnak a hét utolsó kereskedési napján, így emelkedéssel zártak az európai tőzsdék pénteken. Itthon is a vevők kerültek fölénybe a Fed-elnök monetáris szingorításra utaló, az infláció letörésének fontosságát hangsúlyozó üzenetére, a forintot viszont gyengítette az amerikai jegybankelnök dollárt támasztó beszéde.

tőzsde, forint, dollár
Nagyot hajrázott pénteken a pesti tőzsde, a forint viszont gyengült a dolárral szemben / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A nyugat-európai tőzsdéken tekintélyes, egy százalék körüli pluszban végeztek a nagyobb indexek, egyedül a londoni FTSE 100 volt lemaradó 0,2 százalékos emelkedésel.  a Fed-elnök újabb, szeptemberi kamatemelés irányába mutató kommunikációjára pozitívan reagáltak a részvénypiacok.

A pesti tőzsdére is a beszéd elhangzását követően, a nap vége felé jöttek meg a vevők, és húzték fel a BUX idexet 0,7 százalékkal, 150 666 pontra.

A vezető hazai részvények közül 

  • a Mol 1,9 százalékkal 5050 forintra erősödött, 
  • az OTP 0,8 százalékkal 46 000 forintra drágult, 
  • a Richter 0,1 százalékkal 13 370 forintra kapaszkodott, 
  • a Magyar Telekom viszont egy százalékkal 2504 forintra esett vissza.

A magyar tőzsdén jegyzett részvényekkel összesen 22 milliárd forint értékben kötöttek üzletet.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 050 HUF 0 / +1,86 %
Forgalom: 2 991 816 763 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A teljes mezőnyben a Multihome bizonyult az éllovasnak 6,7 százalékos ralival, míg a nap vesztese a Nordtelekom volt 4,8 százalékos zuhanással.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint a nap nagyobb részében kisebb erősödést mutatott a főbb devizákkal szemben, késő délután pedig Kevin Warsh Fed-elnök Jackson Hole-i beszéde alatt megrángatták a hazai valuta árfolyamát.

Az amerikai jegybank elnökének beszéde erősítette a dollárt, ami a forintnál ezzel egyidejűleg gyngülést okozott. A piac az elhangzottak alapján már nagyobb valószínűséggel árazza a szeptemberi újabb 25 bázispontos kamatemelést.

A tőzsdezáráskor 365,1 forintot kértek az euróért, ami megegyezik a tegnap esti szinttel.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest viszont 0,4 százalékkal gyengült a magyar pénz, a keresztárfolyam 314,5 forintig szaladt fel.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákhoz képest vegyesen teljesít a forint: a cseh korona 0,05 százalékkal drágult, a lengyel zloty váltási árfolyama ellenben 0,05 százalékkal mérséklődött.

Az Erste kommentárja szerint a reggel közzétett viszonylag gyenge KSH külkereskedelmi mérleg adatok nem támogatják a forintot, miközben a költségvetés helyzete továbbra is fókuszban van. Rövid távon a magyar piac is Jackson Hole-ra figyelhet.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1780 cikk

 

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