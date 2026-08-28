A nap végén húzták fel a pesti tőzsdét: ünnepelhet a Mol és az OTP is – a forintot megingatta az amerikai jegybankelnök beszéde
Kedvezett a piaci hangulat a kockázatvállalásnak a hét utolsó kereskedési napján, így emelkedéssel zártak az európai tőzsdék pénteken. Itthon is a vevők kerültek fölénybe a Fed-elnök monetáris szingorításra utaló, az infláció letörésének fontosságát hangsúlyozó üzenetére, a forintot viszont gyengítette az amerikai jegybankelnök dollárt támasztó beszéde.
A nyugat-európai tőzsdéken tekintélyes, egy százalék körüli pluszban végeztek a nagyobb indexek, egyedül a londoni FTSE 100 volt lemaradó 0,2 százalékos emelkedésel. a Fed-elnök újabb, szeptemberi kamatemelés irányába mutató kommunikációjára pozitívan reagáltak a részvénypiacok.
A pesti tőzsdére is a beszéd elhangzását követően, a nap vége felé jöttek meg a vevők, és húzték fel a BUX idexet 0,7 százalékkal, 150 666 pontra.
A vezető hazai részvények közül
- a Mol 1,9 százalékkal 5050 forintra erősödött,
- az OTP 0,8 százalékkal 46 000 forintra drágult,
- a Richter 0,1 százalékkal 13 370 forintra kapaszkodott,
- a Magyar Telekom viszont egy százalékkal 2504 forintra esett vissza.
A magyar tőzsdén jegyzett részvényekkel összesen 22 milliárd forint értékben kötöttek üzletet.
A teljes mezőnyben a Multihome bizonyult az éllovasnak 6,7 százalékos ralival, míg a nap vesztese a Nordtelekom volt 4,8 százalékos zuhanással.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint a nap nagyobb részében kisebb erősödést mutatott a főbb devizákkal szemben, késő délután pedig Kevin Warsh Fed-elnök Jackson Hole-i beszéde alatt megrángatták a hazai valuta árfolyamát.
Az amerikai jegybank elnökének beszéde erősítette a dollárt, ami a forintnál ezzel egyidejűleg gyngülést okozott. A piac az elhangzottak alapján már nagyobb valószínűséggel árazza a szeptemberi újabb 25 bázispontos kamatemelést.
A tőzsdezáráskor 365,1 forintot kértek az euróért, ami megegyezik a tegnap esti szinttel.
A dollárhoz képest viszont 0,4 százalékkal gyengült a magyar pénz, a keresztárfolyam 314,5 forintig szaladt fel.
A régiós devizákhoz képest vegyesen teljesít a forint: a cseh korona 0,05 százalékkal drágult, a lengyel zloty váltási árfolyama ellenben 0,05 százalékkal mérséklődött.
Az Erste kommentárja szerint a reggel közzétett viszonylag gyenge KSH külkereskedelmi mérleg adatok nem támogatják a forintot, miközben a költségvetés helyzete továbbra is fókuszban van. Rövid távon a magyar piac is Jackson Hole-ra figyelhet.