Durván erősödik a forint, már 363 alatt váltják az eurót – a dollárt is állva hagyta a magyar pénz

A régiós devizák sem tudják tartani a tempót a hazai valutával: a cseh korona 0,4 százalékkal, a lengyel zloty fél százalékkal lett olcsóbb.

Az Erste elemzői kiemelik , hogy a kevésbé szigorú Fed-pályára vonatkozó várakozások javították a globális kockázati hangulatot és a feltörekvő piaci devizák relatív vonzerejét, ami a magyar deviza erősödésének irányába hatott. A miniszterelnök bejelentése alapján megkezdik a Duna vízszintjének mesterséges emelését, ami jelentősen mérsékelheti az atomerőmű működésének kitettségét a száraz és esőmentes időjárásra.

A következő héten várhatóan nem érkezik érdemi hazai piacmozgató impulzus, így a forint árfolyamát továbbra is elsősorban az energiapiaci folyamatok és az amerikai kamatpályára vonatkozó várakozások alakíthatják a bankház szerint.

Az olajárak lefelé tartanak, ahogy a kereskedők fókusza az iráni háború bizonytalanságai felől a mérséklődő kereletről szóló előrejelzésekre irányul.

A Brent hordónkénti ára két százalékkal 87,2 dollárra esett vissza,

a WTI jegyzése pedig 2,1 százalékkal 81,5 dollárig jött le.

A nagy európai tőzsdeindexek a londoni FTSE 100 kivételével emelkednek, a DAX fél százalékkal, a CAC 40 0,2 százalékkal került feljebb.