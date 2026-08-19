Villámrajtot vett az OTP, az euró továbbra is 365 forint felett

Iráni fenyegetéssel éleződött ismét a közel-keleti háborús helyzet, miután a perzsa állam Európában lévő amerikai célpontok megtámadását is kilátásba helyezte arra az esetre, ha Washington eszkalálja a konfliktust. A befektetők emellett az emelkedő kötvényhozamok hatását is emésztik szerda reggel. A pesti tőzsde erősödött a tőzsderajtkor, a forint viszont egyelőre nem találja az irányt.

Erősödött szerda reggel a pesti tőzsde, a forint még az irányt keresi / Fotó: Vémi Zoltán

A BUX index 0,3 százalékkal 149 174 pontra erősödött a nyitáskor. A magyar blue chipek közül

az OTP 0,6 százalékkal, 45 780 forintra emelkedett,

a Mol részvényei 0,25 százalékkal 4938 forintra drágultak,

a Richter kurzusa 0,15 százalékkal 12 910 forintra fordult le,

a Magyar Telekom papírjai pedig 0,15 százalékkal 2 574 forintra erősödtek.

A Budapesti Értéktőzsde az augusztus 20-i ünnepi hosszú hétvége miatt csütörtökön és pénteken is zárva tart, az európai börzéken viszont holnap és holnapután is a megszokott nyitvatartási időben kereskednek.

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A forint a tegnapi, kötvénypiaci leolvadás kiváltotta gyengülést követően kisebb és vegyes mozgást mutat a főbb devizákhoz képest.

Az euró jegyzése 0,1 százalékkal emelkedett a tőzsdenyitásig, a kurzus ezzel már 365,4 forintnál jár. A keresztárfolyam ezzel együtt viszonylag szűv sávban, 360-366 között mozog az elmúlt hetekben.