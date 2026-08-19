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Villámrajtot vett az OTP, az euró továbbra is 365 forint felett

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Az OTP erős rajtja húzta fel szerda reggel a BUX indexet. A pesti tőzsde erősödött a tőzsderajtkor, a forint viszont egyelőre nem találja az irányt.
K. T.
2026.08.19, 09:07

Iráni fenyegetéssel éleződött ismét a közel-keleti háborús helyzet, miután a perzsa állam Európában lévő amerikai célpontok megtámadását is kilátásba helyezte arra az esetre, ha Washington eszkalálja a konfliktust. A befektetők emellett az emelkedő kötvényhozamok hatását is emésztik szerda reggel. A pesti tőzsde erősödött a tőzsderajtkor, a forint viszont egyelőre nem találja az irányt. 

BUX, OTP, tőzsde, forint
Erősödött szerda reggel a pesti tőzsde, a forint még az irányt keresi / Fotó: Vémi Zoltán

A BUX index 0,3 százalékkal 149 174 pontra erősödött a nyitáskor. A magyar blue chipek közül 

  • az OTP 0,6 százalékkal, 45 780 forintra emelkedett,
  • a Mol részvényei 0,25 százalékkal 4938 forintra drágultak,
  • a Richter kurzusa 0,15 százalékkal 12 910 forintra fordult le,
  • a Magyar Telekom papírjai pedig 0,15 százalékkal 2 574 forintra erősödtek.

A Budapesti Értéktőzsde az augusztus 20-i ünnepi hosszú hétvége miatt csütörtökön és pénteken is zárva tart, az európai börzéken viszont holnap és holnapután is a megszokott nyitvatartási időben kereskednek.

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A forint a tegnapi, kötvénypiaci leolvadás kiváltotta gyengülést követően kisebb és vegyes mozgást mutat a főbb devizákhoz képest. 

Az euró jegyzése 0,1 százalékkal emelkedett a tőzsdenyitásig, a kurzus ezzel már 365,4 forintnál jár. A keresztárfolyam ezzel együtt viszonylag szűv sávban, 360-366 között mozog az elmúlt hetekben.

EUR / HUF árfolyam
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Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest 0,15 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a 315-ös szintre ereszkedett az amerikai pénz váltási ára.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákkal összevetve is vegyes a kép: a cseh korona 0,1 százalékkal drágult, a lengyel zloty árfolyama viszont nem változott.

A hét második felében illikvid kereskedés jöhet a forintpiacon, melynek jellegzetessége, hogy kisebb volumenű tranzakciók is nagyobb mozgásokat hozhatnak az árfolyamban.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1765 cikk

 

 

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