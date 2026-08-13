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Nem találja az irányt a forint, a pesti tőzsde erőt gyűjt a csúcsdöntés után

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Lefordult a szerdai történelmi csúcsról a BUX index csütörtök reggel. A forint vegyes mozgásokat mutat, új impulzusra vár a devizapiac.
K. T.
2026.08.13, 09:10
Frissítve: 2026.08.13, 09:37

Az amerikai kamatemelési várakozások mérséklődése miatt kedvező előjelekkel indul a csütörtöki kereskedés az európai tőzsdéken, a magyar piac ugyankkor korrigál a szerdai csúcsdöntés után. A forint kisebb, vegyes mozgásokat mutatott a pesti tőzsdenyitásig, új impulzusra vár a devizapiac.

forint, tőzsde, BUX
A forint új impulzusra vár, a pesti tőzsde lefordult a csúcsról / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsde a tegnapi, 150 ezer pont feletti történelmi csúcs elérését követően lefelé vette az irányt  nyitást követően.

A BUX index 0,2 százalékkal 150 119 forintra ereszkedett. A vezető magyar részvények közül 

  • az OTP kurzusa 0,1 százalékkal 46 240 forintra csökkent,
  • a Mol jegyzése fél százalékkal 4854 forintra esett,
  • a Richter papírjai 0,2 százalékkal 13 000 forintig csúszott vissza,
  • a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,1 százalékkal 2628 forintra kapaszkodott fel.

A közel-keleti háború körüli bizonytalanságok vátozatlanul magasan tartják az olajárakat, bár a nyomás némileg enyhült csütörtök reggelre. A Brent kurzusa 0,3 százalékkal 88,7 dollárra ereszkedett hordónként, míg a WTI jegyzése fél százalékkal 82,7 dollárra csökkent.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint csak kisebb mozgásokat ít le kilenc óráig a főbb devizákkal szemben. A befektetők a tegnap közzétett, várakozásoknak megfelelő amerikai inflációs adat ismeretében idén már csak egy kamatemelésre számítanak a Fedtől. Az irányadó kamatláb így decemberig változatlan maradhat. A részvénypiacoknk alapvetően kedvez, a dollárt kissé gyengíti ez a forgatókönyv.

Az euró jegyzése 0,05 százalékkal csökkent a tőzsdenyitásig, a keresztárfolyam ezzel a 364,2-os szintnél jár.

EUR / HUF árfolyam
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Heti
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Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest 0,5 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, az amerikai pénzt 316,2 forinton váltják.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A rgiós devizák közül a cseh koronával tartja a lépést a hazai valuta, míg a lenygel zloty 0,1 százalékkal lett olcsóbb.

A nemzetközi hangulat mellett az energiaárak alakulás, a kamatvárakozások, valamint hazai tényezőként a paksi atomerőmű  és így a hazai energiabiztonság helyzete mozgathatja a nap során az árfolyamot. Emellett a tengerentúlról újabb fontos munkaerőpiaci adt is érkezik délután.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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