Nem találja az irányt a forint, a pesti tőzsde erőt gyűjt a csúcsdöntés után

Az amerikai kamatemelési várakozások mérséklődése miatt kedvező előjelekkel indul a csütörtöki kereskedés az európai tőzsdéken, a magyar piac ugyankkor korrigál a szerdai csúcsdöntés után. A forint kisebb, vegyes mozgásokat mutatott a pesti tőzsdenyitásig, új impulzusra vár a devizapiac.

A forint új impulzusra vár, a pesti tőzsde lefordult a csúcsról / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsde a tegnapi, 150 ezer pont feletti történelmi csúcs elérését követően lefelé vette az irányt nyitást követően.

A BUX index 0,2 százalékkal 150 119 forintra ereszkedett. A vezető magyar részvények közül

az OTP kurzusa 0,1 százalékkal 46 240 forintra csökkent,

a Mol jegyzése fél százalékkal 4854 forintra esett,

a Richter papírjai 0,2 százalékkal 13 000 forintig csúszott vissza,

a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,1 százalékkal 2628 forintra kapaszkodott fel.

A közel-keleti háború körüli bizonytalanságok vátozatlanul magasan tartják az olajárakat, bár a nyomás némileg enyhült csütörtök reggelre. A Brent kurzusa 0,3 százalékkal 88,7 dollárra ereszkedett hordónként, míg a WTI jegyzése fél százalékkal 82,7 dollárra csökkent.

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A forint csak kisebb mozgásokat ít le kilenc óráig a főbb devizákkal szemben. A befektetők a tegnap közzétett, várakozásoknak megfelelő amerikai inflációs adat ismeretében idén már csak egy kamatemelésre számítanak a Fedtől. Az irányadó kamatláb így decemberig változatlan maradhat. A részvénypiacoknk alapvetően kedvez, a dollárt kissé gyengíti ez a forgatókönyv.

Az euró jegyzése 0,05 százalékkal csökkent a tőzsdenyitásig, a keresztárfolyam ezzel a 364,2-os szintnél jár.