Száguld a Rába, a 4iG zuhan, borús a hangulat a pesti tőzsdén
Hamar elillant a reggeli vételi erő a pesti tőzsdéről, a BUX index és a vezető magyar részvények is lefordultak szerda délelőtt, a forint pedig szűk sávban mozog fel-le a főbb devizákkal szemben, láthatóan az irányt keresve.
A hangulatot rontotta a KSH friss statisztikája, amely a hazai beruházások meredek visszaeséséről tájékoztatott a második negyedévre vonatkozóan. A nemzetközi hangulat a közel-keleti feszültségek enyhülésével javult. A nyugat-európai tőzsdéken zömében stabil pluszban járnak délután két óra előtt, egyedül a londoni FTSE 100 gyengélkedik 0,1 százalékos mínusszal.
A pesti börzén az eladók vannak túlsúlyban, a BUX indexet 0,7 százalékkal ütötték lejjebb, 150 500 pont alá.
A hazai nagypapírok közül csupán az OTP került minimálisan víz fölé: a nagybank részvényei 0,05 százalékkal 46 510 forintra kapaszkodtak.
A Mol kurzusa 1,8 százalékkal 4948 forintra esett, követve az olajárak visszahúzódását.
A Richter 1,3 százalékkal 13 190 forintig zuhant, a Magyar Telekom papírjai pedig 0,4 százalékkal 2548 forintra süllyedtek.
A teljes részvénypiaci mezőnyből kiemelkedik a Rába öt százalékos ralival, míg a jármű- és vedelmi ipari cég nagytulajdonosa, a 4iG sereghajtó 3,6 százalékos mélyrepüléssel.
A részvénypiacon az Nvidia késő esti gyorsjelentése hozhat nagyobb izgalmakat, a csipgyártó jelentésére és a vezetőség iránymutatására holnap heves mozgásokkal reagálhatnak a piacok.
A forint nem találja az irányt
A devizapiacon kisebb mozgásokat mutat a forint, amely 0,1 százalékos pluszban és ugyanilyen mértékű mínuszban is járt az euróval szemben a nap első felében. A közös európai pénzt néhány perccel 14 óra előtt 360,3 forinton váltják, ami szűk 0,1 százalékos forintelőnyt jelent.
A dollárhoz képest minimálisan javított a magyar pénz, a keresztárfolyam 308,9 forinton áll cikkünk írásakor.
A régiós devizákhoz viszonyítva vegyes a kép: a cseh korona 0,15 százalékkal kerül kevesebbe, a lengyel zloty pedig 0,1 százalékal drágul.
Az Erste kommentárja szerint az MNB monetáris tanácsa az előzetesen vártnak megfelelő döntést hozta tegnap az újabb 25 bázispontos kamatcsökkentéssel, miközben az inflációs cél felülvizsgálatának bejelentésével a jegybank az eurózónás csatlakozás irányába mutatott elkötelezettséget, s leginkább ez hatott pozitívan a forintra. Az elmúlt napokban a nemzetközi hangulat is segítette a forintot, illetve Paks újraindításának ma reggel bejelentett híre szintén pozitívan hathat az árfolyamra, csökkentve a fizetési mérleg idei – az energiaimportból fakadó – jelentősebb romlásának valószínűségét.