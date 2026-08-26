Száguld a Rába, a 4iG zuhan, borús a hangulat a pesti tőzsdén

Hamar elillant a reggeli vételi erő a pesti tőzsdéről, a BUX index és a vezető magyar részvények is lefordultak szerda délelőtt, a forint pedig szűk sávban mozog fel-le a főbb devizákkal szemben, láthatóan az irányt keresve.

Rossz a hangulat a pesti tőzsdén, a forint kisebb előnyben az euróval szemben / Fotó: Vémi Zoltán

A hangulatot rontotta a KSH friss statisztikája, amely a hazai beruházások meredek visszaeséséről tájékoztatott a második negyedévre vonatkozóan. A nemzetközi hangulat a közel-keleti feszültségek enyhülésével javult. A nyugat-európai tőzsdéken zömében stabil pluszban járnak délután két óra előtt, egyedül a londoni FTSE 100 gyengélkedik 0,1 százalékos mínusszal.

A pesti börzén az eladók vannak túlsúlyban, a BUX indexet 0,7 százalékkal ütötték lejjebb, 150 500 pont alá.

A hazai nagypapírok közül csupán az OTP került minimálisan víz fölé: a nagybank részvényei 0,05 százalékkal 46 510 forintra kapaszkodtak.