Deviza
EUR/HUF360,36 -0,18% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF420,7 -0,29% CHF/HUF384,02 -0,42% PLN/HUF83,86 -0,04% RON/HUF68,54 -0,19% CZK/HUF14,97 -0,15% EUR/HUF360,36 -0,18% USD/HUF309,21 0% GBP/HUF420,7 -0,29% CHF/HUF384,02 -0,42% PLN/HUF83,86 -0,04% RON/HUF68,54 -0,19% CZK/HUF14,97 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX150 706,76 -0,55% MTELEKOM2 540 -0,71% MOL4 936 -2,11% OTP46 590 +0,24% RICHTER13 260 -0,75% OPUS315 -0,63% ANY6 760 +1,48% AUTOWALLIS135,5 +0,37% WABERERS4 480 0% BUMIX9 611,19 +0,12% CETOP5 091,77 +0,36% CETOP NTR3 276,68 +0,13% BUX150 706,76 -0,55% MTELEKOM2 540 -0,71% MOL4 936 -2,11% OTP46 590 +0,24% RICHTER13 260 -0,75% OPUS315 -0,63% ANY6 760 +1,48% AUTOWALLIS135,5 +0,37% WABERERS4 480 0% BUMIX9 611,19 +0,12% CETOP5 091,77 +0,36% CETOP NTR3 276,68 +0,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
forint
bux
euró
4iG

Száguld a Rába, a 4iG zuhan, borús a hangulat a pesti tőzsdén

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elromlott a hangulat a hazai részvénypiacon, csupán az OTP próbál emelkedni. A forint piacán nem alakult ki egyértelmű kereskedési irány kora délutánig.
K. T.
2026.08.26, 14:22
Frissítve: 2026.08.26, 14:26

Hamar elillant a reggeli vételi erő a pesti tőzsdéről, a BUX index és a vezető magyar részvények is lefordultak szerda délelőtt, a forint pedig szűk sávban mozog fel-le a főbb devizákkal szemben, láthatóan az irányt keresve.

forint, pesti tőzsde
Rossz a hangulat a pesti tőzsdén, a forint kisebb előnyben az euróval szemben / Fotó: Vémi Zoltán

A hangulatot rontotta a KSH friss statisztikája, amely a hazai beruházások meredek visszaeséséről tájékoztatott a második negyedévre vonatkozóan. A nemzetközi hangulat a közel-keleti feszültségek enyhülésével javult. A nyugat-európai tőzsdéken zömében stabil pluszban járnak délután két óra előtt, egyedül a londoni FTSE 100 gyengélkedik 0,1 százalékos mínusszal.

A pesti börzén az eladók vannak túlsúlyban, a BUX indexet 0,7 százalékkal ütötték lejjebb, 150 500 pont alá. 

A hazai nagypapírok közül csupán az OTP került minimálisan víz fölé: a nagybank részvényei 0,05 százalékkal 46 510 forintra kapaszkodtak.

 OTP részvény
OTP részvény15:41:10
Árfolyam: 46 590 HUF +110 / +0,24 %
Forgalom: 2 661 054 010 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol kurzusa 1,8 százalékkal 4948 forintra esett, követve az olajárak visszahúzódását.

 MOL részvény
MOL részvény15:40:35
Árfolyam: 4 936 HUF -104 / -2,11 %
Forgalom: 2 470 730 315 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter 1,3 százalékkal 13 190 forintig zuhant, a Magyar Telekom papírjai pedig 0,4 százalékkal 2548 forintra süllyedtek.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény15:41:01
Árfolyam: 13 260 HUF -100 / -0,75 %
Forgalom: 1 071 659 540 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A teljes részvénypiaci mezőnyből kiemelkedik a Rába öt százalékos ralival, míg a jármű- és vedelmi ipari cég nagytulajdonosa, a 4iG sereghajtó 3,6 százalékos mélyrepüléssel.

A részvénypiacon az Nvidia késő esti gyorsjelentése hozhat nagyobb izgalmakat, a csipgyártó jelentésére és a vezetőség iránymutatására holnap heves mozgásokkal reagálhatnak a piacok.

A forint nem találja az irányt

A devizapiacon kisebb mozgásokat mutat a forint, amely 0,1 százalékos pluszban és ugyanilyen mértékű mínuszban is járt az euróval szemben a nap első felében. A közös európai pénzt néhány perccel 14 óra előtt 360,3 forinton váltják, ami szűk 0,1 százalékos forintelőnyt jelent.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest minimálisan javított a magyar pénz, a keresztárfolyam 308,9 forinton áll cikkünk írásakor.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákhoz viszonyítva vegyes a kép: a cseh korona 0,15 százalékkal kerül kevesebbe, a lengyel zloty pedig 0,1 százalékal drágul.

Az Erste kommentárja szerint az MNB monetáris tanácsa az előzetesen vártnak megfelelő döntést hozta tegnap az újabb 25 bázispontos kamatcsökkentéssel, miközben az inflációs cél felülvizsgálatának bejelentésével a jegybank az eurózónás csatlakozás irányába mutatott elkötelezettséget, s leginkább ez hatott pozitívan a forintra. Az elmúlt napokban a nemzetközi hangulat is segítette a forintot, illetve Paks újraindításának ma reggel bejelentett híre szintén pozitívan hathat az árfolyamra, csökkentve a fizetési mérleg idei – az energiaimportból fakadó – jelentősebb romlásának valószínűségét.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1776 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu