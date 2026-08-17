Az OTP húzza reggel a pesti tőzsdét, a forint lendületesen indítja az ünnepi hetet
Kedvező előjelekkel indul a hét az európai tőkepiacokon, a pesti tőzsde felfelé vette az irányt. A globális kckázatvállalási kedv kedvezett hétfő reggel a forintnak is, amely a dollárral és az euróval szemben is erősödéssel indította a hetet.
A BUX index 0,2 százalékos emelkedéssel, 150 805 ponton rajtolt, a hazai blue chip részvények közül
- az OTP árfolyama 0,4 százalékkal 46 230 forintra drágult.
- A Mol kurzusa 0,2 százalékkal 4950 forintra csökkent,
- a Richter papírjai 0,6 százalékkal 12 920 forintra estek,
- a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,1 százalékkal 2 628 forintra csúszott le.
A globális kockázatvállalási hangulatot támogatja, hogy az előző héten érkezett gyenge amerikai gazdasági adatok jelentősen mérsékelték a Fed szeptemberi kamatemelésének valószínűségét. Az alacsonabb kmatkörnyezet pedig alapvetően kedvez a részvénypiacoknak. A tengerentúlon enyhültek a befektetői aggodalmak a félvezetőgyártókkal kapcsolatban, ami ugyancsak segíti az emelkedést.
A befektetők a közel-keleti helyzetre is figyelnek, ahol a hétvégén ismét felerősödtek a feszültségek, miután Izrael újabb támadásokat indított Libanon ellen, Donald Trump amerikai elnök pedig új szankciókat készített elő Irán ellen, és kilátásba helyezte, hogy "amerikai területté nyilvánítja" a Hormuzi-szorost.
Itthonról és Európából sem érkezik a héten igazán fontos makogazdasági mutató, a hazai tőzsdén pedig rövidített, három napos kereskedési hét következik.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Az olajárak továbbra is magasan járnak, csupán mérsékelt csökkenés látszik hétfő reggel a meghatározó benchmarkoknál. A Brent hordónkénti ára 0,2 százalékkal 88,3 dollárra csúsztt vissza, a WTI jegyzése pedig 0,8 százalékkal 81,8 dollárra csökkent.
A forint erősödéssel vágott neki hétfői kereskedésnek a főbb devizákkal szemben, amiben a kedvező nemzetközi hangulat és az energiahordozókra nehezedő árnyomás enyhülése is támogatta a hazai valutát.
Az euró jegyzése 0,2 százalékkal 362,3 forintra ereszkedett kilenc óráig.
A dollárhoz képest 0,4 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 312,5 forintnál járt a tőzsdenyitáskor.
A forint régiós szinten is felülteljesített a nap korai szakaszában, a cseh korona és a lengyel zloty is 0,1 százalékkal lett olcsóbb.