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Az OTP húzza reggel a pesti tőzsdét, a forint lendületesen indítja az ünnepi hetet

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A bankpapírnak köszönhetően emelkedéssel rajtolt hétfőn a pesti tőzsde. A forint az euróval és a dollárral szemben is erősen indította a kereskedést.
K. T.
2026.08.17, 09:07
Frissítve: 2026.08.17, 09:40

Kedvező előjelekkel indul a hét az európai tőkepiacokon, a pesti tőzsde felfelé vette az irányt. A globális kckázatvállalási kedv kedvezett hétfő reggel a forintnak is, amely a dollárral és az euróval szemben is erősödéssel indította a hetet. 

tőzsde, forint, OTP, BUX
Felfelé vette az irányt a pesti tőzsde, a forint is erősödik / Fotó: Vémi Zoltán

A BUX index 0,2 százalékos emelkedéssel, 150 805 ponton rajtolt, a hazai blue chip részvények közül 

  • az OTP árfolyama 0,4 százalékkal 46 230 forintra drágult.
  • A Mol kurzusa 0,2 százalékkal 4950 forintra csökkent, 
  • a Richter papírjai 0,6 százalékkal 12 920 forintra estek,
  • a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,1 százalékkal 2 628 forintra csúszott le.

A globális kockázatvállalási hangulatot támogatja, hogy az előző héten érkezett gyenge amerikai gazdasági adatok jelentősen mérsékelték a Fed szeptemberi kamatemelésének valószínűségét. Az alacsonabb kmatkörnyezet pedig alapvetően kedvez a részvénypiacoknak. A tengerentúlon enyhültek a befektetői aggodalmak a félvezetőgyártókkal kapcsolatban, ami ugyancsak segíti az emelkedést. 

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A befektetők a közel-keleti helyzetre is figyelnek, ahol a hétvégén ismét felerősödtek a feszültségek, miután Izrael újabb támadásokat indított Libanon ellen, Donald Trump amerikai elnök pedig új szankciókat készített elő Irán ellen, és kilátásba helyezte, hogy "amerikai területté nyilvánítja" a Hormuzi-szorost.

Itthonról és Európából sem érkezik a héten igazán fontos makogazdasági mutató, a hazai tőzsdén pedig rövidített, három napos kereskedési hét következik.

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Az olajárak továbbra is magasan járnak, csupán mérsékelt csökkenés látszik hétfő reggel a meghatározó benchmarkoknál. A Brent hordónkénti ára 0,2 százalékkal 88,3 dollárra csúsztt vissza, a WTI jegyzése pedig 0,8 százalékkal 81,8 dollárra csökkent.

A forint erősödéssel vágott neki  hétfői kereskedésnek a főbb devizákkal szemben, amiben a kedvező nemzetközi hangulat és az energiahordozókra nehezedő árnyomás enyhülése is támogatta a hazai valutát.

EUR / HUF árfolyam
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Az euró jegyzése 0,2 százalékkal 362,3 forintra ereszkedett kilenc óráig.

USD / HUF árfolyam
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Heti
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A dollárhoz képest 0,4 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam 312,5 forintnál járt a tőzsdenyitáskor.

A forint régiós szinten is felülteljesített a nap korai szakaszában, a cseh korona és a lengyel zloty is 0,1 százalékkal lett olcsóbb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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