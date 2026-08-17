Az OTP húzza reggel a pesti tőzsdét, a forint lendületesen indítja az ünnepi hetet

Kedvező előjelekkel indul a hét az európai tőkepiacokon, a pesti tőzsde felfelé vette az irányt. A globális kckázatvállalási kedv kedvezett hétfő reggel a forintnak is, amely a dollárral és az euróval szemben is erősödéssel indította a hetet.

Felfelé vette az irányt a pesti tőzsde, a forint is erősödik / Fotó: Vémi Zoltán

A BUX index 0,2 százalékos emelkedéssel, 150 805 ponton rajtolt, a hazai blue chip részvények közül

az OTP árfolyama 0,4 százalékkal 46 230 forintra drágult.

A Mol kurzusa 0,2 százalékkal 4950 forintra csökkent,

a Richter papírjai 0,6 százalékkal 12 920 forintra estek,

a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,1 százalékkal 2 628 forintra csúszott le.

A globális kockázatvállalási hangulatot támogatja, hogy az előző héten érkezett gyenge amerikai gazdasági adatok jelentősen mérsékelték a Fed szeptemberi kamatemelésének valószínűségét. Az alacsonabb kmatkörnyezet pedig alapvetően kedvez a részvénypiacoknak. A tengerentúlon enyhültek a befektetői aggodalmak a félvezetőgyártókkal kapcsolatban, ami ugyancsak segíti az emelkedést.