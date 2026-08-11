Deviza
EUR/HUF364,3 +0,04% USD/HUF316,16 +0,06% GBP/HUF426,44 0% CHF/HUF388,5 0% PLN/HUF84,61 +0,03% RON/HUF69,58 +0,02% CZK/HUF15,03 +0,04% EUR/HUF364,3 +0,04% USD/HUF316,16 +0,06% GBP/HUF426,44 0% CHF/HUF388,5 0% PLN/HUF84,61 +0,03% RON/HUF69,58 +0,02% CZK/HUF15,03 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
piacnyitás
forint
forint árfolyam
deviza
tőzsde
euró

Csúnyán elhasalt a forint, már majdnem 366 egy euró – drágul az olaj, bekezdtek a hazai részvények

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Emelkedéssel rajtolt kedden a pesti tőzsde, a Magyar Telekom vette a legjobban a rajtot. A forint vesszőfutása tovább folytatódik, jelentősen drágul az olaj az iráni bizonytalanságok miatt.
K. T.
2026.08.11, 09:09
Frissítve: 2026.08.11, 10:49

Kedvező hangulatban indult a kereskedés kedd reggel a pesti tőzsdén. Az olaj tovább drgul a közel-keleti biznytalanságok miatt, az energiahordozók árának emelkedése pedig a mai nap elején is gyengíti a forintot.

tőzsde, forint
Felfelé vette az irányt a pesti tőzsde, a forint viszont jelentősen gyengült kedd reggel / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,3 százalékos emelkedéssel, 149 055 ponton indítottaa keddi kereskedést. A magyar blue chip részvények közül 

  • az OTP 0,3 százalékkal 46 400 forintra drágult,
  • a Mol kurzusa 0,4 százalékkal emelkedett, 4722 forintra.
  • A Richter papírjai 12 790 forinton stagnáltak,
  • a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,9 száalékkal 2 640 forintra lőtt ki.

Az amerikai-iráni tárgylások körüli bizonytalanságok továbbra is magasan tartják az olajárakat. A fő európai benchmark, az északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1,8 százalékkal 89,2 dollárra emelkedett, míg az amerikai kontinensen irányadó WTI jegyzése hasonló mértékben 83,7 dollárra emelkedett.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint a hétfői gyengülést követően tovább rontott pozícióin a dolárral és az euróval szemen is kedd reggel.

A közös európai pénzhez képest 0,3 százalékkal értékelődött le a hazai valuta kilenc óráig, a váltási árfolyam ezzel 365,7 forintnál jár.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollár árfolyama 0,4 százalékkal erősödött a forint ellenében, cikkünk íráskor 316,9 forintot kértek a zöldhasúért.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizák ugyancsak elléptek a forint mellől, a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal kerül többe.

A piacot a nemzetközi hangulat befolyásolja leginkább, a forintra az energiarak emelkedése is kedvezőtlenül hat. A befektetők fókuszába egyre inkább a holnap kora délután érkező amerikai inflációs adat kerülhet, a fogyasztői áremelkedés üteme a Fed következő kamatdöntésénél is meghatározó tényező lehet.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1757 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu