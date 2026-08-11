Csúnyán elhasalt a forint, már majdnem 366 egy euró – drágul az olaj, bekezdtek a hazai részvények
Kedvező hangulatban indult a kereskedés kedd reggel a pesti tőzsdén. Az olaj tovább drgul a közel-keleti biznytalanságok miatt, az energiahordozók árának emelkedése pedig a mai nap elején is gyengíti a forintot.
A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,3 százalékos emelkedéssel, 149 055 ponton indítottaa keddi kereskedést. A magyar blue chip részvények közül
- az OTP 0,3 százalékkal 46 400 forintra drágult,
- a Mol kurzusa 0,4 százalékkal emelkedett, 4722 forintra.
- A Richter papírjai 12 790 forinton stagnáltak,
- a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,9 száalékkal 2 640 forintra lőtt ki.
Az amerikai-iráni tárgylások körüli bizonytalanságok továbbra is magasan tartják az olajárakat. A fő európai benchmark, az északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1,8 százalékkal 89,2 dollárra emelkedett, míg az amerikai kontinensen irányadó WTI jegyzése hasonló mértékben 83,7 dollárra emelkedett.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint a hétfői gyengülést követően tovább rontott pozícióin a dolárral és az euróval szemen is kedd reggel.
A közös európai pénzhez képest 0,3 százalékkal értékelődött le a hazai valuta kilenc óráig, a váltási árfolyam ezzel 365,7 forintnál jár.
A dollár árfolyama 0,4 százalékkal erősödött a forint ellenében, cikkünk íráskor 316,9 forintot kértek a zöldhasúért.
A régiós devizák ugyancsak elléptek a forint mellől, a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal kerül többe.
A piacot a nemzetközi hangulat befolyásolja leginkább, a forintra az energiarak emelkedése is kedvezőtlenül hat. A befektetők fókuszába egyre inkább a holnap kora délután érkező amerikai inflációs adat kerülhet, a fogyasztői áremelkedés üteme a Fed következő kamatdöntésénél is meghatározó tényező lehet.