Csúnyán elhasalt a forint, már majdnem 366 egy euró – drágul az olaj, bekezdtek a hazai részvények

Kedvező hangulatban indult a kereskedés kedd reggel a pesti tőzsdén. Az olaj tovább drgul a közel-keleti biznytalanságok miatt, az energiahordozók árának emelkedése pedig a mai nap elején is gyengíti a forintot.

Felfelé vette az irányt a pesti tőzsde, a forint viszont jelentősen gyengült kedd reggel / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,3 százalékos emelkedéssel, 149 055 ponton indítottaa keddi kereskedést. A magyar blue chip részvények közül

az OTP 0,3 százalékkal 46 400 forintra drágult,

a Mol kurzusa 0,4 százalékkal emelkedett, 4722 forintra.

A Richter papírjai 12 790 forinton stagnáltak,

a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,9 száalékkal 2 640 forintra lőtt ki.

Az amerikai-iráni tárgylások körüli bizonytalanságok továbbra is magasan tartják az olajárakat. A fő európai benchmark, az északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1,8 százalékkal 89,2 dollárra emelkedett, míg az amerikai kontinensen irányadó WTI jegyzése hasonló mértékben 83,7 dollárra emelkedett.

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A forint a hétfői gyengülést követően tovább rontott pozícióin a dolárral és az euróval szemen is kedd reggel.

A közös európai pénzhez képest 0,3 százalékkal értékelődött le a hazai valuta kilenc óráig, a váltási árfolyam ezzel 365,7 forintnál jár.