Hatalmasat ütöttek a forinton: oda a heti erősödés, régmúlt már a 360-as euró – szenvednek az európai tőzsdék is
Csúnyán elbántak a kereskedők a forinttal csütörtök délelőtt, amely hatalmas mélyrepülésbe kezdett a hazai üzleti hangulat romlását tükröző GKI index, valamint a KSH lassuló bérdinamikáról árulkodó adatainak közzétételét követően. Az európai és a hazai tőzsdén is borús a hangulat, csak a techolgiai szektor jelent kivételt.
A magyar fizetőeszköz teljes hét eleji erősödését visszaadta csütörtökre. A nemzetközi hangulat ma nem kifejezetten kedvező, emellett hazai tényezők is állhatnak a mélyrepülés mögött.
Minden fonton vesztésre áll a forint
Az euró jegyzése 362 forintról indította a napot, délelőtt fél 11-kor azonban már 364,7 forintnál járt a váltási árfolyam, amely közel 0,8 százalékos leértékelődést jelent.
A dollár/forint keresztárfolyam ezzel párhuzamosan 0,8 százalékkal szaladt fel, a zöldhasúért a hajnali 310,7 forint helyett már több mint 313 forintot kell fizetni.
A forint minden lehetséges fronton elvérzett:
- a svájci frank 0,7 százalékkal,
- az angol font pedig 0,6 százalékkal drágult.
- Még a régiós devizák is messze lekörözik, a lengyel zloty 0,3 százalékkal kerül többe,
- a cseh korona pedig 0,6 százalékkal értékelődött fel.
Az Erste elemzői szerint szerdán a dollár erősödése és a gázárak emelkedése jelentette a legjelentősebb ellenszelet a magyar devizának. Ezzel a hazai fizetőeszköz közel visszaadta a keddi, nagyjából egy százalékos erősödését.
A GKI indexei alapján a nyolcadik hónapban romlott itthon a hangulat, ami elsősorban a paksi atomerőmű leállításának következményeivel magyarázható. A bérdinamika lényegesen lassult júniusban a KSH közlése alapján: a korábbi hónapokra jellemző 8-9 százalékos ütem 7 százalékra fékeződött.
A tőzsdéken sem sokkal jobb a kép, a technológiai szektor felülteljesít
Pénteken a júliusi külker forgalom lehet fontos jelzés, de meghatározó elsősorban majd az energiapiac és a Jackson Hole-i konferencia lesz.
Az európai tőzsdéken zömében negatív hangulatban kereskednek, csupán a német DAX tudott 0,2 százalékkal emelkedni. A londoni FTSE 100 0,6 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,8 százalékkal esett. A milánói börze és a madridi tőzsde fő indexe egyaránt 0,4 százalékos mínusznál jár.
Itthon is az eladók diktálják a tempót, a BUX közel fél százalékkal került lejjebb a nap feléhez közeledve. A magyar blue chipek közül
- a Mol 1,1 százalékkal került lejjebb,
- az OTP 0,6 százalékkal csorgott le,
- a Magyar Telekom 0,2 százalékkal ereszkedett,
- a Richter ugyanakkor 0,4 százalékkal erősödött.
A tőzsdei hangulat annak ellenére nyomott, hogy a világ legértékesebb vállalata, a csipgyártó Nvidia a vártnál erősebb negyedéves eredményről számolt be tegnap éjjel, és a vezetőség is optimista várakozásokat fogalmazott meg. A technológiai papírok viszont jellemzően erősödnek: a Nokia négy százalékkal erősödik, az Infinen közel négy százalékot szedett magára, az SAP pedig 0,9 százalékkal lépett feljebb.