Hatalmasat ütöttek a forinton: oda a heti erősödés, régmúlt már a 360-as euró – szenvednek az európai tőzsdék is

Csúnyán elbántak a kereskedők a forinttal csütörtök délelőtt, amely hatalmas mélyrepülésbe kezdett a hazai üzleti hangulat romlását tükröző GKI index, valamint a KSH lassuló bérdinamikáról árulkodó adatainak közzétételét követően. Az európai és a hazai tőzsdén is borús a hangulat, csak a techolgiai szektor jelent kivételt.

Mélyrepülésben a forint, negatív hangulat uralja a tőzsdéket / Fotó: 10th Ring

A magyar fizetőeszköz teljes hét eleji erősödését visszaadta csütörtökre. A nemzetközi hangulat ma nem kifejezetten kedvező, emellett hazai tényezők is állhatnak a mélyrepülés mögött.

Minden fonton vesztésre áll a forint

Az euró jegyzése 362 forintról indította a napot, délelőtt fél 11-kor azonban már 364,7 forintnál járt a váltási árfolyam, amely közel 0,8 százalékos leértékelődést jelent.