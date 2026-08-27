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Hatalmasat ütöttek a forinton: oda a heti erősödés, régmúlt már a 360-as euró – szenvednek az európai tőzsdék is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Pesszimista hangulat uralja az európai tőzsdéket csütörtökön, noha az Nvidia erős jelentése lendületet adott a kontinens technológiai vállalatainak. A forint közel egy százalékkal gyengült az euróval és a dollárral szemben.
K. T.
2026.08.27, 11:50
Frissítve: 2026.08.27, 11:50

Csúnyán elbántak a kereskedők a forinttal csütörtök délelőtt, amely hatalmas mélyrepülésbe kezdett a hazai üzleti hangulat romlását tükröző GKI index, valamint a KSH lassuló bérdinamikáról árulkodó adatainak közzétételét követően. Az európai és a hazai tőzsdén is borús a hangulat, csak a techolgiai szektor jelent kivételt.

forint
Mélyrepülésben a forint, negatív hangulat uralja a tőzsdéket / Fotó: 10th Ring

A magyar fizetőeszköz teljes hét eleji erősödését visszaadta csütörtökre. A nemzetközi hangulat ma nem kifejezetten kedvező, emellett hazai tényezők is állhatnak a mélyrepülés mögött.

Minden fonton vesztésre áll a forint

 Az euró jegyzése 362 forintról indította a napot, délelőtt fél 11-kor azonban már 364,7 forintnál járt a váltási árfolyam, amely közel 0,8 százalékos leértékelődést jelent.

EUR / HUF árfolyam
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A dollár/forint keresztárfolyam ezzel párhuzamosan 0,8 százalékkal szaladt fel, a zöldhasúért a hajnali 310,7 forint helyett már több mint 313 forintot kell fizetni.

USD / HUF árfolyam
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A forint minden lehetséges fronton elvérzett: 

  •  a svájci frank 0,7 százalékkal, 
  • az angol font pedig 0,6 százalékkal drágult. 
  • Még a régiós devizák is messze lekörözik, a lengyel zloty 0,3 százalékkal kerül többe, 
  • a cseh korona pedig 0,6 százalékkal értékelődött fel.

Az Erste elemzői szerint szerdán a dollár erősödése és a gázárak emelkedése jelentette a legjelentősebb ellenszelet a magyar devizának. Ezzel a hazai fizetőeszköz közel visszaadta a keddi, nagyjából egy százalékos erősödését.

A GKI indexei alapján a nyolcadik hónapban romlott itthon a hangulat, ami elsősorban a paksi atomerőmű leállításának következményeivel magyarázható. A bérdinamika lényegesen lassult júniusban a KSH közlése alapján: a korábbi hónapokra jellemző 8-9 százalékos ütem 7 százalékra fékeződött. 

A tőzsdéken sem sokkal jobb a kép, a technológiai szektor felülteljesít

Pénteken a júliusi külker forgalom lehet fontos jelzés, de meghatározó elsősorban majd az energiapiac és a Jackson Hole-i konferencia lesz.

Az európai tőzsdéken zömében negatív hangulatban kereskednek, csupán a német DAX tudott 0,2 százalékkal emelkedni. A londoni FTSE 100 0,6 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,8 százalékkal esett. A milánói börze és a madridi tőzsde fő indexe egyaránt 0,4 százalékos mínusznál jár.

Itthon is az eladók diktálják a tempót, a BUX közel fél százalékkal került lejjebb a nap feléhez közeledve. A magyar blue chipek közül 

  • a Mol 1,1 százalékkal került lejjebb, 
  • az OTP 0,6 százalékkal csorgott le, 
  • a Magyar Telekom 0,2 százalékkal ereszkedett, 
  • a Richter ugyanakkor 0,4 százalékkal erősödött.

A tőzsdei hangulat annak ellenére nyomott, hogy a világ legértékesebb vállalata, a csipgyártó Nvidia a vártnál erősebb negyedéves eredményről számolt be tegnap éjjel, és a vezetőség is optimista várakozásokat fogalmazott meg. A technológiai papírok viszont jellemzően erősödnek: a Nokia négy százalékkal erősödik, az Infinen közel négy százalékot szedett magára, az SAP pedig 0,9 százalékkal lépett feljebb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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