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Megérkezett a hét legfontosabb adata: lendületben a forint, a tőzsdéken is ünneplik a csökkenő amerikai inflációt

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A tőzsdéket fellendítette, a dollárt gyengítette a várakozásoknak megfelelően mérséklődő tengerentúli inflációs adat. A forint lendületet vett az euróval és az amerikai pénzzel szemben, a Fed szeptemberi kamatemelésére egyre kisebb az esély.
K. T.
2026.08.12, 15:13
Frissítve: 2026.08.12, 15:14

A várakozásoknak megfelelően mérséklődött az infláció az Egyesült Államokban júliusban. A hét legjobban várt makrogazdasági adatára kedvezően reagáltak a részvénypiacok, a dollár gyengülése pedig a forintnak is lendületet adott. A friss fogyasztói árindex alapján csökkent annak az esélye, hogy a Fed kamatot emel jövő hónapban.

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Mérséklődött az amerikai infláció, a dollár bánkódhat, a forint erősödik / Fotó: VADZIM SHUBICH / Shutterstock

A fogyasztói árak 0,1 százalékkal emelkedtek az előző hónaphoz kéest, éves alapon pedig 3,4 százalék volt az áremelkedés üteme a júniusban mért 3,5 százalék után. A tényadat mindkét bázison pontosan megfelelt a Wall Street előzetes várakozásainak. A szezonális hatásokat kiszűrő maginfláció eközben éves alapon 2,5 százalékra mérséklődött, ugyncsak összhangban az elemzői konszenzussal.

Mérséklődött az árnyomás a tengerentúlon, lendületbe jött a forint

Bár az infláció jóval a Fed 2 százalékos célértéke felett maradt, a visszafogott havi adatok – a júniusi, hasonlóan mérsékelt értékekkel együtt – arra utalnak, hogy az év elején tapasztalt, az energiaárak által hajtott áremelkedés lassan alábbhagy.

Az Equilor reggeli jegyzetében arról írt, hogy a várakozásoktól akár minimálisan eltérő inflációs adat nagyobb mozgásokat indíthatna el a dollár piacán, és átrendezheti át a kamatvárakozásokat a délután folyamán. Mivel a legutóbbi munkaerőpiaci adat gyenge volt, a vártnál alacsonyabb infláció érdemben csökkentheti a kamatemelési várakozásokat, ugyanakkor egy magasabb adat nehezebb helyzetbe hozhatja a jegybankot.

A friss adatok ehhez képest pontosan megfeleltek a várakozásoknak, ami a korábbi, gyenge munkaerőpiaci statisztikával együtt mérsékelheti a jegybanki kamatemelés valószínűségét.

A piacok ennek megfelelően reagáltak a kora délutáni adatközlésre. A dollár gyengülni kezdett az euróval szemben, ami a forintnak is lendületet adott, miközben a tőzsdék is felfelé vették az irányt, a kötvénypiaci hozamok pedig lefordultak.

A dollár bő 0,1 százalékkal az 1,155-ös szintre ereszkedett az euróval szemben, a forint pedig 0,45 százalékra terjesztette ki előnyét az amerikai fizetőeszközzel szemben. Nem sokkal délután három óra előtt így 314,9 forintra jött vissza a keresztárfolyam.

USD / HUF árfolyam
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Az euró/forint kurzusban is a forint irányába billent a mérleg nyelve az inflációs adatok ismertetését követően. A magyar pénz a nap korábbi erősödését 0,4 százalékra növelte, ami 363,8 forintos eurót jelent cikkünk írásakor.

EUR / HUF árfolyam
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Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákkal összevetve is forintelőny látható: a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,3 százalékkal lett olcsóbb.

Az európai tőzsdékre is vételi erőt hozott a friss adat, a magyar tőzsde is kisebb pluszba fordult, a BUX index ismét célba vette a 150 ezer pontos szintet.

Csökkent a szeptemberi kamatemelés esélye

A tengerentúli inflációs mutatót azért övezte kiemelt figyelem, mert a piac ezt megelőzően nagyon megsztott volt a tekintetben, hogy a Fed a következő, szeptember 16-án esedékes kamatdöntő ülésén hozzányúl-e az irányadó kamatlábhoz. A 14:30-as adatközlés előtt a piac 51 százalékra árazta a szeptemberi, 25 bázispontos kamatemelés valószínűségét, jelenleg viszont már csak 42 százalék valószínűséget adnak erre a piaci pozicionáltságok alapján.

A jegybanki kamatszint a dollár árfolyama mellett a hozamelvárások és a részvénypiac mozgása szempontjából is fontos tényező. A magasabb kamatok ugyanis növelik az állampapírokkal és kötvényekkel elérhető kockázatmentes hozamokat, ami tőkét szív el a tőzsdéről. A magasabb kamtok magasabb hiteleket is jelentenek, melyek a vállaaltok tőkeköltségeit növelik, rontva nyereségességüket. A kamatcsökkentésre így jellemzően pozitívan, emelkedéssel reagálnak a részvények, a kamatemelés viszont nyomást helyez a tőzsdei befektetésekre.

A dollár számára a magasabb kmatszint támaszt, a monetáris lazítás, vagyis kamatcsökkentés viszont ellenszelet jelent. A feltörekvő devizák számára - köztük a forintnak - pedig az amerikai pénz gyengülése rendszerint erősödést hoz.

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