Megérkezett a hét legfontosabb adata: lendületben a forint, a tőzsdéken is ünneplik a csökkenő amerikai inflációt

A várakozásoknak megfelelően mérséklődött az infláció az Egyesült Államokban júliusban. A hét legjobban várt makrogazdasági adatára kedvezően reagáltak a részvénypiacok, a dollár gyengülése pedig a forintnak is lendületet adott. A friss fogyasztói árindex alapján csökkent annak az esélye, hogy a Fed kamatot emel jövő hónapban.

Mérséklődött az amerikai infláció, a dollár bánkódhat, a forint erősödik / Fotó: VADZIM SHUBICH / Shutterstock

A fogyasztói árak 0,1 százalékkal emelkedtek az előző hónaphoz kéest, éves alapon pedig 3,4 százalék volt az áremelkedés üteme a júniusban mért 3,5 százalék után. A tényadat mindkét bázison pontosan megfelelt a Wall Street előzetes várakozásainak. A szezonális hatásokat kiszűrő maginfláció eközben éves alapon 2,5 százalékra mérséklődött, ugyncsak összhangban az elemzői konszenzussal.

Mérséklődött az árnyomás a tengerentúlon, lendületbe jött a forint

Bár az infláció jóval a Fed 2 százalékos célértéke felett maradt, a visszafogott havi adatok – a júniusi, hasonlóan mérsékelt értékekkel együtt – arra utalnak, hogy az év elején tapasztalt, az energiaárak által hajtott áremelkedés lassan alábbhagy.

Az Equilor reggeli jegyzetében arról írt, hogy a várakozásoktól akár minimálisan eltérő inflációs adat nagyobb mozgásokat indíthatna el a dollár piacán, és átrendezheti át a kamatvárakozásokat a délután folyamán. Mivel a legutóbbi munkaerőpiaci adat gyenge volt, a vártnál alacsonyabb infláció érdemben csökkentheti a kamatemelési várakozásokat, ugyanakkor egy magasabb adat nehezebb helyzetbe hozhatja a jegybankot.

A friss adatok ehhez képest pontosan megfeleltek a várakozásoknak, ami a korábbi, gyenge munkaerőpiaci statisztikával együtt mérsékelheti a jegybanki kamatemelés valószínűségét.

A piacok ennek megfelelően reagáltak a kora délutáni adatközlésre. A dollár gyengülni kezdett az euróval szemben, ami a forintnak is lendületet adott, miközben a tőzsdék is felfelé vették az irányt, a kötvénypiaci hozamok pedig lefordultak.

A dollár bő 0,1 százalékkal az 1,155-ös szintre ereszkedett az euróval szemben, a forint pedig 0,45 százalékra terjesztette ki előnyét az amerikai fizetőeszközzel szemben. Nem sokkal délután három óra előtt így 314,9 forintra jött vissza a keresztárfolyam.