Elesett a 150 ezer pontos BUX, az OTP és a Mol is árnyéka volt önmagának – egyre csúnyább, ami a forinttal történik
Az elhúzódó közel-keleti konfliktus mellé a több évtizedes csúcsra ugró kötvényhozamok is aggasztották a befektetőket kedden, melynek következtében jelentősen romlott a nemzetközi piaci hangulat. Az európai börzék többségében mínuszban fejezték be a kereskedést, a pesti tőzsde hozzájuk képest is alulteljesítőnek bizonyult. A forint számottevően gyengült a devizapiacon.
Az inflációs félelmek, valamint a kormányzati túlköltekezések is felfelé nyomják a kötvénypiaci hozamokat, olyannyira, hogy a héten az amerikai mellett a japán és a brit hosszú állampapírok hozama is évtizedek óta nem látott magasságba szökött, és a német kötvényhozamok is 15 éves csúcsra értek.
A kötvénypiac mélyrepülése a tőzsdéket is lejtőre állította: az amerikai részvényindexek jelentős mínuszban indították a kereskedést magyar idő szerint fél négykor, és az európai tőzsdezáráskor is érezhető volt az eladói túlsúly. Kontinensünkön a felülteljesítő londoni FTSE 100 kivételével nagyobb, fél százalék körüli eséssel zárt a frankfurti DAX, a párizsi CAC 40 és a milánói FTSE MIB is.
A pesti tőzsde fő indexe, a BUX ennél is gyengébben szerepelt, közel egy százalékkal 148 696 pontra ereszkedve. A mutató négy kereskedési nap után fordult le a 150 ezer pontos szintről.
A vezető hazai részvények közül
- az OTP 1,1 százalékkal 45 500 forintra esett,
- a Mol kurzusa 0,9 százalékkal 4 926 forintra süllyedt,
- a Richter papírjai fél százalékkal 12 930 forintra ereszkedtek,
- a Magyar Telekom jegyzése pedig 1,2 százalékkal 2570 forintig hullott alá.
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvényekkel az átlagosnál jóval csekélyebb volumenben, 19 milliárd forint összértékben kereskedtek.
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A forint számára sem jelentett sok jót a kötvénypiaci hozamemelkedés, amely a dollár erősítésén keresztül éreztette hatását a mai kereskedés során a hazai valuta piacán is.
Az amerikai pénzzel szemben 0,4 százalékot rontott a forint, a zöldhasúért 315,3 forintot kérnek cikkünk íráskor.
Az euró jegyzése fokozatosan emelkedett a nap elejétől kezdve, adélután öt óra körül pedig hirtelen felrántották a keresztárfolamot, amely így átlépte a 365 forintos szintet. A tőzsdezáráskor a 365,2-es szinten állt a váltási árfolyam, ami 0,45 százalékos forintgyengülést jelent.
A régiós devizák is lehagyták a magyar pénzt: a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,2 százalékkal drágult.