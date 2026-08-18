Elesett a 150 ezer pontos BUX, az OTP és a Mol is árnyéka volt önmagának – egyre csúnyább, ami a forinttal történik

Az elhúzódó közel-keleti konfliktus mellé a több évtizedes csúcsra ugró kötvényhozamok is aggasztották a befektetőket kedden, melynek következtében jelentősen romlott a nemzetközi piaci hangulat. Az európai börzék többségében mínuszban fejezték be a kereskedést, a pesti tőzsde hozzájuk képest is alulteljesítőnek bizonyult. A forint számottevően gyengült a devizapiacon.

Gyengén teljesített kedden a pesti tőzsde és a hazai részvénypiac, a forintot nap végén ütötték meg / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az inflációs félelmek, valamint a kormányzati túlköltekezések is felfelé nyomják a kötvénypiaci hozamokat, olyannyira, hogy a héten az amerikai mellett a japán és a brit hosszú állampapírok hozama is évtizedek óta nem látott magasságba szökött, és a német kötvényhozamok is 15 éves csúcsra értek.