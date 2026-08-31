Kilőttek a Mol részvényei, drágul az olaj az újabb amerikai-iráni feszültségekre – a forint erősen indította a napot

Kissé lefordult a pesti tőzsde a hétfő reggeli rajtot követően, a forint viszont erősödéssel vágott neki a hétnek. A befektetők a hazai piacon még a Fed elnökének múlt pénteki, Jackson Hole-i beszédét emésztik, ahol az amerikai jegybank vezetője nem zárta ki egy szeptemberi kamatemelés lehetőségét.

A pesti tőzsde gyengén rajtolt, a forint szépített hétfő reggel / Fotó: Vémi Zoltán

A BUX index 0,15 százalékkal 150 438 pontra ereszkedett a kilencórai nyitást követően, a magyar blue chipek vegyesen indították a hétfői kereskedést:

az OTP árfolyama 0,3 százalékkal 45 850 forintr esett,

a Richter kurzusa 1,3 százalékkal 13 200 foritra zuhant.

A Mol eközben egy százalékkal 5100 forintra drágult,

a Magyar Telekom papírjai pedig 0,6 százalékkal 2520 forintra erősödtek.

A Mol emelkedését az olaj árának drágulása is támogatja. A WTI jgyzése 1,6 százalékkal 84,7 dollár fölé, a Brent jegyzése pedig 1,9 százalékkal 89,8 dollárra ugrott hordónként az amerikai-iráni háború újabb kedvezőtlen fordulata következtében. Washington egy hónap után indított újabb rakétatámadást a perzsa rezsim ellen, amely válaszul az USA jordániai légibázisát támadta.