Kilőttek a Mol részvényei, drágul az olaj az újabb amerikai-iráni feszültségekre – a forint erősen indította a napot
Kissé lefordult a pesti tőzsde a hétfő reggeli rajtot követően, a forint viszont erősödéssel vágott neki a hétnek. A befektetők a hazai piacon még a Fed elnökének múlt pénteki, Jackson Hole-i beszédét emésztik, ahol az amerikai jegybank vezetője nem zárta ki egy szeptemberi kamatemelés lehetőségét.
A BUX index 0,15 százalékkal 150 438 pontra ereszkedett a kilencórai nyitást követően, a magyar blue chipek vegyesen indították a hétfői kereskedést:
- az OTP árfolyama 0,3 százalékkal 45 850 forintr esett,
- a Richter kurzusa 1,3 százalékkal 13 200 foritra zuhant.
- A Mol eközben egy százalékkal 5100 forintra drágult,
- a Magyar Telekom papírjai pedig 0,6 százalékkal 2520 forintra erősödtek.
A Mol emelkedését az olaj árának drágulása is támogatja. A WTI jgyzése 1,6 százalékkal 84,7 dollár fölé, a Brent jegyzése pedig 1,9 százalékkal 89,8 dollárra ugrott hordónként az amerikai-iráni háború újabb kedvezőtlen fordulata következtében. Washington egy hónap után indított újabb rakétatámadást a perzsa rezsim ellen, amely válaszul az USA jordániai légibázisát támadta.
Az első számú részvénykosárban az Opus rajtolt a legrosszabb teljesítménnyel, közel négy százalékos eséssel. Az első félévben 400 milliárd forint feletti rekordbevételt, és a tavalyi kisebb veszteség után 22 milliárd forintos nyereséget jelentő 4iG kurzusa 0,3 százalékkal ereszkedett a nyitást követő percekben.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint piacán jó hangulatban indult a hét, a hazai fizetőeszköz minden főbb devizához képest javítani tudott pozícióin hétfő reggel.
Az euróval szemben 0,15 százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz, a kurzus ezzel 364,7 forintig ereszkedett vissza.
A dollár jegyzése 0,2 százalékkal 314,7 forintig jött vissza ezzel párhuzamosan.
A régiós pénzekkel összevetve is felülteljesít a magyar valuta: a cseh korona 0,1 százalékkal kerül leesebbe, és a lengyel zlotyhoz képest is minimális forinterő látszik.