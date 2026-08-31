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Kilőttek a Mol részvényei, drágul az olaj az újabb amerikai-iráni feszültségekre – a forint erősen indította a napot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Mol emelkedése javítja a magyar tőzsde hétfő reggeli teljesítményét. A közel-keleti feszültségek erősödése felfelé hajtja az olajárakat. A forint az euró és a dollár ellenében is erősen indított.
K. T.
2026.08.31, 09:24

Kissé lefordult a pesti tőzsde a hétfő reggeli rajtot követően, a forint viszont erősödéssel vágott neki a hétnek. A befektetők a hazai piacon még a Fed elnökének múlt pénteki, Jackson Hole-i beszédét emésztik, ahol az amerikai jegybank vezetője nem zárta ki egy szeptemberi kamatemelés lehetőségét.

forint, tőzsde, Mol
A pesti tőzsde gyengén rajtolt, a forint szépített hétfő reggel / Fotó: Vémi Zoltán

A BUX index 0,15 százalékkal 150 438 pontra ereszkedett a kilencórai nyitást követően, a magyar blue chipek vegyesen indították a hétfői kereskedést:

  • az OTP árfolyama 0,3 százalékkal 45 850 forintr esett, 
  • a Richter kurzusa 1,3 százalékkal 13 200 foritra zuhant.
  • A Mol eközben egy százalékkal 5100 forintra drágult, 
  • a Magyar Telekom papírjai pedig 0,6 százalékkal 2520 forintra erősödtek.

A Mol emelkedését az olaj árának drágulása is támogatja. A WTI jgyzése 1,6 százalékkal 84,7 dollár fölé, a Brent jegyzése pedig 1,9 százalékkal 89,8 dollárra ugrott hordónként az amerikai-iráni háború újabb kedvezőtlen fordulata következtében. Washington egy hónap után indított újabb rakétatámadást a perzsa rezsim ellen, amely válaszul az USA jordániai légibázisát támadta.

 MOL részvény
MOL részvény10:05:48
Árfolyam: 5 135 HUF +85 / +1,66 %
Forgalom: 1 024 798 425 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az első számú részvénykosárban az Opus rajtolt a legrosszabb teljesítménnyel, közel négy százalékos eséssel. Az első félévben 400 milliárd forint feletti rekordbevételt, és a tavalyi kisebb veszteség után 22 milliárd forintos nyereséget jelentő 4iG kurzusa 0,3 százalékkal ereszkedett a nyitást követő percekben.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint piacán jó hangulatban indult a hét, a hazai fizetőeszköz minden főbb devizához képest javítani tudott pozícióin hétfő reggel.

Az euróval szemben 0,15 százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz, a kurzus ezzel 364,7 forintig ereszkedett vissza.

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A dollár jegyzése 0,2 százalékkal 314,7 forintig jött vissza ezzel párhuzamosan.

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A régiós pénzekkel összevetve is felülteljesít a magyar valuta: a cseh korona 0,1 százalékkal kerül leesebbe, és a lengyel zlotyhoz képest is minimális forinterő látszik.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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