Hatalmasat zuhant a magyar sztárrészvény, a Mol előrehozta az ünnepi tűzijátékot – belehúzott délután a forint is

Erőre kapott a forint szerda délután, az ünepi hosszú hétvége előtti utolsó kereskedési napon javult a hangulat a pesti tőzsdén is. A nagypapírok közül csak a Magyar Telekom gyengélkedik, a politikai papírok közül a 4iG és az Opus is zuhan, a Rába papírjait pedig több mint 10 százalékkal árazták le a kereskedők.

Meredeken lefordultak szerdán a Rába részvényei, a forint erősödik az ünnepi hétvége előtt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A forint iránykereséssel indította a napot, majd erősodésnek indult a dollárral és az euróval szemben is. Az olajárak emelkedése mellett ez némi meglepetést jelent.

Az euró jegyzése a 365-ös szintről húzódott vissza, napi csúcsán 364,3-ig erősödött a hazai pénz. Délután két órához közeledve ismét lendületet vesztett a kurzus, a váltási árfolyam 0,1 százalékkal lejjebb. 364,9 forintál jár.