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Rába Járműipari Holding Nyrt
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Mol

Hatalmasat zuhant a magyar sztárrészvény, a Mol előrehozta az ünnepi tűzijátékot – belehúzott délután a forint is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A politikai papírok mellett a Rába részvényeinek árfolyama esett a legnagyobbat szerda délután a pesti tőzsdén. Az olajrészvény továbbra is 5000 forint felett jár, a forint is lendüetet vett a nap második felében.
K. T.
2026.08.19, 14:07

Erőre kapott a forint szerda délután, az ünepi hosszú hétvége előtti utolsó kereskedési napon javult a hangulat a pesti tőzsdén is. A nagypapírok közül csak a Magyar Telekom gyengélkedik, a politikai papírok közül a 4iG és az Opus is zuhan, a Rába papírjait pedig több mint 10 százalékkal árazták le a kereskedők.

RÁba, Mol, forint
Meredeken lefordultak szerdán a Rába részvényei, a forint erősödik az ünnepi hétvége előtt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A forint iránykereséssel indította a napot, majd erősodésnek indult a dollárral és az euróval szemben is. Az olajárak emelkedése mellett ez némi meglepetést jelent.

Az euró jegyzése a 365-ös szintről húzódott vissza, napi csúcsán 364,3-ig erősödött a hazai pénz. Délután két órához közeledve ismét lendületet vesztett a kurzus, a váltási árfolyam 0,1 százalékkal lejjebb. 364,9 forintál jár.

EUR / HUF árfolyam
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A dolláron 0,3 százalékot hozott a magyar valuta, 314,5 forintra visszahúzva a keresztárfolyamot.

USD / HUF árfolyam
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A régiós pénzekkel összevetve felemás teljesítmény látható: a cseh korona árfolyama stabil, a lengyel zloty viszont 0,15 százalékkal olcsóbb.

Az Erste elemzése arra hívja fel a figyelmet, hogy holnaptól négynapos hétvége kezdődik itthon, ezért zárva tartanak a piacok. Ezalatt szűk likviditás mellett a közel-keleti konfliktus kihatásai és az energiaárak dinamikája lesz meghatározó. Jövő kedden beindul az ősz itthon: az MNB kamatdöntésre figyelünk majd: minden bizonnyal 25 bázispontos csökkentéssel folytatódik a júniusban megkezdett lazítási ciklus.

Az európai tőzsdéken emelkedésnek indultak a meghatározó indexek, az FTSE 100 és a DAX is ledolgozta a nap első felében felhalmozott hátrányát. A CAC 40 pedig 0,4 százalékkal erősödött két óráig.

Csúcson a Mol, masszív zuhanásban a Rába

A pesti tőzsde is a felülteljesítők közé tartozik, a BUX index 0,4 százalékos plusznál jár. A blue chipek közül a Mol emelkedik ki 1,6 százalékos ralijábal. Az olajrészvény első alkalommal került 5000 forint fölé, az elképesztő idei rali mögötti okokat külön cikkben szedtük össze.

 MOL részvény
MOL részvény15:22:12
Árfolyam: 4 998 HUF +72 / +1,44 %
Forgalom: 5 235 289 778 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP 45 500 forinton oldalazik, a Richter árfolyama 0,4 százalékkal ugrott meg, a Magyar Telekom viszont 0,4 százalékkal fordult le.

 RABA részvény
RABA részvény15:18:41
Árfolyam: 3 075 HUF -320 / -10,41 %
Forgalom: 98 515 025 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A nap eddigi legnagyobb vesztesei a politikai papírok. Az előző kabinethez szorosabban kötődő, a Magyar-kormány által górcső alá vett vállalatok közül az Opust és a 4iG-t is több mint 3 százalékkal ütötték lejjebb, utóbbi érdekeltsége, a Rába pedig az utóbbi napok meredek emelkedését követően ugyanilyen élesen, 12 százalékkal zuhant be.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu