Hatalmasat zuhant a magyar sztárrészvény, a Mol előrehozta az ünnepi tűzijátékot – belehúzott délután a forint is
Erőre kapott a forint szerda délután, az ünepi hosszú hétvége előtti utolsó kereskedési napon javult a hangulat a pesti tőzsdén is. A nagypapírok közül csak a Magyar Telekom gyengélkedik, a politikai papírok közül a 4iG és az Opus is zuhan, a Rába papírjait pedig több mint 10 százalékkal árazták le a kereskedők.
A forint iránykereséssel indította a napot, majd erősodésnek indult a dollárral és az euróval szemben is. Az olajárak emelkedése mellett ez némi meglepetést jelent.
Az euró jegyzése a 365-ös szintről húzódott vissza, napi csúcsán 364,3-ig erősödött a hazai pénz. Délután két órához közeledve ismét lendületet vesztett a kurzus, a váltási árfolyam 0,1 százalékkal lejjebb. 364,9 forintál jár.
A dolláron 0,3 százalékot hozott a magyar valuta, 314,5 forintra visszahúzva a keresztárfolyamot.
A régiós pénzekkel összevetve felemás teljesítmény látható: a cseh korona árfolyama stabil, a lengyel zloty viszont 0,15 százalékkal olcsóbb.
Az Erste elemzése arra hívja fel a figyelmet, hogy holnaptól négynapos hétvége kezdődik itthon, ezért zárva tartanak a piacok. Ezalatt szűk likviditás mellett a közel-keleti konfliktus kihatásai és az energiaárak dinamikája lesz meghatározó. Jövő kedden beindul az ősz itthon: az MNB kamatdöntésre figyelünk majd: minden bizonnyal 25 bázispontos csökkentéssel folytatódik a júniusban megkezdett lazítási ciklus.
Az európai tőzsdéken emelkedésnek indultak a meghatározó indexek, az FTSE 100 és a DAX is ledolgozta a nap első felében felhalmozott hátrányát. A CAC 40 pedig 0,4 százalékkal erősödött két óráig.
Csúcson a Mol, masszív zuhanásban a Rába
A pesti tőzsde is a felülteljesítők közé tartozik, a BUX index 0,4 százalékos plusznál jár. A blue chipek közül a Mol emelkedik ki 1,6 százalékos ralijábal. Az olajrészvény első alkalommal került 5000 forint fölé, az elképesztő idei rali mögötti okokat külön cikkben szedtük össze.
Az OTP 45 500 forinton oldalazik, a Richter árfolyama 0,4 százalékkal ugrott meg, a Magyar Telekom viszont 0,4 százalékkal fordult le.
A nap eddigi legnagyobb vesztesei a politikai papírok. Az előző kabinethez szorosabban kötődő, a Magyar-kormány által górcső alá vett vállalatok közül az Opust és a 4iG-t is több mint 3 százalékkal ütötték lejjebb, utóbbi érdekeltsége, a Rába pedig az utóbbi napok meredek emelkedését követően ugyanilyen élesen, 12 százalékkal zuhant be.