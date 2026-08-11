A választás óta nem volt ilyen drága az euró – befűtött a forintnak az elszálló olaj- és gázár

Rájár a rúd a forintra a héten, az euró jegyzése kedd délelőtt 366 forint felett is járt, ennél magasabban legutóbb közel négy hónapja, közvetlenül az országgyűlési választásokat követően járt a közös európai fizetőeszköz jegyzése. A dollárral és a régiós devizákkal összevetve is alulteljesít a magyar valuta. Amit hozott az euróbevezetés terve, azt elvitte a paksi probléma és az aszály.

A magas olaj- és energiaárak foglya a forint / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A forint közel négyhavi mélypontra gyengült az euróhoz képest kedd délelőtt, amikor 366,2 forinton is váltották az uniós pénzt. Legutóbb az április 12-i országgyűlési választásokat követően volt hasonlóan drága az euró.

Délre valamelyest javított pozícióján a magyar fizetőeszköz, de cikkünk írásakor is 0,3 százalékos euróerőt jelet a 365,6 forintos keresztárfolyam.