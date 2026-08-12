A 150 ezer pontos határt is megugrotta a pesti tőzsde, pezsgőt bonthatnak a Molnál is – erőt mutatott a hét közepén a forint

Lendületet adott az amerikai tőzsdének a kiemelt érdeklődéssel várt júliusi inflációs mutató, a várkozásoknak megfelelő, enyhülő árnyomásról tanúskodó számok miatt távoabb került a Fed kamatemelésének valószínűsége. A forintnak is kapóra jött a dollárt lejtőre állító adatközlés, és a pesti tőzsde is pluszban zárt szerdán, miután nap közben történelmi csúcson is járt a vezető hazai index, és a zárásban is először ért el 150 ezer pont feletti szintet.

Csúcsot döntött szerdán a pesti tőzsde, a forintnak is jó napja volt / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság / Vémi Zoltán/Világgazdaság

A BUX 0,3 százalékos emelkedéssel 150 381 ponton fejezte be a szerdai kereskedést, ami rekordmagas záróértéket és abszolút történelmi csúcsot is jelent. A hazai parkett forgalma 17,7 milliárd forint volt.