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A 150 ezer pontos határt is megugrotta a pesti tőzsde, pezsgőt bonthatnak a Molnál is – erőt mutatott a hét közepén a forint

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Először zárt 150 ezer pont felett a pesti tőzsde fő indexe szerdán. A BUX történelmi rekordjához a Mol járult hozzá legikább, amely szintén csúcsra futott. A forintnak az amerikai inflációs adat is hátszelet adott az erősödéshez.
K. T.
2026.08.12, 17:19

Lendületet adott az amerikai tőzsdének a kiemelt érdeklődéssel várt júliusi inflációs mutató, a várkozásoknak megfelelő, enyhülő árnyomásról tanúskodó számok miatt távoabb került a Fed kamatemelésének valószínűsége. A forintnak is kapóra jött a dollárt lejtőre állító adatközlés, és a pesti tőzsde is pluszban zárt szerdán, miután nap közben történelmi csúcson is járt a vezető hazai index, és a zárásban is először ért el 150 ezer pont feletti szintet.

forint, BUX, Mol, tőzsde, csúcs
Csúcsot döntött szerdán a pesti tőzsde, a forintnak is jó napja volt / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság / Vémi Zoltán/Világgazdaság

A BUX 0,3 százalékos emelkedéssel 150 381 ponton fejezte be a szerdai kereskedést, ami rekordmagas záróértéket és abszolút történelmi csúcsot is jelent. A hazai parkett forgalma 17,7 milliárd forint volt.

BUX részvényindex
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A magyar nagypapírok közül 

  • az OTP árfolyama 0,35 százalékkal 46 290 forintra drágult,
  • a Mol új csúcson, 4880 forinton zárt 0,75 százalékos emelkedés után.
  • A Richter árfolyama 0,1 százalékkal 13 030 forintra csúszott vissza,
  • a Magyar Telekom részvényei pedig 0,2 százalékkal 2626 forintig kapaszkodtak fel.
 MOL részvény
MOL részvény2026.08.12.
Utolsó ár: 4 880 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A közel-keleti konfliktusról a kamatemelési várakozások felé fordult a befektetők fókusza a hét közepén, a befektetők a friss amerikai inflációs adatban látták meg az iránymutatást, ami döntő lehet a Fed szeptemberi kamatdöntő ülésekor. A fogyasztói árindex a várakozásokkal összhangban 0,1 százalékkal emelkedett havi bázison, éves alapon pedig 3,4 százalékos növekedést mértek a statisztikusok júliusban. A kora délutáni adatközlésre emelkedéssel reagáltak a tőzsdék, a dollár pedig gyengüni kezdett, mivel a kereskedők már kisebb esélyt adnak a 25 bázispontos ősz eleji kamatemelésre, ami alapvetően kedvezőtlen volna a részvénypiacok számára.

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A forint korrekciójának lendületet adott az amerikai gazdaságról érkező friss adat, mely hatására lejtőre került a dollár. A zöldhasúval szemben 0,2 százalékot erősödött a hazai pénz, a tőzsdezáráskor a 315,7-es szintre ereszkedett a váltási árfolyam.

USD / HUF árfolyam
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Az euróhoz képest 0,25 százalékkal ersödött a hazai valuta, a keresztárfolyam bár napközben 364 forint alatt is járt, délután öt órakor 364,4-es szintre érkezett meg a jegyzés.

EUR / HUF árfolyam
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Heti
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Éves
3 éves

 

A régiós devizák is fejet hajtottak a forintnak: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,3 százalékkal lett olcsóbb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1757 cikk

 

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