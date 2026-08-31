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Kipukkadt a forintlufi, szabadesésbe váltott a Richter és az OTP

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megroggyant a BUX. A blue chipek közül a Richter és az OTP is beszakadt.
Murányi Ernő
2026.08.31, 17:31
Frissítve: 2026.08.31, 17:33

Többnyire csökkenéssel nyitott a Wall Street hétfőn, miután az Egyesült Államok és Irán között újra kirobbant katonai összecsapások fokozták a geopolitikai és inflációs aggodalmakat, az egekbe küldve az olajárakat.

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Kipukkadt a forintlufi, szabadesésbe váltott a Richter és az OTP / Fotó: Shutterstock

A befektetők emellett figyelemmel kísérik az Egyesült Államokban zajló G20-pénzügyminiszteri találkozót is, ahol várhatóan a kereskedelmi vámok és Washington Irán elleni szankciók lesznek a fő témák.

Az európai tőzsdeindexek is jellemzően mínuszban jártak késő délután, bár a milánói és a londoni vezető index emelkedett. A frankfurti DAX ellenben nagyjából 1 százalékkal esett.

A BUX is megroggyant a hét első tőzsdenapján, több mint 1 százalékkal, 149 112 pontra csökkent. 

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom egészen brutálisan alakult, meghaladta 39,7 milliárd forintot.

Az OTP árfolyama nem kevesebb mint 1,65 százalékkal, 45 240 forintra esett. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 240 HUF 0 / -1,65 %
Forgalom: 22 183 774 200 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kora reggel még felfelé száguldó Mol is erősen visszavett a tempóból, az olajpapír kurzusa végül mindössze 0,1 százalékkal, 5055 forintig került feljebb. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára az iráni háborús feszültség felizzása következtében 2,5 százalékkal, 90 dollár fölé lőtt ki.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 055 HUF 0 / +0,1 %
Forgalom: 7 888 094 395 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A legnagyobb pofont a blue chipek közül a Richter kapta. A gyógyszerpapírok 1,8 százalékkal, 13 130 forintra zuhantak.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 130 HUF 0 / -1,8 %
Forgalom: 7 609 592 020 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom volt az üde folt a vezető részvények mezőnyében, 1 százalékkal, 2530 forintra drágult a papír. 

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Miután az euró napközben - többek között Vitézy Dávid bejelentésére - kétszer is megfordult 364 forint környékén, a tőzsdenap végére 365,3 fölé, azaz nagyjából kiinduló pontja közelébe rendeződött vissza a kurzus.

 

 

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