Kipukkadt a forintlufi, szabadesésbe váltott a Richter és az OTP
Többnyire csökkenéssel nyitott a Wall Street hétfőn, miután az Egyesült Államok és Irán között újra kirobbant katonai összecsapások fokozták a geopolitikai és inflációs aggodalmakat, az egekbe küldve az olajárakat.
A befektetők emellett figyelemmel kísérik az Egyesült Államokban zajló G20-pénzügyminiszteri találkozót is, ahol várhatóan a kereskedelmi vámok és Washington Irán elleni szankciók lesznek a fő témák.
Az európai tőzsdeindexek is jellemzően mínuszban jártak késő délután, bár a milánói és a londoni vezető index emelkedett. A frankfurti DAX ellenben nagyjából 1 százalékkal esett.
A BUX is megroggyant a hét első tőzsdenapján, több mint 1 százalékkal, 149 112 pontra csökkent.
Az azonnali részvényforgalom egészen brutálisan alakult, meghaladta 39,7 milliárd forintot.
Az OTP árfolyama nem kevesebb mint 1,65 százalékkal, 45 240 forintra esett.
A kora reggel még felfelé száguldó Mol is erősen visszavett a tempóból, az olajpapír kurzusa végül mindössze 0,1 százalékkal, 5055 forintig került feljebb. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára az iráni háborús feszültség felizzása következtében 2,5 százalékkal, 90 dollár fölé lőtt ki.
A legnagyobb pofont a blue chipek közül a Richter kapta. A gyógyszerpapírok 1,8 százalékkal, 13 130 forintra zuhantak.
A Magyar Telekom volt az üde folt a vezető részvények mezőnyében, 1 százalékkal, 2530 forintra drágult a papír.
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Miután az euró napközben - többek között Vitézy Dávid bejelentésére - kétszer is megfordult 364 forint környékén, a tőzsdenap végére 365,3 fölé, azaz nagyjából kiinduló pontja közelébe rendeződött vissza a kurzus.