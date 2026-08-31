Többnyire csökkenéssel nyitott a Wall Street hétfőn, miután az Egyesült Államok és Irán között újra kirobbant katonai összecsapások fokozták a geopolitikai és inflációs aggodalmakat, az egekbe küldve az olajárakat.

Kipukkadt a forintlufi, szabadesésbe váltott a Richter és az OTP / Fotó: Shutterstock

A befektetők emellett figyelemmel kísérik az Egyesült Államokban zajló G20-pénzügyminiszteri találkozót is, ahol várhatóan a kereskedelmi vámok és Washington Irán elleni szankciók lesznek a fő témák.

Az európai tőzsdeindexek is jellemzően mínuszban jártak késő délután, bár a milánói és a londoni vezető index emelkedett. A frankfurti DAX ellenben nagyjából 1 százalékkal esett.