Senki se bír a forinttal, a 42 fokban újra robog, ideges a dollár lett
Korrigált a forint szerdán, valamennyi meghatározó devizával szemben veszített értékéből a magyar fizetőeszköz, ám korántsem olyan mértékben, mint ahogy kedden erősödött. Délután aztán visszaerősödött keddi záróárfolyamára.
Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 362 forintra erősödött. Hasonlóképpen az angol font, a svájci frank, a japán jen, a cseh korona is 0,1-0,2 százalékkal erősödött a forint ellenében. Majd délután visszakapaszkodott a forint keddi záróárfolyamára. Ekkor az euró is 361,14 forintra esett.
A dollár is beállt a sorba, a zöldhasú árfolyama 0,1 százalékkal, 313,51 forintra emelkedett, majd 312,5-re vonult vissza.
A keddi rali másnapján bekövetkezett csekély mértékű forintgyengülés, majd visszaerősödés mindenképpen korrekciós jellegű, hiszen - bár az olajárak enyhén emelkednek - a dollár egy helyben topog, sőt még valamelyest gyengült is az euróhoz viszonyítva .
Az euró-dollár kereszt módjával emelkedik, mintegy 0,2 százalékkal, 1,155 fölé.
A szerdán beérkezett gyengébb munkaerőpiaci hírek tartják a zöldhasú kötőfékét, hiszen egyfelől a vártnál kevesebb állás jött létre júniusban (JOLTS: 7,359 millió), miközben a piac 7,4 milliót várt. Másrészt jött egy nem túl acélos, vártnál gyengébb munkaerőpiaci adat jött Amerikából, ugyanis az ADP felmérése szerint csupán 44 ezer fővel nőtt júliusban a foglalkoztatottság, holott 95 ezerre számítottak.
A dollár közben a fejét kapkodja
A piac még megvárja a pénteki átfogó foglalkoztatási adatokat; ha azok is gyengék lesznek, leszállóágba kerülhet a dollár.
Eközben ellentmondásos hírek áramlanak a Közel-Keletről. Az iráni Fars hírügynökség jelentése szerint ugyanis Irán kedden cáfolta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és Donald Trump amerikai elnök állítását, amely szerint a Hormuzi-szoros holnapig megnyílna egy új megállapodás értelmében.
A perzsa állam szerint ráadásul az Ománnal folytatott tárgyalások sem az Egyesült Államok részvételével zajlanak. A tárgyalások célja egy „köztes folyosó” létrehozása, amely felváltja mind a jelenleg Irán által ellenőrzött északi, mind az Egyesült Államok által támogatott déli útvonalakat.
Ellentétes hatások formálják tehát jelenleg az euró-dollárt. A folyamatos közel-keleti feszültségek biztonságos a menedékszerepére tekintettel erősítik a zöldhasút, míg a vártnál rosszabb munkaerőpiaci adatok gyengítik, hiszen tovább csökkentik a kamatemelés valószínűségét.
Mindez a forint árfolyamára is hat, ezért valószínűleg szűk sávban mozoghat hazai devizánk a közeljövőben.