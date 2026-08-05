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Senki se bír a forinttal, a 42 fokban újra robog, ideges a dollár lett

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Az euró és a dollár is erősödik. A forint a közeljövőben szűk sávban mozoghat, hiszen az euró-dollár is beragadt két ellentétes hatás miatt.
Murányi Ernő
2026.08.05, 16:27
Frissítve: 2026.08.05, 16:28

Korrigált a forint szerdán, valamennyi meghatározó devizával szemben veszített értékéből a magyar fizetőeszköz, ám korántsem olyan mértékben, mint ahogy kedden erősödött. Délután aztán visszaerősödött keddi záróárfolyamára.

_VEZ2818, forint, euró
Megpihent a forint, már a következő meneteléshez gyűjti az erőt / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 362 forintra erősödött. Hasonlóképpen az angol font, a svájci frank, a japán jen, a cseh korona is 0,1-0,2 százalékkal erősödött a forint ellenében. Majd délután visszakapaszkodott a forint keddi záróárfolyamára. Ekkor az euró is 361,14 forintra esett. 

EUR / HUF árfolyam
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A dollár is beállt a sorba, a zöldhasú árfolyama 0,1 százalékkal, 313,51 forintra emelkedett, majd 312,5-re vonult vissza.

USD / HUF árfolyam
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A keddi rali másnapján bekövetkezett csekély mértékű forintgyengülés, majd visszaerősödés mindenképpen korrekciós jellegű, hiszen - bár az olajárak enyhén emelkednek - a dollár egy helyben topog, sőt még valamelyest gyengült is az euróhoz viszonyítva . 

Az euró-dollár kereszt módjával emelkedik, mintegy 0,2 százalékkal, 1,155 fölé.

EUR / USD árfolyam
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A szerdán beérkezett gyengébb munkaerőpiaci hírek tartják a zöldhasú kötőfékét, hiszen egyfelől a  vártnál kevesebb állás jött létre júniusban (JOLTS: 7,359 millió), miközben a piac 7,4 milliót várt. Másrészt jött egy nem túl acélos, vártnál gyengébb munkaerőpiaci adat  jött Amerikából, ugyanis az ADP felmérése szerint csupán 44 ezer fővel nőtt júliusban a foglalkoztatottság, holott 95 ezerre számítottak.

A dollár közben a fejét kapkodja

A piac még megvárja a pénteki átfogó foglalkoztatási adatokat; ha azok is gyengék lesznek, leszállóágba kerülhet  a dollár.

Eközben ellentmondásos hírek áramlanak a Közel-Keletről. Az iráni Fars hírügynökség jelentése szerint ugyanis Irán kedden cáfolta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és Donald Trump amerikai elnök állítását, amely szerint a Hormuzi-szoros holnapig megnyílna egy új megállapodás értelmében.

A perzsa állam szerint ráadásul az Ománnal folytatott tárgyalások sem az Egyesült Államok részvételével zajlanak. A tárgyalások célja egy „köztes folyosó” létrehozása, amely felváltja mind a jelenleg Irán által ellenőrzött északi, mind az Egyesült Államok által támogatott déli útvonalakat. 

Ellentétes hatások formálják tehát jelenleg az euró-dollárt. A folyamatos közel-keleti  feszültségek biztonságos a menedékszerepére tekintettel erősítik a zöldhasút, míg a vártnál rosszabb munkaerőpiaci adatok gyengítik, hiszen tovább csökkentik a kamatemelés valószínűségét.

Mindez a forint árfolyamára is hat, ezért valószínűleg szűk sávban mozoghat hazai devizánk a közeljövőben. 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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