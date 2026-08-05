Senki se bír a forinttal, a 42 fokban újra robog, ideges a dollár lett

A szerdán beérkezett gyengébb munkaerőpiaci hírek tartják a zöldhasú kötőfékét, hiszen egyfelől a vártnál kevesebb állás jött létre júniusban (JOLTS: 7,359 millió), miközben a piac 7,4 milliót várt. Másrészt jött egy nem túl acélos, vártnál gyengébb munkaerőpiaci adat jött Amerikából, ugyanis az ADP felmérése szerint csupán 44 ezer fővel nőtt júliusban a foglalkoztatottság, holott 95 ezerre számítottak.

A dollár közben a fejét kapkodja

A piac még megvárja a pénteki átfogó foglalkoztatási adatokat; ha azok is gyengék lesznek, leszállóágba kerülhet a dollár.

Eközben ellentmondásos hírek áramlanak a Közel-Keletről. Az iráni Fars hírügynökség jelentése szerint ugyanis Irán kedden cáfolta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és Donald Trump amerikai elnök állítását, amely szerint a Hormuzi-szoros holnapig megnyílna egy új megállapodás értelmében.

A perzsa állam szerint ráadásul az Ománnal folytatott tárgyalások sem az Egyesült Államok részvételével zajlanak. A tárgyalások célja egy „köztes folyosó” létrehozása, amely felváltja mind a jelenleg Irán által ellenőrzött északi, mind az Egyesült Államok által támogatott déli útvonalakat.