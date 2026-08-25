Az MNB vágott, Varga Mihály megszólalt, Kármán András ígért, a Citi elemzett – hatalmas lendületet vett a forint

Erős oldalról várta a jegybank monetáris tanácsának kamatdöntő ülését a forint, amely nap közben 0,4 százalékos erősödést is mutatott az euróval és a dollárral szemben is. A közös európai pénzt 362 forint alatt is jegyezték, a zöldhasú pedig 310 alatt is váltották nap közben.

Nagyot erődösödött a forint a jegybank kamatcsökkentését és Varga Mihály megszólalását köetően / Fotó: 10th Ring

A piac készpénznek vette, és már jó előre beárazta Varga Mihályék újabb, immár hivatalos 25 bázispontos kamatvágását, a kereskedők így sokkal inkább az MNB-elnök sajtótájékoztatójára és üzeneteire összpontosított további iránymutatást keresve.

A jegybank hozta a kötelezőt, Varga Mihály szavaira vett újabb endületet a forint

Ennek megfelelően az 5,5 százalékra mérsékelt irányadó kamatláb kihirdetésére nem is mozdult el érdemben a hazai fizetőeszköz, amely 0,3 százalékos előnyt mutatott mindkét meghatározó nyugati devizával szemben 14 órakor.

A jegybank sajtótájékoztatójának kezdete, 15 óra előtt nem sokkal vett aztán újabb lendületet a hazai fizetőeszköz. Az euró jegyzése 360,9 forintig jött vissza, 0,6 százalékkal felértékelve a hazai pénzt.