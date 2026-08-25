Az MNB vágott, Varga Mihály megszólalt, Kármán András ígért, a Citi elemzett – hatalmas lendületet vett a forint
Erős oldalról várta a jegybank monetáris tanácsának kamatdöntő ülését a forint, amely nap közben 0,4 százalékos erősödést is mutatott az euróval és a dollárral szemben is. A közös európai pénzt 362 forint alatt is jegyezték, a zöldhasú pedig 310 alatt is váltották nap közben.
A piac készpénznek vette, és már jó előre beárazta Varga Mihályék újabb, immár hivatalos 25 bázispontos kamatvágását, a kereskedők így sokkal inkább az MNB-elnök sajtótájékoztatójára és üzeneteire összpontosított további iránymutatást keresve.
A jegybank hozta a kötelezőt, Varga Mihály szavaira vett újabb endületet a forint
Ennek megfelelően az 5,5 százalékra mérsékelt irányadó kamatláb kihirdetésére nem is mozdult el érdemben a hazai fizetőeszköz, amely 0,3 százalékos előnyt mutatott mindkét meghatározó nyugati devizával szemben 14 órakor.
A jegybank sajtótájékoztatójának kezdete, 15 óra előtt nem sokkal vett aztán újabb lendületet a hazai fizetőeszköz. Az euró jegyzése 360,9 forintig jött vissza, 0,6 százalékkal felértékelve a hazai pénzt.
A dollárhoz képest 0,7 százalékra növelte előnyét a forint, ami 309,3-as dollár árfolyamot jelent.
Az MNB elnöke hangsúlyozta, hogy a Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél elérése mellett. Hozzátette, hogy
az alapkamat további pályájáról a szeptemberi inflációs jelentés alapján döntenek,
figyelembe véve
- a globális fejleményeket,
- a hazai inflációs kilátásokat
- és a kockázati megítélést.
Varga Mihály kitért arra is, hogy az MNB az idei munkatervének megfelelően tavasszal megkezdte az inflációs cél felülvizsgálatát. Mint mondta, erről augusztusban már alelnöki szinten röviden tájékoztatták a nyilvánosságot. A felülvizsgálat többlépcsős folyamat, amely jelenleg is zajlik, az eredményekről pedig várhatóan az ősz folyamán számolnak be.
A jegybankelnök reagált Kámán András pénzügyminiszter ma elhangzott, az euróbevezetéssel kapcsolatos kijelentésére is. Varga Mihály "ambiciózusnak" tartja a tárcavezető terveit, aki megerősítette, hogy a megugró idei hiánycél ellenére változatlanul 2030-ig teljesítheti Magyarország a közös európai pénz bevezetéséhez szkséges maastrichti kritériumokat.
Ellentétes üzenetek érkeztek az euró bevezetésének ütemezéséről
A Citi friss elemzése eközben árnyaltabb képet vetít előre az euró bevezetésének hazai lehetséges időpontjáról. Bár Kármán András pénzügyminiszter és a Magyar-kormány a 7,5 százalékra emelt idei GDP-arányos hiánycél mellett is állítja, 2030-ra teljesülhetnek a maastrichti kritériumok, az amerikai nagybank szerin az elszálló hiány veszélyezteti ezt a célkitűzést. Ezzel szemben valamennyi konvergenciafeltétel teljesítésére sokkal reálisabb időpont lehet a 2030-as évek közepe.
Mivel a forint idei erősödésében meghatározó szerepet játszott az új kormány ambiciózus euróterve is, ezért a hazai deviza megítélését is befolyásolhatják az erre vonatkozó kijelentések. A kereskedőknek így Varga Mihály szavainak emésztése mellett arról is dönteniük kell, hogy a bankház vagy a magyar pénzügyminiszter forgatókönyve megalapozottabb-e.
Az Erste délelőtti kommentárjában arról ír, a befektetők elsősorban arra figyelnek, hogy a jegybank milyen jelzést ad az őszi kamatpályáról. A forintot ugyanakkor fékezte a magyar költségvetési kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság és a megemelt hiánycél, miközben a globális hozamkörnyezet továbbra is feszes maradt, ami korlátozza a feltörekvő piaci devizák felértékelődési lehetőségét.
A forint mozgását a Bloomberg szerint jelenleg elsősorban nem magyar, hanem nemzetközi tényezők - a dollár árfolyamalakulása, a geopolitikai feszültségek, globális kockázatkerülés - határozzák meg, ezért a forint esetleges gyengülés nem írható az MNB vagy a hazai gazdaságpolitika számlájára. A szakértők azonban továbbra is alapvetően optimisták a feltörekvő piaci devizákkal kapcsolatban, mert úgy vélik, az amerikai hozamok leszorítására irányuló törekvések hosszabb távon gyengíthetik a dollárt, ami az álmos könyv szerint mindig jól jön a forintnak és társainak.