Pikk-pakk, szétütötték a forintot, vérfürdő a devizapiacon

Az Európai Központi Bank (EKB) július 22–23-i monetáris politikai üléséről készült - frissen közzétett - jegyzőkönyvből kiderült, hogy a döntéshozók továbbra is nyitottak a monetáris szigorítás folytatására, annak ellenére, hogy egyhangúlag döntöttek az alapkamat változatlan szinten tartásáról. A tagok hangsúlyozták, hogy valószínűleg szükség lesz egy újabb kamatemelésre, hacsak az inflációs kilátások nem javulnak jelentősen, ugyanakkor nem vállaltak konkrét kötelezettséget a szeptemberi ülésre.

A kormányzótanács ugyanakkor úgy vélte, hogy a beérkező gazdasági adatok erős érveket szolgáltattak a szigorítási ciklus júliusi szüneteltetésére. A teljes infláció a májusi 3,2 százalékról júniusban 2,8 százalékra, míg a maginfláció a 2,6 százalékról 2,4 százalékra csökkent.

A béralakulás is további érveket szolgáltatott a kamatok változatlanul hagyása mellett. A munkaerőköltség-nyomás mérséklődik, és a munkaerőpiaci helyzet enyhülése csökkenti az energiasokk jelentős másodlagos hatásait. A döntéshozók megjegyezték, hogy ezek a hatások még nem épültek be a belföldi árakba és bérekbe, míg a hosszabb távú inflációs várakozások továbbra is nagyjából az EKB 2 százalékos célja körül alakulnak.