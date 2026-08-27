Deviza
EUR/HUF364,83 +0,77% USD/HUF313,19 +0,81% GBP/HUF425,53 +0,77% CHF/HUF389,71 +1,01% PLN/HUF84,2 +0,24% RON/HUF69,38 +0,74% CZK/HUF15,13 +0,81% EUR/HUF364,83 +0,77% USD/HUF313,19 +0,81% GBP/HUF425,53 +0,77% CHF/HUF389,71 +1,01% PLN/HUF84,2 +0,24% RON/HUF69,38 +0,74% CZK/HUF15,13 +0,81%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 490,85 -0,84% MTELEKOM2 512 -0,88% MOL4 938 -1,26% OTP45 700 -1,36% RICHTER13 370 +0,52% OPUS320,5 +1,09% ANY6 610 -0,76% AUTOWALLIS135,5 0% WABERERS4 490 +0,22% BUMIX9 598,27 +0,47% CETOP5 096,15 +0,09% CETOP NTR3 220,67 -1,66% BUX149 490,85 -0,84% MTELEKOM2 512 -0,88% MOL4 938 -1,26% OTP45 700 -1,36% RICHTER13 370 +0,52% OPUS320,5 +1,09% ANY6 610 -0,76% AUTOWALLIS135,5 0% WABERERS4 490 +0,22% BUMIX9 598,27 +0,47% CETOP5 096,15 +0,09% CETOP NTR3 220,67 -1,66%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
forintárfolyam
forint
euróárfolyam
deviza
devizapiac

Pikk-pakk, szétütötték a forintot, vérfürdő a devizapiacon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Markánsan lefordult a hazai deviza csütörtök délutánra. A forint a dollárral és az euróval szemben is meredek lejtőre került.
Murányi Ernő
2026.08.27, 15:57
Frissítve: 2026.08.27, 16:04

A szerdai forinterősödés után jött a kijózanodás, csütörtökön már markánsan lefordult a magyar fizetőeszköz, ráadásul nemcsak a globális, hanem a régiós társaival szemben is.

260203_forint_003_VZ forint
Pikk-pakk, szétütötték a forintot, vérfürdő a devizapiacon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A svájci frankhoz mérten gyengült a legnagyobb mértékben, mintegy 0,8 százalékkal a hazai pénznem, de például a cseh koronához viszonyítva is bukott 0,4 százalékot.

CHF / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Az euró jegyzése is megugrott, délután 3 óra körül már 0,7 százalékos erősödéssel 364,4-nél járt a kurzus, ám korábban 365 forint fölé is betekintett. 

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollár is nagyot ment a forint ellenében, ugyancsak 0,7 százalékkal, 312,7-ig szökött fel a zöldhasú árfolyama. 

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A forint szempontjából most két, részben ellentétes folyamatot látunk. Az alacsony infláció lehetőséget ad az MNB-nek a kamatok óvatos csökkentésére, ami önmagában mérsékelheti a forint kamatelőnyét. Ezzel szemben a költségvetési helyzet rendezésére tett hiteles lépések javíthatják Magyarország kockázati megítélését és támaszt adhatnak a magyar devizának. A 7,5 százalékos hiány és az emelkedő államadósság azonban továbbra is komoly kockázat. A piac számára ezért most elsősorban az lesz fontos, hogy a meghirdetett konszolidáció valóban megjelenik-e a következő hónapok költségvetési adataiban

– mondta Eduard Kusala, a cseh AKCENTA CZ devizaelemző cég magyarországi piacért felelős kereskedelmi igazgatója.   

Az Erste szerint pedig 

a dollár erősödése és a gázárak emelkedése jelenti a legélesebb ellenszelet a magyar devizának. 

A holland gáztőzsdén a földgáz spot jegyzése aktuálisan elérte 66,8 eurót megawattóránként, a határidős ár pedig 68,3 fölé került.

Megdöbbentő, hogy az áremelkedés év eleje óta már 141 százalék, hiszen a január még 27,64 eurós jegyzéssel indult.   

A bérdinamika is lényegesen lassult júniusban a KSH közlése alapján: a korábbi hónapokra jellemző 8-9 százalékos ütem 7 százalékra fékeződött. Pénteken a júliusi külkereskedelmi forgalom lehet fontos jelzés, de meghatározó elsősorban majd az energiapiac és a Jackson Hole-i konferencia lesz.

Eközben az euró-dollár 1,165 körül táncol.

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Az Európai Központi Bank (EKB) július 22–23-i monetáris politikai üléséről készült - frissen közzétett - jegyzőkönyvből kiderült, hogy a döntéshozók továbbra is nyitottak a monetáris szigorítás folytatására, annak ellenére, hogy egyhangúlag döntöttek az alapkamat változatlan szinten tartásáról. A tagok hangsúlyozták, hogy valószínűleg szükség lesz egy újabb kamatemelésre, hacsak az inflációs kilátások nem javulnak jelentősen, ugyanakkor nem vállaltak konkrét kötelezettséget a szeptemberi ülésre.

A kormányzótanács ugyanakkor úgy vélte, hogy a beérkező gazdasági adatok erős érveket szolgáltattak a szigorítási ciklus júliusi szüneteltetésére. A teljes infláció a májusi 3,2 százalékról júniusban 2,8 százalékra, míg a maginfláció a 2,6 százalékról 2,4 százalékra csökkent. 

A béralakulás is további érveket szolgáltatott a kamatok változatlanul hagyása mellett. A munkaerőköltség-nyomás mérséklődik, és a munkaerőpiaci helyzet enyhülése csökkenti az energiasokk jelentős másodlagos hatásait. A döntéshozók megjegyezték, hogy ezek a hatások még nem épültek be a belföldi árakba és bérekbe, míg a hosszabb távú inflációs várakozások továbbra is nagyjából az EKB 2 százalékos célja körül alakulnak.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1779 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu