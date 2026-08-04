Rákapcsolt a forint, csak a hátát nézhetik a régiós devizák

Az Erste szerint nőtt az optimizmus a Duna vízállásával kapcsolatban.

Hasonló mértékben tört feljebb a forint a svájci frankkal, az angol fonttal, illetve a cseh koronával és a zltoyval szemben is.

A dollár még többet, csaknem 0,9 százalékot veszített az értékéből a forint ellenében, jelenleg 313,67-nél jár a devizapár.