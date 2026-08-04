Rákapcsolt a forint, csak a hátát nézhetik a régiós devizák
Dinamikusan erősödött kedden a forint, gyakorlatilag valamennyi globálisan is fontos, illetve a régiós fizetőeszközökhöz mérten is.
Felpörgött a forint
Késő délután az eurót már újra 362 forint alatt jegyezték, sőt az utolsó állapot szerint 361,6 körül ingadozik a közösségi deviza árfolyama. Eszerint a magyar pénznem nagyjából 0,7 százalékot vert az euróra.
Az Erste szerint nőtt az optimizmus a Duna vízállásával kapcsolatban.
Hasonló mértékben tört feljebb a forint a svájci frankkal, az angol fonttal, illetve a cseh koronával és a zltoyval szemben is.
A dollár még többet, csaknem 0,9 százalékot veszített az értékéből a forint ellenében, jelenleg 313,67-nél jár a devizapár.
A zöldhasú gyengült valamelyest az euróhoz képest is. Az euró-dollár kereszt 0,2 százalékkal, 1,1528-ra emelkedett.
Ma reggel még 1,151 körül nyitott a keresztárfolyam.
A devizapár rövid távú kilátásait illetően a Rabobank devizaelemzői arra figyelmeztetnek, hogy
a piac továbbra is vonakodik az európozíciók tavalyi hosszú pozíciókhoz hasonló újraépítésétől, mivel bizonytalan, hogy az emelkedő energiaárak hogyan fogják befolyásolni az euróövezet növekedési és inflációs kilátásait.
Emiatt a holland bank „ingadozó árfolyammozgásokat vár, ám az euró-dollár az 1,14–1,15-ös sávon belül maradhat, ami valószínűleg még a következő hónapokban is így maradhat”, mivel a befektetők továbbra is óvatosak lesznek az új európozíciókkal.
Patthelyzet a Közel-Keleten
A Közel-Keleten eközben patthelyzet alakult ki: az Egyesült Államok és Irán tartózkodik a kölcsönös légicsapásoktól, ám ellentmondó üzeneteket küldözgetnek egymásnak.
Donald Trump amerikai elnök felszólította Teheránt, hogy írjon alá békeszerződést az Egyesült Államokkal, és nyissa meg újra a Hormuzi-szorosot. Az iráni hatóságok viszont tagadták, hogy bármiféle kapcsolatot tartanának fenn az Egyesült Államokkal, és megismételték az amerikai haditengerészetnek szóló fenyegetésüket arra az esetre, ha az iráni kikötők blokádja továbbra is fennmaradna.