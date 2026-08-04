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Rákapcsolt a forint, csak a hátát nézhetik a régiós devizák

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Patthelyzet alakult ki a Közel-Keleten, az euró-dollár pedig az energiaválság foglya lett. A forint viszont vígan erősödik, főként a zöldhasúval szemben.
Murányi Ernő
2026.08.04, 17:05

Dinamikusan erősödött kedden a forint, gyakorlatilag valamennyi globálisan is fontos, illetve a régiós fizetőeszközökhöz mérten is.

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Rákapcsolt a forint, csak a hátát nézhetik a régiós devizák / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Felpörgött a forint

Késő délután az eurót már újra 362 forint alatt jegyezték, sőt az utolsó állapot szerint 361,6 körül ingadozik a közösségi deviza árfolyama. Eszerint a magyar pénznem nagyjából 0,7 százalékot vert az euróra.

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Az Erste szerint nőtt az optimizmus a Duna vízállásával kapcsolatban. 

 Hasonló mértékben tört feljebb a forint a svájci frankkal, az angol fonttal, illetve a cseh koronával és a zltoyval szemben is.

A dollár még többet, csaknem 0,9 százalékot veszített az értékéből a forint ellenében, jelenleg 313,67-nél jár a devizapár.

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A zöldhasú gyengült valamelyest az euróhoz képest is. Az euró-dollár kereszt 0,2 százalékkal, 1,1528-ra emelkedett.

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Ma reggel még 1,151 körül nyitott a keresztárfolyam. 

A devizapár rövid távú kilátásait illetően a Rabobank devizaelemzői arra figyelmeztetnek, hogy 

a piac továbbra is vonakodik az európozíciók tavalyi hosszú pozíciókhoz hasonló újraépítésétől, mivel bizonytalan, hogy az emelkedő energiaárak hogyan fogják befolyásolni az euróövezet növekedési és inflációs kilátásait.

Emiatt a holland bank „ingadozó árfolyammozgásokat vár, ám az euró-dollár az 1,14–1,15-ös sávon belül maradhat, ami valószínűleg még a következő hónapokban is így maradhat”, mivel a befektetők továbbra is óvatosak lesznek az új európozíciókkal.

Patthelyzet a Közel-Keleten

A Közel-Keleten eközben patthelyzet alakult ki: az Egyesült Államok és Irán tartózkodik a kölcsönös légicsapásoktól, ám ellentmondó üzeneteket küldözgetnek egymásnak. 

Donald Trump amerikai elnök felszólította Teheránt, hogy írjon alá békeszerződést az Egyesült Államokkal, és nyissa meg újra a Hormuzi-szorosot. Az iráni hatóságok viszont tagadták, hogy bármiféle kapcsolatot tartanának fenn az Egyesült Államokkal, és megismételték az amerikai haditengerészetnek szóló fenyegetésüket arra az esetre, ha az iráni kikötők blokádja továbbra is fennmaradna.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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