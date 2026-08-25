A Mol és a Richter is történelmet írt, a nap igazi sztárja mégis a forint

Az Irán elleni gazdasági szankciók és a kanadai árucikkekre kivetendő amerikai vámok dacára kedvező hangulat uralta az európai piacokat kedden. A befektetők a tengerentúlon is bizakodva kereskedtek a holnap érkező inflációs adat és az egész technológiai szektort, ezáltal pedig a tőzsdék egészét megmozgatni képes Nvidia jelentése előtt. Itthon is pozitív volt a hangulat, a BUX emelkedéssel zárt, de a nap igazi sztárja a forint volt.

Feljebb került a pesti tőzsde, de a forint ralija minden mást elomályosított kedden / Fotó: GagoDesign

A pesti tőzsde vezető indexe 0,1 százalékos emelkedést követően 151 539 ponton zárta a keddi kereskedést. Nyugat-Európában a meghatározó indexek többsége ugyancsak kisebb pluszban végzett.

A magyar nagypapírok közül reggel a Mol, délelőtt pedig a Richter is új történelmi csúcsra ért, később azonban profitot realuzáltak a két blue chipnél a befektetők a friss magaslatok láttán.

Az olajtársaság részvényei végül 1,2 százalékkal 5040 forintra ereszkedtek.