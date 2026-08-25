Deviza
EUR/HUF361,27 -0,47% USD/HUF309,5 -0,5% GBP/HUF421,94 -0,55% CHF/HUF385,65 -0,54% PLN/HUF83,96 -0,34% RON/HUF68,72 -0,52% CZK/HUF15 -0,4% EUR/HUF361,27 -0,47% USD/HUF309,5 -0,5% GBP/HUF421,94 -0,55% CHF/HUF385,65 -0,54% PLN/HUF83,96 -0,34% RON/HUF68,72 -0,52% CZK/HUF15 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 539,19 +0,12% MTELEKOM2 558 +2,32% MOL5 040 -1,18% OTP46 480 +0,22% RICHTER13 360 +0,23% OPUS317 +0,63% ANY6 660 +0,3% AUTOWALLIS135 -4,59% WABERERS4 480 -1,75% BUMIX9 599,83 -0,17% CETOP5 091,77 +0,36% CETOP NTR3 272,41 +0,35% BUX151 539,19 +0,12% MTELEKOM2 558 +2,32% MOL5 040 -1,18% OTP46 480 +0,22% RICHTER13 360 +0,23% OPUS317 +0,63% ANY6 660 +0,3% AUTOWALLIS135 -4,59% WABERERS4 480 -1,75% BUMIX9 599,83 -0,17% CETOP5 091,77 +0,36% CETOP NTR3 272,41 +0,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
tőzsde
BUX
Mol
Richter

A Mol és a Richter is történelmet írt, a nap igazi sztárja mégis a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jó hangulatban zajlott a keddi kereskedés Európában és a pesti tőzsdén is. A Mol és a Richter napközben új magaslatra ért, de nem tudott a csúcsszinteken megkapaszkodni. A forint hatalmasat ralizott az euró és a dollár ellenében.
K. T.
2026.08.25, 17:17

Az Irán elleni gazdasági szankciók és a kanadai árucikkekre kivetendő amerikai vámok dacára kedvező hangulat uralta az európai piacokat kedden. A befektetők a tengerentúlon is bizakodva kereskedtek a holnap érkező inflációs adat és az egész technológiai szektort, ezáltal pedig a tőzsdék egészét megmozgatni képes Nvidia jelentése előtt. Itthon is pozitív volt a hangulat, a BUX emelkedéssel zárt, de a nap igazi sztárja a forint volt.

forint, euró, tőzsde
Feljebb került a pesti tőzsde, de a forint ralija minden mást elomályosított kedden / Fotó: GagoDesign

A pesti tőzsde vezető indexe 0,1 százalékos emelkedést követően 151 539 ponton zárta a keddi kereskedést. Nyugat-Európában a meghatározó indexek többsége ugyancsak kisebb pluszban végzett.

A magyar nagypapírok közül reggel a Mol, délelőtt pedig a Richter is új történelmi csúcsra ért, később azonban profitot realuzáltak a két blue chipnél a befektetők a friss magaslatok láttán.

Az olajtársaság részvényei végül 1,2 százalékkal 5040 forintra ereszkedtek.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 040 HUF 0 / -1,18 %
Forgalom: 5 540 859 129 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A gyógyszergyártó kurzusa 0,2 százalékkal, 13 360 forintig emelkedett a nap végén.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 360 HUF 0 / +0,23 %
Forgalom: 3 140 850 500 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP árfolyama 0,2 százalékkal 46 480 forintig emelkedett.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 480 HUF 0 / +0,22 %
Forgalom: 9 889 688 750 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

a Magyar Telekom pedig 2,3 százalékkal 2558 forintig szökött fel.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 558 HUF 0 / +2,32 %
Forgalom: 1 774 316 770 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hazai részvénypiac forgalma 21,1 milliárd forint volt, a kereskedési volumen ezzel elmaradt az átlagostól.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint erősen indította a napot, noha az elemzők kivárásra számítottak a jegybank kora délutáni kamatdöntését megelőzően. Az árfolyamnak jót tett a Bloomberg optimista elemzése, amely a dollár gyengülését vetíti előre , és amely tényező alapvetően kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, köztük a magyar pénznek is. A Citi szakértői ugyan árnyaták a kormány euró bevezetésének ütemezését, szerintük a következő évtized derekára lehet képes a maastrichti feltételek teljesítésére Mgyagyarország. 

Kármán András pénzügyminiszter ma ismét kijelentette, változatlanul tartják magukat a szükséges kritériumok 2030-ra történő teljesítéséhez, az idén megugró, 7,5 százalékos GDP-arányos költségvetési hiány dacára is. Ez akár megszorításokkal is járhat, noha a tárcavezető erről nem beszélt kedden.

A 14 órai jegybanki kamatdöntésre 0,3 százalékos előnnyel fordult rá a forint az euró és a dollár ellenében is,.

Az MNB 25 bázispontos kamatvágása kevésbé, Varga Mihály jegybankenök szavai viszont nagyobb lendületet adtak délután a forintnak. Varga nem zárta ki a további kamatcsökkentés lehetőségét, de azt a hamarosan felülvizsgálandó jegybanki inflációs céltól és a friss fogyasztói árindextől, valamint a külső gazdasági környezet alakulásától tette függővé. Az euróterv 2030-as teljesülését a jegybankvezér is ambiciózusnak nevezte.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A devizapiaci előny javarésze a tőzsdezárásig megmaradt, cikkünk írásakor az eurót 360,9 forinton, azaz 0,6 száalékkal olcsóbban jegyzik.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárhoz képest 0,7 százalékot erősödött a magyar pénz, ez 309,3 forintos árfolyamot jelent.

A régiós devizák is fejet hajtottak ma a magyar valuta előtt: a cseh korona 0,6 százalékkal, a lengye zloty pedig fél százalékkal értékelődött le.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1773 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu