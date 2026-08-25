A Mol és a Richter is történelmet írt, a nap igazi sztárja mégis a forint
Az Irán elleni gazdasági szankciók és a kanadai árucikkekre kivetendő amerikai vámok dacára kedvező hangulat uralta az európai piacokat kedden. A befektetők a tengerentúlon is bizakodva kereskedtek a holnap érkező inflációs adat és az egész technológiai szektort, ezáltal pedig a tőzsdék egészét megmozgatni képes Nvidia jelentése előtt. Itthon is pozitív volt a hangulat, a BUX emelkedéssel zárt, de a nap igazi sztárja a forint volt.
A pesti tőzsde vezető indexe 0,1 százalékos emelkedést követően 151 539 ponton zárta a keddi kereskedést. Nyugat-Európában a meghatározó indexek többsége ugyancsak kisebb pluszban végzett.
A magyar nagypapírok közül reggel a Mol, délelőtt pedig a Richter is új történelmi csúcsra ért, később azonban profitot realuzáltak a két blue chipnél a befektetők a friss magaslatok láttán.
Az olajtársaság részvényei végül 1,2 százalékkal 5040 forintra ereszkedtek.
A gyógyszergyártó kurzusa 0,2 százalékkal, 13 360 forintig emelkedett a nap végén.
Az OTP árfolyama 0,2 százalékkal 46 480 forintig emelkedett.
a Magyar Telekom pedig 2,3 százalékkal 2558 forintig szökött fel.
A hazai részvénypiac forgalma 21,1 milliárd forint volt, a kereskedési volumen ezzel elmaradt az átlagostól.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint erősen indította a napot, noha az elemzők kivárásra számítottak a jegybank kora délutáni kamatdöntését megelőzően. Az árfolyamnak jót tett a Bloomberg optimista elemzése, amely a dollár gyengülését vetíti előre , és amely tényező alapvetően kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, köztük a magyar pénznek is. A Citi szakértői ugyan árnyaták a kormány euró bevezetésének ütemezését, szerintük a következő évtized derekára lehet képes a maastrichti feltételek teljesítésére Mgyagyarország.
Kármán András pénzügyminiszter ma ismét kijelentette, változatlanul tartják magukat a szükséges kritériumok 2030-ra történő teljesítéséhez, az idén megugró, 7,5 százalékos GDP-arányos költségvetési hiány dacára is. Ez akár megszorításokkal is járhat, noha a tárcavezető erről nem beszélt kedden.
A 14 órai jegybanki kamatdöntésre 0,3 százalékos előnnyel fordult rá a forint az euró és a dollár ellenében is,.
Az MNB 25 bázispontos kamatvágása kevésbé, Varga Mihály jegybankenök szavai viszont nagyobb lendületet adtak délután a forintnak. Varga nem zárta ki a további kamatcsökkentés lehetőségét, de azt a hamarosan felülvizsgálandó jegybanki inflációs céltól és a friss fogyasztói árindextől, valamint a külső gazdasági környezet alakulásától tette függővé. Az euróterv 2030-as teljesülését a jegybankvezér is ambiciózusnak nevezte.
A devizapiaci előny javarésze a tőzsdezárásig megmaradt, cikkünk írásakor az eurót 360,9 forinton, azaz 0,6 száalékkal olcsóbban jegyzik.
A dollárhoz képest 0,7 százalékot erősödött a magyar pénz, ez 309,3 forintos árfolyamot jelent.
A régiós devizák is fejet hajtottak ma a magyar valuta előtt: a cseh korona 0,6 százalékkal, a lengye zloty pedig fél százalékkal értékelődött le.