Egyre jobb formába lendül a forint, csak a zlotyval nem bír a magyar pénz
Lendületbe jött a forint a hét elején, a hosszú ideje szűkebb csatornában mozgó hazai fizetőeszköz a múlt heti gyengülést követően korrigál a főbb devizákkal szemben, egyedül a lengyel zlotyt nem tudta lenyomni hétfő délelőtt. A pesti tőzsde továbbra is mínuszban, de a Mol jól teljesít az olajárak ralijára támaszkodva.
A forint számára kedvezően indult a heti kereskedés, a reggeli kisebb pluszt követően a délelőtt folyamán tovább növelte előnyét az euróval és a dollárral szemben is.
Az euró jegyzése a hajnali, 365 feletti szintről 364,4-ig ereszkedett vissza 12:15-ig, ami 0,2 százalékos felértékelődést jelent a forint számára.
A dollár egységéért 314,2 forintot kérnek cikkünk írásakor, ez 0,4 százalékkal alacsonyabb váltási árfolyam a múlt pénteki zsinthez képest.
A régiós devizák közül a cseh koronához képest 0,15 százalékot erősődött a magyar valuta, a lengyel zloty ugyanakkor 0,1 százalékkal drágult.
Az Erste kommentárjában hangsúlyozza, hogy a hétvégén ismét távolabb került a megállapodás az amerikai és az iráni fél között, ami újra feljebb tolta az energiaárakat. A KSH által publikált termelői árindex szignifikánsan emelkedett júliusban, mellyel ismét pozitív tartományba került az éves változás, ami kínálati oldalról felfelé tolhatja a fogyasztói árak dinamikáját is. Az amerikai deviza erősödése is nehezített pályát jelentett a forint számára, de nem okozott gyengülést.
A pesti tőzsdén az amerikai kamatemelési várakozások erősödése és a közel-keleti konfliktus ismételt éleződése miatti negatív nemzetközi hangulat érezteti hatását.
A BUX index 0,2 százalékos mínuszszal fordult rá a nap második felére, miközben a blue chipek felemásan teljesítenek.
- Az OTP árfolyama 0,8 százalékkal 45 630 forintra esett,
- a Richter részvényei 1,1 százalékkal 13 220 forintra zuhantak.
- A Magyar Telekom ugyanakkor bő egy százalékkal 2530 forintra erősödött,
- a Mol pedig 1,2 százalékos plusznál, 5110 forintnál jár.
Az olajtársaság számára kedvez a NIS-felvásárlásra megszabott határidő újabb kiterjesztése, valamint az amerikia-iráni háborús feszültségek erősödése nyomán megugró energiaárak is.
A Brent típusú északi-tengeri olajfajta hordónkénti ára ma ismét átlépte a 90 dollárt, kéra délután 91,3 dolláron áll a jegyzés, 3,6 százalékos ugrást követően.
Az amerikai kontinensen irányadó WTI hordójáért 86,5 dolárt kérnek, 3,8 százalékkal többet, mint egy napja.