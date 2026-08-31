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Egyre jobb formába lendül a forint, csak a zlotyval nem bír a magyar pénz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kedvezőtlen nemzetközi hangulatban ereszkedik hétfőn a pesti tőzsde. A Mol az olajár ralijából táplálkozik, a Richter és az OTP viszont lejtőre került. A forint a dollárral és az euróval szemben is jól teljesít.
K. T.
2026.08.31, 12:33

Lendületbe jött a forint a hét elején, a hosszú ideje szűkebb csatornában mozgó hazai fizetőeszköz a múlt heti gyengülést követően korrigál a főbb devizákkal szemben, egyedül a lengyel zlotyt nem tudta lenyomni hétfő délelőtt. A pesti tőzsde továbbra is mínuszban, de a Mol jól teljesít az olajárak ralijára támaszkodva.

forint
Jó formában kezdte a hetet a forint / Fotó: Krakenimages.com

A forint számára kedvezően indult a heti kereskedés, a reggeli kisebb pluszt követően a délelőtt folyamán tovább növelte előnyét az euróval és a dollárral szemben is.

Az euró jegyzése a hajnali, 365 feletti szintről 364,4-ig ereszkedett vissza 12:15-ig, ami 0,2 százalékos felértékelődést jelent a forint számára.

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A dollár egységéért 314,2 forintot kérnek cikkünk írásakor, ez 0,4 százalékkal alacsonyabb váltási árfolyam a múlt pénteki zsinthez képest.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizák közül a cseh koronához képest 0,15 százalékot erősődött a magyar valuta, a lengyel zloty ugyanakkor 0,1 százalékkal drágult.

Az Erste kommentárjában hangsúlyozza, hogy a hétvégén ismét távolabb került a megállapodás az amerikai és az iráni fél között, ami újra feljebb tolta az energiaárakat. A KSH által publikált termelői árindex szignifikánsan emelkedett júliusban, mellyel ismét pozitív tartományba került az éves változás, ami kínálati oldalról felfelé tolhatja a fogyasztói árak dinamikáját is. Az amerikai deviza erősödése is nehezített pályát jelentett a forint számára, de nem okozott gyengülést.

A pesti tőzsdén az amerikai kamatemelési várakozások erősödése és a közel-keleti konfliktus ismételt éleződése miatti negatív nemzetközi hangulat érezteti hatását. 

A BUX index 0,2 százalékos mínuszszal fordult rá a nap második felére, miközben a blue chipek felemásan teljesítenek.

  • Az OTP árfolyama 0,8 százalékkal 45 630 forintra esett, 
  • a Richter részvényei 1,1 százalékkal 13 220 forintra zuhantak. 
  • A Magyar Telekom ugyanakkor bő egy százalékkal 2530 forintra erősödött, 
  • a Mol pedig 1,2 százalékos plusznál, 5110 forintnál jár.

Az olajtársaság számára kedvez a NIS-felvásárlásra megszabott határidő újabb kiterjesztése, valamint az amerikia-iráni háborús feszültségek erősödése nyomán megugró energiaárak is.

 MOL részvény
MOL részvény13:42:30
Árfolyam: 5 105 HUF +55 / +1,08 %
Forgalom: 1 685 273 300 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Brent típusú északi-tengeri olajfajta hordónkénti ára ma ismét átlépte a 90 dollárt, kéra délután 91,3 dolláron áll a jegyzés, 3,6 százalékos ugrást követően.

Az amerikai kontinensen irányadó WTI hordójáért 86,5 dolárt kérnek, 3,8 százalékkal többet, mint egy napja.

Forint árfolyamfigyelő

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