Egyre jobb formába lendül a forint, csak a zlotyval nem bír a magyar pénz

Lendületbe jött a forint a hét elején, a hosszú ideje szűkebb csatornában mozgó hazai fizetőeszköz a múlt heti gyengülést követően korrigál a főbb devizákkal szemben, egyedül a lengyel zlotyt nem tudta lenyomni hétfő délelőtt. A pesti tőzsde továbbra is mínuszban, de a Mol jól teljesít az olajárak ralijára támaszkodva.

Jó formában kezdte a hetet a forint / Fotó: Krakenimages.com

A forint számára kedvezően indult a heti kereskedés, a reggeli kisebb pluszt követően a délelőtt folyamán tovább növelte előnyét az euróval és a dollárral szemben is.

Az euró jegyzése a hajnali, 365 feletti szintről 364,4-ig ereszkedett vissza 12:15-ig, ami 0,2 százalékos felértékelődést jelent a forint számára.