Jön a Tisza-kormány első valódi vizsgája

Az április 12-i választásokon taroló Tisza Párt nagy lendülettel vetette magát munkába. Egyrészt elkezdte a nagytakarítást, tételesen vizsgálják szerződések, kötelezettségek tonnáit, másrészt lassan és óvatosan elkezdtek előrefelé is dolgozni.

Gazdaságpolitika – jön az első valódi vizsga / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Eddig nem jutott idő a gazdaságpolitika átalakítására

A nagy átalakítások – az Alaptörvény módosítástól kezdve több közjogi méltóság cseréjéig, korábban teljesen az államba ágyazódott, elvileg független szervezet átalakításán keresztül – rendkívül energia- és időigényesek. Valahol érthető, hogy a múlt feldolgozása közben nem jut idő olyan, egyébként fontos dolgokra is, ami normál esetben elvárható lenne. Ezek közé tartozik a gazdaságpolitika is. A múlt csontvázairól egyre többet tudunk, időnként egészen meghökkentő kötelezettségekre derült fény,

de a befektetési piac szereplői egyre inkább várják, hogy milyen konkrét gazdaságpolitikai elképzelései vannak az új kormánynak.

Most, 2026 augusztusának végén egyelőre ott tartunk, hogy elfogadták az idei, véglegesnek szánt költségvetést, amely gigantikus, a GDP 7,5 százalékának megfelelő hiánnyal számol. Ez a szám önmagában sokkoló, és ha még hozzávesszük, hogy az elmúlt négy hónapban mennyi pénzt sikerült a kormánynak visszaszereznie – nagyságrendileg 1000 milliárdról beszélünk –, akkor még inkább mellbevágó a hiány mértéke.

Bár a piac ezt relatíve nyugodtan fogadta, hiszen nagyságrendileg ezt várta, egyre inkább arra irányul a figyelem, hogy az októberben terítékre kerülő 2027-es költségvetési tervezet mit fog tartalmazni. Nem csak a hiány mértékére vonatkozólag, hanem összetételét tekintve is.

Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor a költségvetés hiánya alapvetően három részből tevődik össze:

teljes bevétel, teljes kiadás és az adósságállomány után fizetendő kamatok mértéke.

Utóbbi jövőre lényegesen jobb lesz az ideinél, hiszen az előző kormány kockázati prémiuma hamar kiárazódott, és körülbelül másfél százalékkal estek a hozamok, különösen a hozamgörbe középső és hosszabb végén. A kamatkiadásokon tehát sikerül majd spórolni. A nagy kérdés, hogyan alakulnak a bevételek és a kiadások.