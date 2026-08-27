Rekordszámú lakossági számlanyitással növelte korrigált nyereségét a Gránit Bank
Soha nem nyitottak még annyi új lakossági számlát egy negyedév alatt a Gránit Banknál, mint 2026 második negyedévében. Június végére a bank több mint 320 ezer lakossági számlát kezelt - közölte a pénzintézeti csoport csütörtök délután.
Nagyot nőtt a lakossági hitel- és betétállomány
A lakossági hitelek állománya az előző év első fél évéhez képest 60,7 százalékkal, míg év végéhez képest 30,4 százalékkal nőtt. A lakossági betétállomány pedig június végére éves összevetésben 11 százalékkal, 2025 végéhez képest pedig 3,4 százalékkal, árfolyamszűrten 5,8 százalékkal bővült.
A bank digitális üzleti modellje változatlanul jelentős költséghatékonysági előnyt biztosít: a költség/bevétel mutató 41,8 százalékot tett ki a fél év végén, a bankszektor 56,8 százalékos átlagával szemben.
Az első félév teljesítménye azt mutatja, hogy az erős fundamentumokon alapuló digitális üzleti modell, a folyamatos innovációra épülő stratégia megőrizte a kiemelkedő költséghatékonysági előnyünket, pozitív eredményt termel, erős fókuszt helyezve a lakossági és a kkv-szegmensre. A 2026 májusában bevezetett lakossági számlacsomagok felpörgették a számlanyitást, minden idők legtöbb számlanyitását eredményezve 2026 Q2-ben
- emelte ki Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, majd hozzátette:
Az ügyfelek elégedettségét jelzi, hogy az új lakossági ügyfelek 70 százaléka ajánlással nyit számlát a bankban. Az end-to-end digitális értékajánlatainkkal, a generatív AI alapú megoldásainkkal élen járunk a piacon, amit az első félévben átvett közel két tucat hazai és nemzetközi szakmai díj is visszaigazol. Az elért eredményeknek köszönhetően folytatjuk a digitális üzleti stratégiát, annak érdekében, hogy az egyre bővülő vállalati és lakossági szolgáltatásainkkal az ügyfelek rendelkezésére álljunk és növeljük a bank értékteremtő képességét.
A Gránit Bank legfontosabb pénzügyi eredményei
A Gránit Bank az első fél évben 10,5 milliárd forint számviteli adózás előtti és 9,6 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el. Az adózás utáni eredmény 9,6 százalékkal maradt el a tavalyi első fél évben realizálttól, a csökkenés mértéke azonban lényegesen kisebb volt a bankszektor
27,8 százalékos átlagos visszaesésénél, miközben a bank által egy összegben elszámolt rendszeradók értéke 30 százalékkal emelkedett.
Az egy összegű adók nélkül és az osztalék arányosításával kalkulált adózás előtti eredmény 12 milliárd forint, amely némileg meghaladja az egy évvel korábbi szintet.
A Gránit Bank költséghatékonysága továbbra is jelentősen kedvezőbb a bankszektor átlagánál: a működési költség mérlegfőösszeghez viszonyított aránya 1,1 százalék volt, szemben a szektor 1,8 százalékos értékével
- írja a közlemény.
Az első fél év végén a nemteljesítő hitelek aránya 0,6 százalék volt, amely kedvezőbb a szektor 2,1 százalékos értékénél.
A bank tőkemegfelelése 21,6 százalék, amely az előző év hasonló időszakához és az előző negyedévhez képest is magasabb.
A bank hitel-betét mutatója kedvezőbb a bankszektor átlagához képest (Gránit Bank: 67,2%, bankszektor: 86,9%).
Ez azt jelenti, hogy a Bank több mint 450 milliárd forinttal több betétet kezelt a félév végén, mint amennyit a hitelezése során kihelyezett.
A hitelállomány 7,4 százalékkal nőtt egy év alatt, az év végéhez képest viszont 1,8 százalékkal mérséklődött.
A bank mobilalkalmazásába integrált befektetési szolgáltatásokat éves viszonylatban 33,6 százalékkal, féléves összehasonlításban 14,3 százalékkal többen vették igénybe, a számlanyitások közel 100 százaléka digitális csatornákon keresztül történik.
A Gránit bankcsoport üzleti tevékenysége
A Gránit bankcsoport konszolidált adózás utáni eredménye az első fél év végén 6,79 milliárd forint volt, amely 0,93 milliárd forinttal alacsonyabb a bázishoz képest, az egy összegű rendszeradók nélkül korrigált adózás utáni eredmény 11,24 milliárd forintot tett ki, amely közel azonos 2025 első fél év végi értékkel.
A nettó üzleti marzs az első fél évben 5 bázisponttal 2,88 százalékra nőtt.
A csoport mérlegfőösszege június végén 1.705 milliárd forint, amely 1,6 százalékos növekedést jelent az előző év első félév végéhez, és 8,5 százalékos csökkenést 2025 év végéhez képest. A saját tőke éves szinten 11,2 százalékot, az év végéhez mérve 3,5 százalékot emelkedett.
A kezelt vagyon június 30-án 4 031 milliárd forint volt, amely az egy évvel korábbinál 21,6 százalékkal, a 2025 év véginél 3,9 százalékkal magasabb.
A Gránit Bank részvényei érdemben nem reagáltak a gyorsjelentésre, az árfolyam 9000 forinton stagnált.