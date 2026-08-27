Soha nem nyitottak még annyi új lakossági számlát egy negyedév alatt a Gránit Banknál, mint 2026 második negyedévében. Június végére a bank több mint 320 ezer lakossági számlát kezelt - közölte a pénzintézeti csoport csütörtök délután.

Rekordszámú lakossági számlanyitással növelte korrigált nyereségét a Gránit Bank / Fotó: Below the Sky / Shutterstock

Nagyot nőtt a lakossági hitel- és betétállomány

A lakossági hitelek állománya az előző év első fél évéhez képest 60,7 százalékkal, míg év végéhez képest 30,4 százalékkal nőtt. A lakossági betétállomány pedig június végére éves összevetésben 11 százalékkal, 2025 végéhez képest pedig 3,4 százalékkal, árfolyamszűrten 5,8 százalékkal bővült.

A bank digitális üzleti modellje változatlanul jelentős költséghatékonysági előnyt biztosít: a költség/bevétel mutató 41,8 százalékot tett ki a fél év végén, a bankszektor 56,8 százalékos átlagával szemben.

Az első félév teljesítménye azt mutatja, hogy az erős fundamentumokon alapuló digitális üzleti modell, a folyamatos innovációra épülő stratégia megőrizte a kiemelkedő költséghatékonysági előnyünket, pozitív eredményt termel, erős fókuszt helyezve a lakossági és a kkv-szegmensre. A 2026 májusában bevezetett lakossági számlacsomagok felpörgették a számlanyitást, minden idők legtöbb számlanyitását eredményezve 2026 Q2-ben

- emelte ki Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, majd hozzátette:

Az ügyfelek elégedettségét jelzi, hogy az új lakossági ügyfelek 70 százaléka ajánlással nyit számlát a bankban. Az end-to-end digitális értékajánlatainkkal, a generatív AI alapú megoldásainkkal élen járunk a piacon, amit az első félévben átvett közel két tucat hazai és nemzetközi szakmai díj is visszaigazol. Az elért eredményeknek köszönhetően folytatjuk a digitális üzleti stratégiát, annak érdekében, hogy az egyre bővülő vállalati és lakossági szolgáltatásainkkal az ügyfelek rendelkezésére álljunk és növeljük a bank értékteremtő képességét.



A Gránit Bank legfontosabb pénzügyi eredményei

A Gránit Bank az első fél évben 10,5 milliárd forint számviteli adózás előtti és 9,6 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el. Az adózás utáni eredmény 9,6 százalékkal maradt el a tavalyi első fél évben realizálttól, a csökkenés mértéke azonban lényegesen kisebb volt a bankszektor

27,8 százalékos átlagos visszaesésénél, miközben a bank által egy összegben elszámolt rendszeradók értéke 30 százalékkal emelkedett.

Az egy összegű adók nélkül és az osztalék arányosításával kalkulált adózás előtti eredmény 12 milliárd forint, amely némileg meghaladja az egy évvel korábbi szintet.

A Gránit Bank költséghatékonysága továbbra is jelentősen kedvezőbb a bankszektor átlagánál: a működési költség mérlegfőösszeghez viszonyított aránya 1,1 százalék volt, szemben a szektor 1,8 százalékos értékével

- írja a közlemény.