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Összehangolt devizapiaci lépések: Merre tart a japán jen?

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A jen évtizedek óta a globális jen carry trade stratégiák alapköve. Július végén ritka fordulat történt: az amerikai pénzügyminisztérium és a Federal Reserve közvetlenül csatlakozott a japán hatóságokhoz egy összehangolt devizapiaci intervenció keretében.
Lemnyi Péter, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser gyakornoka
2026.08.12, 06:59

A globális devizapiacok központi témája az elmúlt időszakban a japán jen (JPY) drasztikus gyengülése és az azt megfékezni kívánó, ritkán látott jegybanki és pénzügyminisztériumi lépések voltak. A spekulatív nyomás és a növekvő makrogazdasági feszültségek végül egy összehangolt amerikai–japán piaci beavatkozásba torkolltak. 

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Japán jen: összehangolt devizapiaci lépések a védelmében / Fotó: Minh8686

A japán carry trade mechanizmusa

A jen évtizedek óta a globális jen carry trade stratégiák alapköve. A folyamat lényege egyszerű: a nemzetközi befektetők és alapok a Japánban uralkodó alacsony (közel nullás vagy negatív) kamatlábak mellett vesznek fel hitelt jenben, majd ezt a tőkét átváltják (jen eladásával) magasabb hozamú valutákra, leggyakrabban amerikai dollárra (dollár vétel). A tőkéből magas hozamú dollárkötvényeket vagy amerikai technológiai részvényeket vásárolnak, kihasználva a két ország közötti hatalmas kamatkülönbözetet. Ez a folyamat azonban folyamatos eladási nyomást gyakorol a jenre. 

Japán idei intervenciói a devizapiacon

Amikor a USD/JPY árfolyam átlépte a kritikus 160-as, majd a 163-164-es szintet, ezzel közel 40 éves mélypontra taszítva a jent, a Japán Pénzügyminisztérium (MoF) és a Bank of Japan (BoJ) kénytelen volt közvetlenül beavatkozni. Japán idén rekordösszegű dolláreladással és jenvásárlással kísérelte meg lefékezni a deviza zuhanását. Bár az önálló intervenciók átmeneti erősödést hoztak a jennek, a piaci erők gyorsan visszatolták az árfolyamot a kritikus szintek fölé. 

 

Összehangolt fellépés: Az USA múlt heti intervenciója

Július végén ritka fordulat történt: az amerikai pénzügyminisztérium és a Federal Reserve közvetlenül csatlakozott a japán hatóságokhoz egy összehangolt devizapiaci intervenció keretében. A becslések szerint közel 70-80 milliárd dollár értékű beavatkozást hajtott végre Japán és az USA együttesen. Ebben a US Treasury a becslések szerint közel 5 milliárd dollár értékű eurót adott el, ezzel 163 fölötti szintekről hirtelen a 155-156-os tartományba szorítva vissza az USD/JPY árfolyamát. 

Miért interveniált Japán és az USA?

A két ország eltérő, de egymást átfedő okok miatt szánta rá magát a rendkívüli lépésre: 

  1. Japán motivációja: A túlzottan gyenge jen drasztikusan megdrágította az importált energiát és élelmiszereket, megterhelve a háztartásokat. A japán jegybank el akarta kerülni a jelentős leértékelődést anélkül, hogy agresszív kamatemelési ciklusba kellene kezdenie, ami megroppantaná a hazai gazdaságot és növelné a magas államadósság miatti törlesztési terheket. 
  2. Az USA motivációja: Washington számára a túlzottan gyenge jen növelte az amerikai kereskedelmi hiányt. Emellett ha Japán teljesen egyedül interveniálna, hatalmas mennyiségű amerikai államkötvényt kellene eladnia a dollárfelesleg előteremtéséhez. Ez az amerikai kötvényhozamok megugrásához és a hitelköltségek emelkedéséhez vezetne, amit az amerikai pénzügyminisztérium mindenáron el kívánt kerülni. 

A strukturális problémák megmaradtak: Piaci kilátások

A közvetlen jegybanki és pénzügyminisztériumi intervenciók ugyan átmeneti likviditási sokkot okoztak a spekulatív pozíciókban, a makrogazdasági fundamentumokat nem változtatták meg. A jen tartós felértékelődésének útjában továbbra is súlyos strukturális korlátok állnak: 

  • Kamatkülönbözet és makrodivergencia: Bár a Bank of Japan (BoJ) megkezdte a monetáris szigorítást, a japán alapkamat továbbra is messze elmarad a Fed 3,50-3,75 százalékos szintjétől. Amíg a reálkamat-különbözet érdemben a dollár javára billen, a carry trade pozíciók folyamatos eladási nyomást fejtenek ki a jenre. 
  • Extrém államadósság és kamatcsapda: Japán GDP-arányos államadóssága meghaladja a 250 százalékot. A BoJ mozgástere emiatt rendkívül korlátozott: egy agresszívebb kamatemelési ciklus a hazai adósságszolgálati terhek olyan mértékű megugrásához vezetne, amely komoly fenntarthatósági kockázatot jelentene a költségvetésre nézve. A piac pontosan tudja, hogy a jegybank monetáris mozgástere szűk. 
  • Negatív reálkamatok és intézményi tőkekiáramlás: A japán lakossági és intézményi megtakarítások (például a GPIF nyugdíjalap) a hazai alacsony hozamok miatt folyamatosan külföldi, magasabb hozamot kínáló eszközökbe áramlanak ki. 
  • Kereskedelmi mérleg és energiafüggőség: Az országból hiányzó nyersanyagok miatti tartós importszükséglet folyamatos és strukturális dollárkeresletet generál a devizapiacon.

Mivel az intervenció nem változtatja meg a makrogazdasági fundamentumokat, a jen várhatóan továbbra is alapvetően gyengülő pályán marad a dollárral szemben. Ugyanakkor a piac számára egyértelművé vált, hogy a 160-as USD/JPY szint felett drasztikusan megnő az újabb japán (és esetleg amerikai támogatású) beavatkozás valószínűsége, ami korlátozhatja a spekulatív pozíciók méretét és lassíthatja a leértékelődés ütemét. 

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