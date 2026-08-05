Kína csendes AI-forradalma, az ázsiai óriás már nem hátrányból indul a sorsdöntő versenyben

Ha a befektetőket ma megkérdeznénk, melyik ország vezeti a mesterséges intelligencia versenyét, szinte mindenki az Egyesült Államokat említené. Nem véletlenül. Az elmúlt három évben a Microsoft, az Nvidia, a Meta, az Amazon és az Alphabet soha nem látott összegeket fordított AI infrastruktúrára.

Kína egyre inkább a költséghatékony AI alkalmazások felé mozdul el / Fotó: Xinhua / eyevine

A Big Tech vállalatok éves tőkekiadásai mára meghaladják a 400 milliárd dollárt, ennek jelentős része adatközpontokra, GPU-kra és AI fejlesztésekre irányul. Az Nvidia piaci értéke többszörösére emelkedett, miközben a befektetők gyakorlatilag korlátlan növekedést áraztak az AI hardverpiacába.

Csakhogy minden technológiai forradalomnak két jól elkülöníthető szakasza van. Az első az infrastruktúra kiépítése, a második pedig a technológia széles körű gazdasági alkalmazása. Egyre több jel utal arra, hogy míg az első szakaszt egyértelműen Amerika uralta, a másodikban Kína jóval erősebb pozícióból indulhat, mint azt a jelenlegi piaci árazások sugallják.

Kína már nem hátrányból indul az AI-versenyben

Az amerikai exportkorlátozások célja az volt, hogy megakadályozzák Kína hozzáférését a legfejlettebb AI-chipekhez. Rövid távon ez valóban lassította a kínai fejlesztéseket. Hosszabb távon azonban éppen az ellenkező hatást váltotta ki. A kínai vállalatok kénytelenek voltak olyan modelleket fejleszteni, amelyek lényegesen kisebb számítási kapacitással is versenyképes teljesítményt nyújtanak.

A DeepSeek megjelenése világosan jelezte, hogy nem feltétlenül az nyeri meg a versenyt, aki a legtöbb GPU-val rendelkezik, hanem az, aki ugyanazt a feladatot sokkal kisebb költséggel képes elvégezni.

Ez alapvetően változtatja meg az AI gazdaságtanát. Az első években mindenki a modellek intelligenciáját mérte. A következő években azonban sokkal fontosabb kérdés lesz az inferencia költsége, az energiafelhasználás és az üzleti megtérülés.

Ebben pedig Kína már nem hátrányból indul.

Az elmúlt évek ingatlanpiaci válsága után Kína gazdasági szerkezete látványosan átalakult. Az ingatlanszektor korábbi dominanciája fokozatosan háttérbe szorul, miközben a kormányzat tudatosan a magas hozzáadott értékű technológiai ágazatok felé tereli a tőkét.