Milyen ősz jöhet a tőzsdei kánikula után?
Véleményem szerint az automatizált stratégiák, a tőkeáttételes ETF termékek és az opciós piaci mozgások már gyakran felülírják a megszokott naptári mintákat. Jöhet a tőzsdei korrekció, de nem akkor, amikor mindenki várja. Ennek az egyik oka, hogy a likviditási láncok gyors elmozdulásai ma már váratlan és éles mozgásokat váltanak ki.
A tőkeáttétel már nem először jelent veszélyt a történelemben
A tőkeáttételes ETF termékek robbanásszerű terjedése kritikus tényezővé vált a piacon. Ezek az alapok a teljes kezelt vagyon szempontjából a piac egyre nagyobb részét teszik ki. A napi kereskedési volumenben betöltött arányuk pedig messze felülmúlja a méretüket. A kereskedési napok végén az ilyen alapokban végzett pozícióigazítások óriási vételi vagy eladási nyomást generálhatnak. Ez a mechanizmus a piaci emelkedések idején túlfűtheti a szárnyaló szektorokat, esések idején is katalizátorként működhet.
Feszült figyelem a Feden kamatemelés nélkül
Az előttünk álló őszön a piac fokozottan figyeli majd a Federal Reserve minden lépését és kommunikációját. A jegybanki üzenetek finomhangolása és a tagok nyilatkozatai azonnali átrendeződést válthatnak ki a kamatvárakozásokban. A piaci árazásokkal szemben én nem számítok amerikai kamatemelésre, de a Fed körüli bizonytalanság önmagában is elég ahhoz, hogy a piacon megmaradjon a volatilitás.
Félidős választások és a piaci rali
Történelmi tapasztalat, hogy az amerikai félidős választásokat követően rendszerint rali indul a részvénypiacokon. A statisztikák alapján ez nagyrészt független attól, hogy melyik párt szerzi meg a többséget. A befektetők elsősorban a politikai bizonytalanság megszűnését és a határozottabb törvényhozási kereteket árazzák pozitívan. Az érdemi kérdés most az, hogy a választási eredményt követően mennyi friss likviditás áramlik majd a kockázatos eszközökbe.
Energiaárak és a hozamorientált szektorok átalakulása
Az olaj- és az gázárak ingadozása a következő évben is megmaradhat. Ez mindaddig így lesz, amíg a hiányzó energiaforrásokat nem tudjuk megfelelően pótolni. Ez a bizonytalanság nemcsak a részvénypiacok értékeltségére nehezedik rá, hanem a feltörekvő devizákra is nyomást gyakorol. Az energiaszektor ugyanakkor magas osztalékhozamával külön figyelmet érdemel.
A nemzetközi állampapírpiacokon elérhető hozamok több éve tartó gyengélkedése miatt a kötvénypiaci alapok népszerűsége csökkent. Ezzel párhuzamosan a hagyományos 70/30-as portfóliókat felváltja az abszolút hozamra törekvő szemlélet. Ez a modell jobban alkalmazkodik az új hozamszintekhez és a gyors piaci változásokhoz.
Óvatosság, profi újrasúlyozás és a value felé fordulás
Összességében véleményem szerint az előttünk álló időszak éberséget és aktív portfóliókezelést igényel. A jelenlegi környezetben kulcsfontosságúvá válik a megtermelt nyereségek időben történő realizálása és fegyelmezett újrabefektetése. A túlárazott részvények helyett érdemes lehet a stabil háttérrel rendelkező, értékalapú (value) szektorok felé nyitni. A fenntartható hozamot a következő hónapokban ez a szelektív, megfontolt piaci jelenlét biztosíthatja.