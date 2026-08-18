Milyen ősz jöhet a tőzsdei kánikula után?

Véleményem szerint az automatizált stratégiák, a tőkeáttételes ETF termékek és az opciós piaci mozgások már gyakran felülírják a megszokott naptári mintákat. Jöhet a tőzsdei korrekció, de nem akkor, amikor mindenki várja. Ennek az egyik oka, hogy a likviditási láncok gyors elmozdulásai ma már váratlan és éles mozgásokat váltanak ki.

Korrekció jöhet, a tőzsdén, de nem akkor, amikor mindenki várja / Fotó: Martin Shields / Alamy Stock Photo

A tőkeáttétel már nem először jelent veszélyt a történelemben

A tőkeáttételes ETF termékek robbanásszerű terjedése kritikus tényezővé vált a piacon. Ezek az alapok a teljes kezelt vagyon szempontjából a piac egyre nagyobb részét teszik ki. A napi kereskedési volumenben betöltött arányuk pedig messze felülmúlja a méretüket. A kereskedési napok végén az ilyen alapokban végzett pozícióigazítások óriási vételi vagy eladási nyomást generálhatnak. Ez a mechanizmus a piaci emelkedések idején túlfűtheti a szárnyaló szektorokat, esések idején is katalizátorként működhet.

Feszült figyelem a Feden kamatemelés nélkül

Az előttünk álló őszön a piac fokozottan figyeli majd a Federal Reserve minden lépését és kommunikációját. A jegybanki üzenetek finomhangolása és a tagok nyilatkozatai azonnali átrendeződést válthatnak ki a kamatvárakozásokban. A piaci árazásokkal szemben én nem számítok amerikai kamatemelésre, de a Fed körüli bizonytalanság önmagában is elég ahhoz, hogy a piacon megmaradjon a volatilitás.

Félidős választások és a piaci rali

Történelmi tapasztalat, hogy az amerikai félidős választásokat követően rendszerint rali indul a részvénypiacokon. A statisztikák alapján ez nagyrészt független attól, hogy melyik párt szerzi meg a többséget. A befektetők elsősorban a politikai bizonytalanság megszűnését és a határozottabb törvényhozási kereteket árazzák pozitívan. Az érdemi kérdés most az, hogy a választási eredményt követően mennyi friss likviditás áramlik majd a kockázatos eszközökbe.

Energiaárak és a hozamorientált szektorok átalakulása

Az olaj- és az gázárak ingadozása a következő évben is megmaradhat. Ez mindaddig így lesz, amíg a hiányzó energiaforrásokat nem tudjuk megfelelően pótolni. Ez a bizonytalanság nemcsak a részvénypiacok értékeltségére nehezedik rá, hanem a feltörekvő devizákra is nyomást gyakorol. Az energiaszektor ugyanakkor magas osztalékhozamával külön figyelmet érdemel.