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Milyen ősz jöhet a tőzsdei kánikula után?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A tőkepiaci szezonalitási naptár szerint a szeptember második hetével induló időszak korrekciót hozhat. Felmerül a kérdés: ma még érvényes ez a logika?
Kántor Pál stratégiai igazgató, Prestige Financial Zrt.
2026.08.18, 06:59

Véleményem szerint az automatizált stratégiák, a tőkeáttételes ETF termékek és az opciós piaci mozgások már gyakran felülírják a megszokott naptári mintákat. Jöhet a tőzsdei korrekció, de nem akkor, amikor mindenki várja. Ennek az egyik oka, hogy a likviditási láncok gyors elmozdulásai ma már váratlan és éles mozgásokat váltanak ki. 

részvénypiac, tőzsde, korrekció
Korrekció jöhet, a tőzsdén, de nem akkor, amikor mindenki várja / Fotó: Martin Shields / Alamy Stock Photo

A tőkeáttétel már nem először jelent veszélyt a történelemben

A tőkeáttételes ETF termékek robbanásszerű terjedése kritikus tényezővé vált a piacon. Ezek az alapok a teljes kezelt vagyon szempontjából a piac egyre nagyobb részét teszik ki. A napi kereskedési volumenben betöltött arányuk pedig messze felülmúlja a méretüket. A kereskedési napok végén az ilyen alapokban végzett pozícióigazítások óriási vételi vagy eladási nyomást generálhatnak. Ez a mechanizmus a piaci emelkedések idején túlfűtheti a szárnyaló szektorokat, esések idején is katalizátorként működhet.

Feszült figyelem a Feden kamatemelés nélkül

Az előttünk álló őszön a piac fokozottan figyeli majd a Federal Reserve minden lépését és kommunikációját. A jegybanki üzenetek finomhangolása és a tagok nyilatkozatai azonnali átrendeződést válthatnak ki a kamatvárakozásokban. A piaci árazásokkal szemben én nem számítok amerikai kamatemelésre, de a Fed körüli bizonytalanság önmagában is elég ahhoz, hogy a piacon megmaradjon a volatilitás.

Félidős választások és a piaci rali 

Történelmi tapasztalat, hogy az amerikai félidős választásokat követően rendszerint rali indul a részvénypiacokon. A statisztikák alapján ez nagyrészt független attól, hogy melyik párt szerzi meg a többséget. A befektetők elsősorban a politikai bizonytalanság megszűnését és a határozottabb törvényhozási kereteket árazzák pozitívan. Az érdemi kérdés most az, hogy a választási eredményt követően mennyi friss likviditás áramlik majd a kockázatos eszközökbe.

Energiaárak és a hozamorientált szektorok átalakulása

Az olaj- és az gázárak ingadozása a következő évben is megmaradhat. Ez mindaddig így lesz, amíg a hiányzó energiaforrásokat nem tudjuk megfelelően pótolni. Ez a bizonytalanság nemcsak a részvénypiacok értékeltségére nehezedik rá, hanem a feltörekvő devizákra is nyomást gyakorol. Az energiaszektor ugyanakkor magas osztalékhozamával külön figyelmet érdemel. 

A nemzetközi állampapírpiacokon elérhető hozamok több éve tartó gyengélkedése miatt a kötvénypiaci alapok népszerűsége csökkent. Ezzel párhuzamosan a hagyományos 70/30-as portfóliókat felváltja az abszolút hozamra törekvő szemlélet. Ez a modell jobban alkalmazkodik az új hozamszintekhez és a gyors piaci változásokhoz.

Óvatosság, profi újrasúlyozás és a value felé fordulás 

Összességében véleményem szerint az előttünk álló időszak éberséget és aktív portfóliókezelést igényel. A jelenlegi környezetben kulcsfontosságúvá válik a megtermelt nyereségek időben történő realizálása és fegyelmezett újrabefektetése. A túlárazott részvények helyett érdemes lehet a stabil háttérrel rendelkező, értékalapú (value) szektorok felé nyitni. A fenntartható hozamot a következő hónapokban ez a szelektív, megfontolt piaci jelenlét biztosíthatja.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

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