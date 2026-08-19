Deviza
EUR/HUF363,77 -0,51% USD/HUF312,11 -1,19% GBP/HUF425,17 -0,55% CHF/HUF387,9 -0,23% PLN/HUF84,27 -0,36% RON/HUF69,34 -0,54% CZK/HUF15,06 -0,33% EUR/HUF363,77 -0,51% USD/HUF312,11 -1,19% GBP/HUF425,17 -0,55% CHF/HUF387,9 -0,23% PLN/HUF84,27 -0,36% RON/HUF69,34 -0,54% CZK/HUF15,06 -0,33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 166,83 +0,32% MTELEKOM2 564 -0,23% MOL5 000 +1,48% OTP45 600 +0,22% RICHTER12 950 +0,15% OPUS310 -6,45% ANY6 710 +0,15% AUTOWALLIS144 +1,74% WABERERS4 760 +0,84% BUMIX9 662,44 0% CETOP4 985,07 -0,67% CETOP NTR3 240,41 +1,13% BUX149 166,83 +0,32% MTELEKOM2 564 -0,23% MOL5 000 +1,48% OTP45 600 +0,22% RICHTER12 950 +0,15% OPUS310 -6,45% ANY6 710 +0,15% AUTOWALLIS144 +1,74% WABERERS4 760 +0,84% BUMIX9 662,44 0% CETOP4 985,07 -0,67% CETOP NTR3 240,41 +1,13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
megtakarítás
Zsiday Viktor
befektetés
kötvényhozam
recesszió

Baljós árnyak: gazdasági recessziót jósol Zsiday Viktor, a kötvényhozamok emelkedése nagyon rosszat sejtet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre több beruházás és egyre nagyobb állami finanszírozási igény találkozik változatlan vagy csökkenő megtakarításokkal. Zsiday Viktor szerint a kötvénypiacok végül magasabb reálhozamokkal teremthetnek egyensúlyt, ennek azonban súlyos gazdasági ára lehet.
VG
2026.08.19, 14:51
Frissítve: 2026.08.19, 15:00

A fejlett világ országai egyre több pénzt kérnek a piacoktól, miközben az MI-őrület beruházási hulláma és a részvénypiaci kibocsátások is elszívják a megtakarításokat. Zsiday Viktor szerint a következő recesszió egyik fő kiváltó oka éppen ez lehet: a kötvények reálhozamai addig emelkedhetnek, amíg a magas kamatok már fájdalmasan vissza nem fogják a beruházásokat és a költségvetési költekezést.

részvények, tőzsde kötvény
Zsiday Viktor szerint a kötvényhozamok emelkedése addig folytatódhat, amíg a magas finanszírozási költség recessziót nem kényszerít ki / Fotó: Shutterstock

Elfogyhat a pénz a világban – legalábbis abból a szempontból, hogy egyre több helyre kellene ugyanazokat a megtakarításokat elosztani. Zsiday Viktor befektető elemzése szerint ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy sokéves csúcsra emelkedtek a fejlett piaci kötvényhozamok. 

A probléma nem egyszerűen az infláció, hanem az, hogy a megtakarítások és a beruházási igények egyensúlya felborult.

A fejlett országokban szinte mindenhol magas az államháztartási hiány, vagyis az államoknak folyamatosan szükségük van a befektetők pénzére. Közben megjelent egy új, óriási tőkeigény is: a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási boom. A technológiai óriások adatközpontokra, számítási kapacitásra és infrastruktúrára költenek, miközben a részvénypiacon egymást érik a nagy kibocsátások. Mindez ugyanazért a megtakarítási poolért versenyez.

Közben a kínai és más ázsiai megtakarítások már nem ugyanúgy segítik a fejlett világ finanszírozását, mint korábban. Az ázsiai jegybankok csökkentik amerikai állampapír-kitettségüket, így kisebb szerepet vállalnak az amerikai államadósság felszívásában. Zsiday értelmezése szerint a korábban bőséges globális megtakarítási háttér ezért egyre kevésbé képes ellensúlyozni az állami hiányokat és az új beruházási igényeket.

Befektetés: mindent megtesznek a magasabb hozamért a magyarok – eddig busásan kifizetődött a kockázatvállalás

Újabb csúcsra ért a hazai befektetési alapok vagyona júliusban, átlépve a 22 ezermilliárd forintot. Továbbra is a kockázatosabb befektetéseket keresik az ügyfelek: az abszolút hozamú alapok múlt hónapban is taroltak, nagyot ugrott a részvényalapok vagyona is. A kötvényalapok újra visszakapaszkodtak a 6000 milliárd forintos eszközérték fölé.

Ez közgazdasági szempontból nem meglepő: ha a tervezett beruházásokhoz nem áll rendelkezésre elegendő megtakarítás, akkor emelkedniük kell a reálhozamoknak. A magasabb hozam ugyanis két irányból teremthet új egyensúlyt: ösztönözheti a megtakarításokat, illetve visszafoghatja a beruházásokat és az állami költekezést.

Recesszióhoz vezethet a kötvénypiaci korrekció

Csakhogy most egyik oldalon sem látszik gyors korrekció. A részvénypiacok emelkedése miatt a háztartások vagyonosabbnak érzik magukat, ami csökkentheti a megtakarítási hajlandóságot. Az MI-beruházások pedig egyelőre nem elsősorban a hitelkamatoktól függenek, hanem a technológiai verseny és a részvényesi elvárások hajtják őket. Emiatt a magasabb kötvényhozam önmagában még nem feltétlenül állítja le a beruházási boomot.

A folyamatnak ezért fájdalmasabb ponton kell véget érnie. A reálhozamok addig emelkedhetnek, amíg a magas finanszírozási költség már a részvénypiacot, az MI-beruházásokat vagy az állami költségvetéseket is megtöri. Ha ez bekövetkezik, a korrekció könnyen recesszióvá válhat.

Zsiday szerint éppen ezért a következő recesszió egyik lehetséges motorja nem egy hirtelen inflációs sokk vagy egy klasszikus bankválság lehet, hanem a megtakarításokért folyó globális verseny. Ha a pénz iránti igény tovább nő, miközben a megtakarítások nem követik, a kötvénypiac kényszerítheti ki az egyensúlyt – egyre magasabb reálhozamokon keresztül.

Államkötvényeket adna el Magyarország, az előjelek borzalmasak, de az ÁKK-nak lehet egy csodafegyvere

Megcsappant a feltörekvő piaci, köztük a magyar kötvények iránti kereslet az előző héten. A globális kötvényhozamok emelkedése is kedvezőtlen előjel a hazai államadósségkezelő holnapi állampapír aukciója előtt.

 

Állampapír

Állampapír
229 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu