Baljós árnyak: gazdasági recessziót jósol Zsiday Viktor, a kötvényhozamok emelkedése nagyon rosszat sejtet

A fejlett világ országai egyre több pénzt kérnek a piacoktól, miközben az MI-őrület beruházási hulláma és a részvénypiaci kibocsátások is elszívják a megtakarításokat. Zsiday Viktor szerint a következő recesszió egyik fő kiváltó oka éppen ez lehet: a kötvények reálhozamai addig emelkedhetnek, amíg a magas kamatok már fájdalmasan vissza nem fogják a beruházásokat és a költségvetési költekezést.

Zsiday Viktor szerint a kötvényhozamok emelkedése addig folytatódhat, amíg a magas finanszírozási költség recessziót nem kényszerít ki / Fotó: Shutterstock

Elfogyhat a pénz a világban – legalábbis abból a szempontból, hogy egyre több helyre kellene ugyanazokat a megtakarításokat elosztani. Zsiday Viktor befektető elemzése szerint ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy sokéves csúcsra emelkedtek a fejlett piaci kötvényhozamok.

A probléma nem egyszerűen az infláció, hanem az, hogy a megtakarítások és a beruházási igények egyensúlya felborult.

A fejlett országokban szinte mindenhol magas az államháztartási hiány, vagyis az államoknak folyamatosan szükségük van a befektetők pénzére. Közben megjelent egy új, óriási tőkeigény is: a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási boom. A technológiai óriások adatközpontokra, számítási kapacitásra és infrastruktúrára költenek, miközben a részvénypiacon egymást érik a nagy kibocsátások. Mindez ugyanazért a megtakarítási poolért versenyez.

Közben a kínai és más ázsiai megtakarítások már nem ugyanúgy segítik a fejlett világ finanszírozását, mint korábban. Az ázsiai jegybankok csökkentik amerikai állampapír-kitettségüket, így kisebb szerepet vállalnak az amerikai államadósság felszívásában. Zsiday értelmezése szerint a korábban bőséges globális megtakarítási háttér ezért egyre kevésbé képes ellensúlyozni az állami hiányokat és az új beruházási igényeket.

Befektetés: mindent megtesznek a magasabb hozamért a magyarok – eddig busásan kifizetődött a kockázatvállalás Újabb csúcsra ért a hazai befektetési alapok vagyona júliusban, átlépve a 22 ezermilliárd forintot. Továbbra is a kockázatosabb befektetéseket keresik az ügyfelek: az abszolút hozamú alapok múlt hónapban is taroltak, nagyot ugrott a részvényalapok vagyona is. A kötvényalapok újra visszakapaszkodtak a 6000 milliárd forintos eszközérték fölé.

Ez közgazdasági szempontból nem meglepő: ha a tervezett beruházásokhoz nem áll rendelkezésre elegendő megtakarítás, akkor emelkedniük kell a reálhozamoknak. A magasabb hozam ugyanis két irányból teremthet új egyensúlyt: ösztönözheti a megtakarításokat, illetve visszafoghatja a beruházásokat és az állami költekezést.