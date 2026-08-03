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tőzsde
Magyar Telekom
Equilor Befektetési Zrt.

Magyar Telekom: még mindig diszkonton forog a részvény, holott az infláció közel 10-szeresét hozhatja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A piacvezető magyar távközlési cég megtérülése egyértelműen a legmagasabb a régióban. A Magyar Telekom részvényei várhatóan 16,7 százalék körüli teljes részvényesi hozamot biztosítanak a következő 12 hónapban.
Murányi Ernő
2026.08.03, 08:00

Bár a Magyar Telekom az elmúlt egy évben a régiós szektor élvonalában teljesített, hiszen mintegy 56 százalékos teljes hozamával  - a Telekom Slovenijével fej-fej mellett és az Orange Polskát simán megelőzve - a mezőny legjobbjai közé tartozott, ennek ellenére mindössze nagyjából 11-szeres P/E-n (árfolyam / egy részvényre jutó korrigált nettó profit), azaz diszkonton forog a 15–22-szeres riválisaihoz mérten, holott 23 százalék körüli sajáttőke-arányos megtérülése egyértelműen a legmagasabb a szektorban - írja Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője.

magyar telekom
Magyar Telekom: még mindig diszkonton forog a részvény Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Egyre nő a Magyar Telekom jövedelmezősége

Tavaly ugyan az árbevétel nem nőtt érdemben, csupán 1,7 százalékkal, 983,9 milliárd forintra gyarapodott, ám a cég jövedelmezősége és a készpénztermelése jelentősen emelkedett.

A részvényeseket megillető eredmény 32,1 százalékkal 208,4 milliárd forintra, míg a szabad cash flow 32,8 százalékkal 220,9 milliárd forintra bővült.

 A javulás ráadásul 2026 első negyedévében is folytatódott: a harmadik feles készülékexport kifutása miatt 1,5 százalékkal csökkenő árbevétel mellett a részvényesi eredmény 8,9 százalékkal nőtt.

Mindennek alapján az Equilor tartásra ajánlja a részvényt, 2 998 forintos, 2027. június 30-ra vonatkozó 12 havi célárfolyammal. 

A tartás az Equilornál azt jelenti, hogy a részvény várhatóan 0-20 százalék közötti összesített hozamot ér el a következő 12 hónapban. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:01:22
Árfolyam: 2 734 HUF -12 / -0,44 %
Forgalom: 66 108 066 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A célárfolyam a jelenlegi árfolyamra vetítve mintegy 8,7 százalékos felértékelődési potenciált jelent, ami a 2026-os eredmény utáni, részvényenként 221 forintos várható részvényesi javadalmazással - osztalék és sajátrészvény-vásárlás - együtt 16,7 százalék körüli teljes részvényesi hozamot biztosít, elmaradva a 20 százalékos vételi küszöbtől.

Nagyot verhet a részvény az inflációra

Ha pedig ezt a számot a júniusi hazai infláció 1,7 százalékos éves mértékével vetjük össze, akkor  a Telekom-részvények várható hozama közel a tízszerese a legutolsó mért éves pénzromlás ütemének.

A kockázati kép aszimmetrikus, de túlnyomórészt a társaság hatókörén kívüli, szabályozáspolitikai eseményekből áll, nem a működési előrejelzés gyengeségeiből. A távközlési különadó visszaállítása 15,3, a beruházási intenzitás tartós fennmaradása 8,3 százalékkal, míg az inflációkövető díjkorrekció esetleges újbóli befagyasztása két egymást követő évben 10,6 százalékkal mérsékelné a célárat - teszi hozzá az elemző.

A vállalat javára szól még, hogy főtulajdonosa a Deutsche Telekom, a világ egyik legnagyobb telekommunikációs csoportját vezeti, ami versenyelőnyt biztosít a magyar leánynak is, illetve, hogy a cég fő piacán, azaz Magyarországon - Észak-Macedóniában is jelen van a cég - minden szegmensben piacvezető.

A hangelőfizetések 46 százaléka, a mobilinternet-előfizetések 44 százaléka és a mobiladat-forgalom 49 százaléka a vállalathoz tartozik. 

Utóbbi meghaladja a vállalat előfizetői részesedését, ami az átlagosnál intenzívebb felhasználókra utal - írja Czibere Ákos.

A vállalat augusztus 5-én teszi közzé második negyedéves gyorsjelentését.

 

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