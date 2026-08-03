Magyar Telekom: még mindig diszkonton forog a részvény, holott az infláció közel 10-szeresét hozhatja

Bár a Magyar Telekom az elmúlt egy évben a régiós szektor élvonalában teljesített, hiszen mintegy 56 százalékos teljes hozamával - a Telekom Slovenijével fej-fej mellett és az Orange Polskát simán megelőzve - a mezőny legjobbjai közé tartozott, ennek ellenére mindössze nagyjából 11-szeres P/E-n (árfolyam / egy részvényre jutó korrigált nettó profit), azaz diszkonton forog a 15–22-szeres riválisaihoz mérten, holott 23 százalék körüli sajáttőke-arányos megtérülése egyértelműen a legmagasabb a szektorban - írja Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője.

Magyar Telekom: még mindig diszkonton forog a részvény Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Egyre nő a Magyar Telekom jövedelmezősége

Tavaly ugyan az árbevétel nem nőtt érdemben, csupán 1,7 százalékkal, 983,9 milliárd forintra gyarapodott, ám a cég jövedelmezősége és a készpénztermelése jelentősen emelkedett.

A részvényeseket megillető eredmény 32,1 százalékkal 208,4 milliárd forintra, míg a szabad cash flow 32,8 százalékkal 220,9 milliárd forintra bővült.

A javulás ráadásul 2026 első negyedévében is folytatódott: a harmadik feles készülékexport kifutása miatt 1,5 százalékkal csökkenő árbevétel mellett a részvényesi eredmény 8,9 százalékkal nőtt.

Mindennek alapján az Equilor tartásra ajánlja a részvényt, 2 998 forintos, 2027. június 30-ra vonatkozó 12 havi célárfolyammal.

A tartás az Equilornál azt jelenti, hogy a részvény várhatóan 0-20 százalék közötti összesített hozamot ér el a következő 12 hónapban.