Megerősítette éves célkitűzéseit a második negyedévet csökkenő nyereséggel záró Magyar Telekom

A Magyar Telekom bevételei éves szinten 0,8 százalékkal, 243,3 milliárd forintra nőttek a második negyedévben, mivel a magyarországi távközlési szolgáltatási bevételek folytatódó növekedése ellensúlyozta az RI/IT (rendszerintegrációs és információs technológiai) bevételek csökkenését, valamint a forinterősödés kedvezőtlen hatását az észak-macedón leányvállalat konszolidált bevételeire.

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Nőttek a mobil- és a vezetékes bevételek is

A Telekom mobilbevételei éves szinten 1,5 százalékkal, 145,4 milliárd forintra nőttek, ami a mobiladat-bevételek folytatódó növekedését tükrözi, amit részben lerontott az SMS bevételek csökkenése.

A vezetékes bevételek éves szinten 1,7 százalékkal, 77,8 milliárd forintra nőttek, mivel a vezetékes szélessávú bevételek és a készülékértékesítésből származó bevételek növekedése több mint kompenzálta a hangalapú kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi adatbevételek csökkenését.

Az RI/IT -bevételek 6,6 százalékkal csökkentek éves szinten, és 20,1 milliárd forintot tettek ki a második negyedévben. A csökkenés mögött egyrészt a bázis időszakban mindkét országban jelen lévő nagy projektek hiánya, másrészt a magyarországi projektek eltérő éven belüli ütemezése áll.

A Magyar Telekom közvetlen költségei éves összehasonlításban kismértékben nőttek, és 87,7 milliárd forintot tettek ki, mivel az alacsonyabb összekapcsolási költségek ellenére az RI/IT szolgáltatással kapcsolatos költségek, valamint a követelések értékvesztésének növekedése miatt megszaladtak a kiadások.

A bruttó fedezet éves szinten 1,2 százalékkal, 155,7 milliárd forintra emelkedett a távközlési szolgáltatások magasabb bruttó fedezetének köszönhetően.

A közvetett költségek éves szinten 6,0 százalékkal, 47,2 milliárd forintra nőttek, ami mögött elsősorban azon egyszeri bevételek hiánya áll, amelyek a bázisidőszakot pozitívan befolyásolták.

Az erős bázis miatt csökkent az EBITDA

Az EBITDA 0,8 százalékkal, 108,4 milliárd forintra csökkent elsősorban az egyszeri nyereségek miatt erős bázis következtében. Az előző év azonos időszakában számolta el ugyanis a cégcsoport egy leányvállalat értékesítését, és egy éve magasabb bevételeket termelt ingatlanok értékesítéséből is.