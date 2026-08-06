Megerősítette éves célkitűzéseit a második negyedévet csökkenő nyereséggel záró Magyar Telekom
A Magyar Telekom bevételei éves szinten 0,8 százalékkal, 243,3 milliárd forintra nőttek a második negyedévben, mivel a magyarországi távközlési szolgáltatási bevételek folytatódó növekedése ellensúlyozta az RI/IT (rendszerintegrációs és információs technológiai) bevételek csökkenését, valamint a forinterősödés kedvezőtlen hatását az észak-macedón leányvállalat konszolidált bevételeire.
Nőttek a mobil- és a vezetékes bevételek is
A Telekom mobilbevételei éves szinten 1,5 százalékkal, 145,4 milliárd forintra nőttek, ami a mobiladat-bevételek folytatódó növekedését tükrözi, amit részben lerontott az SMS bevételek csökkenése.
A vezetékes bevételek éves szinten 1,7 százalékkal, 77,8 milliárd forintra nőttek, mivel a vezetékes szélessávú bevételek és a készülékértékesítésből származó bevételek növekedése több mint kompenzálta a hangalapú kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi adatbevételek csökkenését.
Az RI/IT -bevételek 6,6 százalékkal csökkentek éves szinten, és 20,1 milliárd forintot tettek ki a második negyedévben. A csökkenés mögött egyrészt a bázis időszakban mindkét országban jelen lévő nagy projektek hiánya, másrészt a magyarországi projektek eltérő éven belüli ütemezése áll.
A Magyar Telekom közvetlen költségei éves összehasonlításban kismértékben nőttek, és 87,7 milliárd forintot tettek ki, mivel az alacsonyabb összekapcsolási költségek ellenére az RI/IT szolgáltatással kapcsolatos költségek, valamint a követelések értékvesztésének növekedése miatt megszaladtak a kiadások.
A bruttó fedezet éves szinten 1,2 százalékkal, 155,7 milliárd forintra emelkedett a távközlési szolgáltatások magasabb bruttó fedezetének köszönhetően.
A közvetett költségek éves szinten 6,0 százalékkal, 47,2 milliárd forintra nőttek, ami mögött elsősorban azon egyszeri bevételek hiánya áll, amelyek a bázisidőszakot pozitívan befolyásolták.
Az erős bázis miatt csökkent az EBITDA
Az EBITDA 0,8 százalékkal, 108,4 milliárd forintra csökkent elsősorban az egyszeri nyereségek miatt erős bázis következtében. Az előző év azonos időszakában számolta el ugyanis a cégcsoport egy leányvállalat értékesítését, és egy éve magasabb bevételeket termelt ingatlanok értékesítéséből is.
Az EBITDA AL eközben 0,7 százalékkal 100,9 milliárd forintra esett vissza. Az amortizációs költségek éves összehasonlításban nagyjából változatlanok voltak, és 36,3 milliárd forintot tettek ki 2026 második negyedévében. Az időszak eredménye kismértékben, 58 milliárd forintra nőtt a kedvezőbb pénzügyi eredményeknek köszönhetően.
Az amortizációs költségek éves összehasonlításban nagyjából változatlanok voltak, és 36,3 milliárd forintot tettek ki.
Az időszak adózott eredménye kismértékben, 58 milliárd forintra nőtt a kedvezőbb pénzügyi eredményeknek köszönhetően.
Ebből azonban a Magyar Telekom részvényeseire jutó módosított eredmény 1,5 százalékkal, 55 milliárd forintra mérséklődött, az elemzői konszenzust alulmúlva. Az idei második negyedévben elszámolt 1,2 milliárd forintos negatív korrekció főként az időszak alatti jelentős forinterősödésből fakadó nem realizált árfolyamnyereséghez kapcsolódik.
A szabad cash-flow összege 89,9 milliárd forintot tett ki.
Műszaki vonalon a vállalat 170 ezer új gigabitképes hozzáférési pontot létesített az első félévben, a lakosságszám arányos kültéri 5G lefedettség pedig a félév végére elérte a 88 százalékot. A vezetékes optikai szélessávú előfizetők száma 10,3 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest; az átlagos havi mobiladat-felhasználás pedig 20,7 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.
Teljesülnek a Magyar Telekom célkitűzései
2026 első féléve jól bizonyítja rugalmas ellenállóképességünk és fegyelmezett működésünk előnyeit. Tovább növeltük előfizetői bázisunkat, miközben fenntartottuk kedvező ARPU dinamikánkat, támogatva a távközlési szolgáltatási bevételek tartós növekedését egy dinamikus külső környezetben
- emelte ki többek között Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója a gyorsjelentést értékelve.
Az első félév lendületére építve és a júliustól bevezetett inflációkövető díjkorrekció alkalmazásával jó úton haladunk korábban megfogalmazott célkitűzéseink eléréséhez
- tette hozzá Rékasi Tibor.
A megerősített publikus célkitűzések pedig a következők: