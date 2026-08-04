Kitart az optimizmus Európában, Pesten meglódult a Magyar Telekom
Kedden is a pozitív tartományban startolhat el kereskedés az európai tőzsdéken, miután hétfőn a Wall Street masszív pluszban zárta a tőzsdenapot. Már befutott a Bayer, a HSBC és a Lufthansa gyorsjelentése, s míg az első két cég nyeresége felülmúlta a várakozásokat, a német légitársaság a kerozinárak bizonytalan alakulására tekintettel visszavonta éves profitbecslését.
A Wizz Air eközben arról számolt be, hogy a júliusi utasforgalma éves bázison 32 százalékkal ugrott meg.
Frankfurtban a tegnapi rekord után - először zárt a DAX 26 000 pont felett - a rali folytatódását várják. Egyébként a tengerentúlon is új csúcson zárt a Dow Jones és az S&P 500 is hétfőn.
Az elmúlt három nap során rekordot rekordra halmozó BUX nagyjából hétfői záróértékén, 0,1 százalékos emelkedéssel, 147 498 ponton vette a rajtot.
A blue chipek közül az OTP minimális, 0,02 százalékos erősödéssel, 47 010 forinton indított.
A Mol kurzusa pedig 0,1 százalékkal, 4578 forintra nőtt, miközben a Brent jegyzése hordónként 85 dollár alatt ingadozik. Még kitartanak az iráni háború lezárásával kapcsolatos remények.
A Richter 11 930 forinton stagnált.
A Magyar Telekom nyitóára 2754 forint volt, azaz 0,7 százalékot vert hétfői záróárára.
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A forint is izmosodott némileg. Az eurót ismét 364 forint alatt jegyzik, egészen pontosan 363,74 forintnál járt reggel 9 körül a közösségi deviza a bankközi devizapiacon.