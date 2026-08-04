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Kitart az optimizmus Európában, Pesten meglódult a Magyar Telekom

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Emelkedéssel kezdte a keddi kereskedést a BUX. A blue chipek közül a Magyar Telekom, a Mol és az OTP is pluszban nyitott, egyedül a Richter stagnált.
Murányi Ernő
2026.08.04, 09:17
Frissítve: 2026.08.04, 09:21

Kedden is a pozitív tartományban startolhat el kereskedés az európai tőzsdéken, miután hétfőn a Wall Street masszív pluszban zárta a tőzsdenapot. Már befutott a Bayer, a HSBC és a Lufthansa gyorsjelentése, s míg az első két cég nyeresége felülmúlta a várakozásokat, a német légitársaság a kerozinárak bizonytalan alakulására tekintettel visszavonta éves profitbecslését.

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Kitart az optimizmus Európában, Pesten meglódult a Magyar Telekom / Fotó: Vémi Zoltán

A Wizz Air eközben arról számolt be, hogy a júliusi utasforgalma éves bázison 32 százalékkal ugrott meg.

Frankfurtban a tegnapi rekord után -  először zárt a DAX 26 000 pont felett - a rali folytatódását várják. Egyébként a tengerentúlon is új csúcson zárt a Dow Jones és az S&P 500 is hétfőn. 

Az elmúlt három nap során rekordot rekordra halmozó BUX nagyjából hétfői záróértékén, 0,1 százalékos emelkedéssel, 147 498 ponton vette a rajtot.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül az OTP minimális, 0,02 százalékos erősödéssel, 47 010 forinton indított. 

 OTP részvény
OTP részvény11:57:35
Árfolyam: 47 140 HUF +140 / +0,3 %
Forgalom: 2 523 325 710 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa pedig 0,1  százalékkal, 4578 forintra nőtt, miközben a Brent  jegyzése hordónként 85 dollár alatt ingadozik. Még kitartanak az iráni háború lezárásával kapcsolatos remények.

 MOL részvény
MOL részvény11:58:24
Árfolyam: 4 668 HUF +94 / +2,01 %
Forgalom: 1 892 363 934 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 11 930 forinton stagnált.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:54:34
Árfolyam: 11 890 HUF -40 / -0,34 %
Forgalom: 298 275 100 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom nyitóára 2754 forint volt, azaz 0,7 százalékot vert hétfői záróárára.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:56:40
Árfolyam: 2 760 HUF +26 / +0,94 %
Forgalom: 241 355 894 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint is izmosodott némileg. Az eurót ismét 364 forint alatt jegyzik, egészen pontosan 363,74 forintnál járt reggel 9 körül a közösségi deviza a bankközi devizapiacon.

 

 

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