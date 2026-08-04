Kedden is a pozitív tartományban startolhat el kereskedés az európai tőzsdéken, miután hétfőn a Wall Street masszív pluszban zárta a tőzsdenapot. Már befutott a Bayer, a HSBC és a Lufthansa gyorsjelentése, s míg az első két cég nyeresége felülmúlta a várakozásokat, a német légitársaság a kerozinárak bizonytalan alakulására tekintettel visszavonta éves profitbecslését.

Kitart az optimizmus Európában, Pesten meglódult a Magyar Telekom / Fotó: Vémi Zoltán

A Wizz Air eközben arról számolt be, hogy a júliusi utasforgalma éves bázison 32 százalékkal ugrott meg.

Frankfurtban a tegnapi rekord után - először zárt a DAX 26 000 pont felett - a rali folytatódását várják. Egyébként a tengerentúlon is új csúcson zárt a Dow Jones és az S&P 500 is hétfőn.

Az elmúlt három nap során rekordot rekordra halmozó BUX nagyjából hétfői záróértékén, 0,1 százalékos emelkedéssel, 147 498 ponton vette a rajtot.