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Kitart az optimizmus Európában, Pesten meglódult a Magyar Telekom

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Emelkedéssel kezdte a keddi kereskedést a BUX. A blue chipek közül a Magyar Telekom, a Mol és az OTP is pluszban nyitott, egyedül a Richter stagnált.
Murányi Ernő
2026.08.04, 09:17
Frissítve: 2026.08.04, 09:21

Kedden is a pozitív tartományban startolhat el kereskedés az európai tőzsdéken, miután hétfőn a Wall Street masszív pluszban zárta a tőzsdenapot. Már befutott a Bayer, a HSBC és a Lufthansa gyorsjelentése, s míg az első két cég nyeresége felülmúlta a várakozásokat, a német légitársaság a kerozinárak bizonytalan alakulására tekintettel visszavonta éves profitbecslését.

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Kitart az optimizmus Európában, Pesten meglódult a Magyar Telekom / Fotó: Vémi Zoltán

A Wizz Air eközben arról számolt be, hogy a júliusi utasforgalma éves bázison 32 százalékkal ugrott meg.

Frankfurtban a tegnapi rekord után -  először zárt a DAX 26 000 pont felett - a rali folytatódását várják. Egyébként a tengerentúlon is új csúcson zárt a Dow Jones és az S&P 500 is hétfőn. 

Az elmúlt három nap során rekordot rekordra halmozó BUX nagyjából hétfői záróértékén, 0,1 százalékos emelkedéssel, 147 498 ponton vette a rajtot.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül az OTP minimális, 0,02 százalékos erősödéssel, 47 010 forinton indított. 

 OTP részvény
OTP részvény09:35:35
Árfolyam: 47 110 HUF +110 / +0,23 %
Forgalom: 899 613 290 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa pedig 0,1  százalékkal, 4578 forintra nőtt, miközben a Brent  jegyzése hordónként 85 dollár alatt ingadozik. Még kitartanak az iráni háború lezárásával kapcsolatos remények.

 MOL részvény
MOL részvény09:35:02
Árfolyam: 4 600 HUF +26 / +0,57 %
Forgalom: 275 307 334 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 11 930 forinton stagnált.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:36:27
Árfolyam: 11 850 HUF -80 / -0,68 %
Forgalom: 126 457 420 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom nyitóára 2754 forint volt, azaz 0,7 százalékot vert hétfői záróárára.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:34:31
Árfolyam: 2 742 HUF +8 / +0,29 %
Forgalom: 19 512 500 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint is izmosodott némileg. Az eurót ismét 364 forint alatt jegyzik, egészen pontosan 363,74 forintnál járt reggel 9 körül a közösségi deviza a bankközi devizapiacon.

 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu