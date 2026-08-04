Magyar Telekom: a nettó nyereség nőhetett, de nem várnak nagy durranást az elemzők

Nagyjából az egy évvel ezelőtti bázis szintjén alakulhattak a Magyar Telekom legfontosabb pénzügyi mutatói az idei második negyedévben is - derül ki a távközlési csoport honlapjára feltöltött elemzői konszenzusból.

Magyar Telekom: nem várnak nagy durranást az elemzők / Fotó: Shutterstock

A hat elemzőcég által adott vélemények számtani átlaga a bevétel- és a nyereségsoron enyhe növekedést, míg az EBITDA-nál és az EBITDA AL kategóriában csekély csökkenést valószínűsít.

A bevétel tehát minimális mértékben nőhetett a konszenzus szerint, hiszen az elemzők a június végén lezárt három hónapban 243,2 milliárd forinttal számolnak, s ez a szám nagyjából csupán 0,8 százalékkal haladja meg a 241,3 milliárd forintos referenciaértéket.

A forgalom kismértékű növekedése dacára azonban a Magyar Telekom második negyedéves EBITDA-ja és az ágazatban árgus szemmel figyelt EBITDA AL-ja (lízing utáni EBITDA) egyaránt mérséklődhetett, persze nem tragikus visszaesésre kell gondolni.

Az EBITDA ugyanis mindössze 0,1 százalékkal, 109,2 milliárd forintra, míg az EBITDA AL 0,3 százalékkal 101,2 milliárd forintra mérséklődhetett, valójában hibahatáron belüli elmozdulásról van itt szó, ergo inkább nevezném stagnálásnak a két utóbbi sor alakulását.