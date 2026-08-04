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tőzsde
Magyar Telekom
távközlés

Magyar Telekom: a nettó nyereség nőhetett, de nem várnak nagy durranást az elemzők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Minimális elmozdulásokról számolhat be szerdán a távközlési cég, ha be jön az elemzők várakozása. Az azonban örvendetes, hogy a Magyar Telekom nettó nyeresége feljebb kúszhatott.
Murányi Ernő
2026.08.04, 11:49
Frissítve: 2026.08.04, 11:49

Nagyjából az egy évvel ezelőtti bázis szintjén alakulhattak a Magyar Telekom legfontosabb pénzügyi mutatói az idei második negyedévben is - derül ki a távközlési csoport honlapjára feltöltött elemzői konszenzusból.

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Magyar Telekom: nem várnak nagy durranást az elemzők / Fotó: Shutterstock

A hat elemzőcég által adott vélemények számtani átlaga a bevétel- és a nyereségsoron enyhe növekedést, míg az EBITDA-nál és az EBITDA AL kategóriában csekély csökkenést valószínűsít.

A bevétel tehát minimális mértékben nőhetett a konszenzus szerint, hiszen az elemzők a június végén lezárt három hónapban  243,2 milliárd forinttal számolnak, s ez a szám nagyjából csupán 0,8 százalékkal haladja meg a 241,3 milliárd forintos referenciaértéket.

A forgalom kismértékű növekedése dacára azonban a Magyar Telekom második negyedéves EBITDA-ja és az ágazatban árgus szemmel figyelt EBITDA AL-ja (lízing utáni EBITDA) egyaránt mérséklődhetett, persze nem tragikus visszaesésre kell gondolni.

Az EBITDA ugyanis mindössze 0,1 százalékkal, 109,2 milliárd forintra, míg az EBITDA AL 0,3 százalékkal 101,2 milliárd forintra mérséklődhetett, valójában hibahatáron belüli elmozdulásról van itt szó, ergo inkább nevezném stagnálásnak a két utóbbi sor alakulását.

 MTELEKOM részvény
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Forgalom: 295 538 772 HUF
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Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Mivel azonban a konszenzus szerint a bevétel valamivel jobb lehetett a bázisnál, az EBITDA pedig valamivel gyengébb, az EBITDA-árrés a kettős hatás következtében a tavalyi 45,3 százalékról 44,9 százalékra csökkenhetett.

Mindezek után kellemes meglepetés, hogy a részvényesekre jutó nettó nyereség viszont - ha nem is eget rengető mértékben - de nőni tudott. 

A tavalyi második negyedévi 55,87 milliárd forintról csaknem 1 százalékkal, 56,8 milliárd forintra nőhetett.     

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:42:44
Árfolyam: 2 760 HUF +26 / +0,94 %
Forgalom: 295 538 772 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom részvényei amúgy kedden közel egy százalékkal, 2760 forintra drágultak. A vállalat várhatóan szerdán, tőzsdezárás után nem sokkal teszi közzé második negyedéves gyorsjelentését.

 

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