Deviza
EUR/HUF364,43 -0,04% USD/HUF313,09 +0,09% GBP/HUF425,17 -0,04% CHF/HUF389,41 +0,08% PLN/HUF84,1 +0,03% RON/HUF69,31 -0,01% CZK/HUF15,1 -0,03% EUR/HUF364,43 -0,04% USD/HUF313,09 +0,09% GBP/HUF425,17 -0,04% CHF/HUF389,41 +0,08% PLN/HUF84,1 +0,03% RON/HUF69,31 -0,01% CZK/HUF15,1 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 395,25 -0,17% MTELEKOM2 532 +0,08% MOL4 980 +0,44% OTP45 400 -0,48% RICHTER13 320 -0,3% OPUS323,5 +0,15% ANY6 610 -1,51% AUTOWALLIS135 0% WABERERS4 510 +0,67% BUMIX9 582,65 -0,19% CETOP5 009,38 -1,7% CETOP NTR3 223,72 +0,14% BUX149 395,25 -0,17% MTELEKOM2 532 +0,08% MOL4 980 +0,44% OTP45 400 -0,48% RICHTER13 320 -0,3% OPUS323,5 +0,15% ANY6 610 -1,51% AUTOWALLIS135 0% WABERERS4 510 +0,67% BUMIX9 582,65 -0,19% CETOP5 009,38 -1,7% CETOP NTR3 223,72 +0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
OTP
BUX

Borúra derű a BÉT-en, a Magyar Telekom kapta el a legjobban a rajtot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Pozitív irányú korrekcióval kezdte a pénteki kereskedést a BUX. Valamennyi blue chip erősödött, a legjobban a Magyar Telekom.
Murányi Ernő
2026.08.28, 09:16
Frissítve: 2026.08.28, 09:32

A BUX a csütörtöki lefordulás után ismét felfelé vette az irányt. 

_VEZ5034 Magyar Telekom
Borúra derű a BÉT-en, a Magyar Telekom kapta el a legjobban a rajtot / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti börze vezető indexe 0,2 százalékos emelkedéssel, 149 911 ponton nyitott.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,1 százalékkal nőve, 45 660 forinton rajtolt el.

 OTP részvény
OTP részvény11:45:39
Árfolyam: 45 400 HUF -220 / -0,48 %
Forgalom: 3 341 506 550 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A  Mol kurzusa 0,2 százalékkal, 4970 forintra emelkedett.

A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 0,7 százalékkal, 89,05 dollárra csökkent. 

 MOL részvény
MOL részvény11:46:06
Árfolyam: 4 980 HUF +22 / +0,44 %
Forgalom: 824 275 714 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei 0,3 százalékkal, 13 400 forintra drágultak.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:45:39
Árfolyam: 13 320 HUF -40 / -0,3 %
Forgalom: 390 361 200 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A startot legjobban elkapó Magyar Telekom nyitóára 2540 forint volt, amely 0,4 százalékkal múlja felül csütörtöki záróárát.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:45:39
Árfolyam: 2 532 HUF +2 / +0,08 %
Forgalom: 197 410 644 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint is megkezdte a pozitív korrekciót a csütörtöki zuhanás után. Az eurót 364,5 forint körül jegyzik a bankközi devizapiacon. 

A főbb európai tőzsdeindexek is emelkedéssel nyitottak, miután Franciaország közzétette a várakozásoknak megfelelő inflációs és GDP-adatait. 

A globális piacok figyelme most Kevin Warshra irányul, aki péntek délután - magyar idő szerint 16 órakor - szólal fel a jegybankárok Jackson Hole-i találkozóján. Ez lesz az első jelentős beszéde az amerikai jegybank elnökeként -írja a Commerzbank. A piacok izgatottan várják a kamatpolitika további irányát jelző megjegyzéseit, egy esetleges szigorítás sem zárható ki a kötvényhozamok emelkedésére tekintettel.

Benjamin Schroeder, az ING stratégája azonban óv a túlzott várakozásoktól, szerinte nem várhatók jelentős tartalmi újdonságok, ezért a szakértők valószínűleg a részletekre fognak koncentrálni. 

A piacok minden szót gondosan mérlegelni fognak 

– nyilatkozta az ING szakértője a dpa-AFX hírügynökségnek.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu