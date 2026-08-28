Borúra derű a BÉT-en, a Magyar Telekom kapta el a legjobban a rajtot
A BUX a csütörtöki lefordulás után ismét felfelé vette az irányt.
A pesti börze vezető indexe 0,2 százalékos emelkedéssel, 149 911 ponton nyitott.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,1 százalékkal nőve, 45 660 forinton rajtolt el.
A Mol kurzusa 0,2 százalékkal, 4970 forintra emelkedett.
A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 0,7 százalékkal, 89,05 dollárra csökkent.
A Richter részvényei 0,3 százalékkal, 13 400 forintra drágultak.
A startot legjobban elkapó Magyar Telekom nyitóára 2540 forint volt, amely 0,4 százalékkal múlja felül csütörtöki záróárát.
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A forint is megkezdte a pozitív korrekciót a csütörtöki zuhanás után. Az eurót 364,5 forint körül jegyzik a bankközi devizapiacon.
A főbb európai tőzsdeindexek is emelkedéssel nyitottak, miután Franciaország közzétette a várakozásoknak megfelelő inflációs és GDP-adatait.
A globális piacok figyelme most Kevin Warshra irányul, aki péntek délután - magyar idő szerint 16 órakor - szólal fel a jegybankárok Jackson Hole-i találkozóján. Ez lesz az első jelentős beszéde az amerikai jegybank elnökeként -írja a Commerzbank. A piacok izgatottan várják a kamatpolitika további irányát jelző megjegyzéseit, egy esetleges szigorítás sem zárható ki a kötvényhozamok emelkedésére tekintettel.
Benjamin Schroeder, az ING stratégája azonban óv a túlzott várakozásoktól, szerinte nem várhatók jelentős tartalmi újdonságok, ezért a szakértők valószínűleg a részletekre fognak koncentrálni.
A piacok minden szót gondosan mérlegelni fognak
– nyilatkozta az ING szakértője a dpa-AFX hírügynökségnek.