Borúra derű a BÉT-en, a Magyar Telekom kapta el a legjobban a rajtot

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A forint is megkezdte a pozitív korrekciót a csütörtöki zuhanás után. Az eurót 364,5 forint körül jegyzik a bankközi devizapiacon.

A főbb európai tőzsdeindexek is emelkedéssel nyitottak, miután Franciaország közzétette a várakozásoknak megfelelő inflációs és GDP-adatait.

A globális piacok figyelme most Kevin Warshra irányul, aki péntek délután - magyar idő szerint 16 órakor - szólal fel a jegybankárok Jackson Hole-i találkozóján. Ez lesz az első jelentős beszéde az amerikai jegybank elnökeként -írja a Commerzbank. A piacok izgatottan várják a kamatpolitika további irányát jelző megjegyzéseit, egy esetleges szigorítás sem zárható ki a kötvényhozamok emelkedésére tekintettel.

Benjamin Schroeder, az ING stratégája azonban óv a túlzott várakozásoktól, szerinte nem várhatók jelentős tartalmi újdonságok, ezért a szakértők valószínűleg a részletekre fognak koncentrálni.

A piacok minden szót gondosan mérlegelni fognak

– nyilatkozta az ING szakértője a dpa-AFX hírügynökségnek.