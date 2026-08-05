Odavágott az OTP a magyar tőzsdének, de a Magyar Telekom megbokrosodott, a 4iG meg száguld
A Wall Street emelkedéssel nyitott szerdán, miközben a befektetők a tőzsdezárás után várják például az eBay és a DoorDash jelentését, egyidejűleg a Disney, az Eli Lilly, a CVS, a Kraft Heinz és az Uber nyitás előtt publikált beszámolóit is értékelve.
A piacok várták az új BMI-adatokat is, miután az amerikai munkaerőpiacról gyengébb számok futottak be a vártnál.
Európa már megosztottabb, hiszen míg a párizsi CAC 40 és a milánói FTSE MIB csekély mértékben csökkent délután, a DAX és a londoni FTSE 100 emelkedett.
Frankfurtban úgy látják: a megkönnyebbülést az iráni konfliktus megoldódásának, a Hormuzi-szoros újranyitásának a kilátása hozta.
A BUX viszont 0,7 százalékos eséssel, 148 086 ponton zárta ezt a hektikus napot.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 28,2 milliárd forintot.
A blue chipek közül a gyorsjelentését szerdára virradóra közlő OTP részvényárfolyama 1,1 százalékkal, 46 500 forintra esett.
A kedden még brillírozó Mol kurzusa pedig 2,3 százalékkal, 4608 forintra zuhant. A Brent típusú nyersolaj jegyzése 0,4 százalékkal, 79 dollárra mérséklődött.
A Richter részvényei eközben 1,3 százalékkal, 12 110 forintig raliztak.
A szerdai tőzsdezárást követően jelentő Magyar Telekom papírjai 2790 forinton hagyták el a parkettet, azaz 0,8 százalékkal izmosodtak. A részvény megdöntötte eddigi 2784 forintos maximumát.
A kisebb kapitalizációjú cégek részvényei közül kitűnt a 4iG, a távközlési, technológiai és védelmi ipari cég papírjai 5,3 százalékkal 1774 forintig száguldottak.
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A forint a kisebb kilengések dacára nemigen távolodott el mai origójától. Az eurót késő délután 361,6 forint körül jegyezték.