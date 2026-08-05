Odavágott az OTP a magyar tőzsdének, de a Magyar Telekom megbokrosodott, a 4iG meg száguld

A Wall Street emelkedéssel nyitott szerdán, miközben a befektetők a tőzsdezárás után várják például az eBay és a DoorDash jelentését, egyidejűleg a Disney, az Eli Lilly, a CVS, a Kraft Heinz és az Uber nyitás előtt publikált beszámolóit is értékelve.

Történelmi csúcson a Magyar Telekom, erősít a Richter, száguld a 4iG / Fotó: Vémi Zoltán

A piacok várták az új BMI-adatokat is, miután az amerikai munkaerőpiacról gyengébb számok futottak be a vártnál.

Európa már megosztottabb, hiszen míg a párizsi CAC 40 és a milánói FTSE MIB csekély mértékben csökkent délután, a DAX és a londoni FTSE 100 emelkedett.

Frankfurtban úgy látják: a megkönnyebbülést az iráni konfliktus megoldódásának, a Hormuzi-szoros újranyitásának a kilátása hozta.

A BUX viszont 0,7 százalékos eséssel, 148 086 ponton zárta ezt a hektikus napot.