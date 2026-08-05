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tőzsde
OTP
Mol

Odavágott az OTP a magyar tőzsdének, de a Magyar Telekom megbokrosodott, a 4iG meg száguld

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A BUX-ot lehúzta az OTP és a Mol. A Magyar Telekom viszont új rekorddal búcsúzott a szerdai kerekedéstől, jó formában volt a Richter is, míg a 4iG több mint 5 százalékkal lőtt ki.
Murányi Ernő
2026.08.05, 17:29
Frissítve: 2026.08.05, 17:32

A Wall Street emelkedéssel nyitott szerdán, miközben a befektetők a tőzsdezárás után várják például az eBay és a DoorDash jelentését, egyidejűleg a Disney, az Eli Lilly, a CVS, a Kraft Heinz és az Uber nyitás előtt publikált beszámolóit is értékelve.

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Történelmi csúcson a Magyar Telekom, erősít a Richter, száguld a 4iG / Fotó: Vémi Zoltán

A piacok várták az új BMI-adatokat is, miután az amerikai munkaerőpiacról gyengébb számok futottak be a vártnál.

Európa már megosztottabb, hiszen míg a párizsi CAC 40 és a milánói FTSE MIB csekély mértékben csökkent délután, a DAX és a londoni FTSE 100 emelkedett.

Frankfurtban úgy látják: a megkönnyebbülést az iráni konfliktus megoldódásának, a Hormuzi-szoros újranyitásának a kilátása hozta.

A BUX viszont 0,7 százalékos eséssel, 148 086 ponton zárta ezt a hektikus napot.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 28,2 milliárd forintot.

A blue chipek közül a gyorsjelentését szerdára virradóra közlő OTP részvényárfolyama 1,1 százalékkal, 46 500 forintra esett.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 750 HUF 0 / -1,06 %
Forgalom: 19 677 721 620 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kedden még brillírozó Mol kurzusa pedig 2,3 százalékkal, 4608 forintra zuhant. A Brent típusú nyersolaj jegyzése 0,4 százalékkal, 79 dollárra mérséklődött.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 608 HUF 0 / -2,25 %
Forgalom: 4 174 131 708 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei eközben 1,3 százalékkal, 12 110 forintig raliztak.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 110 HUF 0 / +1,34 %
Forgalom: 3 117 485 010 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A szerdai tőzsdezárást követően jelentő Magyar Telekom papírjai 2790 forinton hagyták el a parkettet, azaz 0,8 százalékkal izmosodtak. A részvény megdöntötte eddigi 2784 forintos maximumát.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 790 HUF 0 / +0,79 %
Forgalom: 584 804 842 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kisebb kapitalizációjú cégek részvényei közül kitűnt a 4iG, a távközlési, technológiai és védelmi ipari cég papírjai 5,3 százalékkal 1774 forintig száguldottak.

 4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 1 774 HUF 0 / +5,34 %
Forgalom: 189 008 332 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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