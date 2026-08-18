Az OTP-től jött vezető helyét nemzetközi bankstratéga veszi át: vált a magyar nagybank

Az MBH Bank igazgatósága Gózon Gergelyt nevezte ki az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettesének. Az új vezető – a kinevezéshez szükséges engedélyek birtokában – október 1-jén váltja Krizsanovich Pétert, aki 2023. január 1. óta töltötte be ezt a pozíciót.

Gózon Gergely, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese / Fotó: BODO_GABOR / MBH Bank

Gózon Gergely a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett diplomát, majd az MKB Banknál kezdte bankszakmai pályafutását, ahol mintegy 10 évig dolgozott különböző vezető pozíciókban. Ezt követően a McKinsey tanácsadó cég pénzintézetek teljesítményértékelésére szakosodott leányvállalata, a Finalta magyarországi üzletágának felépítését irányította, majd dolgozott az OTP Banknál és a Boston Consulting Group nemzetközi tanácsadó vállalatnál, mielőtt 2023-ban átigazolt az MBH Bankhoz.

Az MBH Banknál először a befektetői kapcsolatokért és stratégia fejlesztésekért volt felelős, majd ügyvezető igazgatóként vezette a stratégiai, tőkestratégiai és befektetői kapcsolati területet. Gergely széleskörű nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik, miután a McKinsey kötelekében több évig dolgozott Londonban, több vállalatnál látott el regionális és nemzetközi vezetői feladatokat, valamint több pénzintézet vezető testületében is szerepet vállalt.

Gózon Gergely személyében komoly nemzetközi tapasztalattal és kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező, a banki stratégiaalkotásban és üzletfejlesztésben jártas vezető kerül az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciójába

– mondta Dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a kinevezés kapcsán.

A cégvezér kiemelte, hogy az MBH Bank stratégiai és pénzügyi területe nagy utat tett meg az elmúlt pár évben:

egységesítették a három jogelődtől örökölt folyamatokat és rendszereket,

számos sikeres kötvénykibocsátást valósítottak meg,

és egy hazai viszonylatban rekordméretű tőzsdei tranzakciót is sikeresen végrehajtottak.

Az MBH Bank részvényei 0,7 százalékot ereszkedtek kedd délelőtt, az év eleje óta pedig 22,7 százalékot zsugorodott a pénzntézet tőzsdei kapitalizációja.