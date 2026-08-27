Az extraprofitadó és a bankadó megtépázta az eredményt, mégis optimistán tekint a jövőre az MBH Bank
Az MBH Bank 2026 első félévet is rendkívül stabil tőkehelyzettel zárta: saját tőkéje 1 236,8 milliárd forint, ami éves szinten 8,4 százalékos emelkedést jelent, a tőkemegfelelési mutatója pedig 20,9 százalékot ért el az időszak végére. A bankcsoport mérlegfőösszege 2026 első félévének végén 12 926,4 milliárd forint volt, 3,8 százalékos éves növekedést követően. A hitelintézet korrigált átfogó eredménye több mint 88 milliárd forint lett a félév során, aminek eredményeként a korrigált tőkearányos megtérülési mutatója 12,2 százalékon állt.
Az MBH Csoport korrigálatlan teljes átfogó eredménye -9,2 milliárd forint volt 2026 első félévében, az adózott eredmény pedig -22,5 milliárd forintra csökkent, az egyéb átfogó eredmény pedig 13,4 milliárd forintot tett ki. a második negyedéves számviteli teljes átfogó jövedelem 18,1 milliárd forinttal csökkent éves összevetésben, a számviteli adózott eredmény 38,4 milliárd forintos éves mérséklődésének és az egyéb átfogó jövedelem 20,3 milliárd forintos év/éves növekedésének eredőjeként – derült ki az MBH Bank szerdán közzétett gyorsjelentéséből.
A tájékoztató szerint az első féléves eredményt negatívan befolyásolta az első negyedévben egyösszegben megfizetett megnövekedett extraprofitadó és a bankadó, valamint a második negyedévben a kamatstop jogszabályi változásból adódó meghosszabbítása miatt várható veszteség került lekönyvelésre.
Az MBH Bank az év első hat hónapjában 80,7 milliárd forintnyi bankadót és extraprofitadót, valamint több mint 45,7 milliárd forintos tranzakciós illetéket fizetett, a kamatstop hatása pedig idén eddig 23,8 milliárd forintos veszteséget jelentett a bankcsoport számára. Az összesen több mint 150 milliárd forintot meghaladó elvonások jelentős terhet jelentettek és negatív hatást gyakoroltak a hitelintézet pénzügyi eredményeire, ennek hatására a bankcsoport számviteli eredménye negatívba fordult.
A korrigált teljes átfogó jövedelem (TOCI) 2026. I. félévben 88,1 milliárd forintot tett ki +97,3 milliárd forintos eredménykorrekció mellett, ami éves alapon 0,9 százalékos növekedésnek számít. A második negyedéves korrigált adózott eredmény 20,7 milliárd forint, a korrigált egyéb átfogó jövedelem 23,7 milliárd forint volt.
A második féléves korrigált adózott eredmény 74,722 milliár forint lett.
Kiemelték, hogy 2026. második negyedévében megváltozott a bank negyedéves gyorsjelentésében alkalmazott korrekciók köre, mivel a korrekciók közé bekerült a kamatstop hatása is. A mérlegfőösszeg 12 926,4 milliárd forint volt a negyedév végén.
Csökkenő betétállományról jelentett az MBH
Az MBH Csoport ügyfélbetétállománya a II. negyedév végére 7 751,5 milliárd forintot ért el, ami 6,6 százalékos csökkenést jelent az előző negyedévhez képest. A negyedéves változást több tényező – devizahatás, magas bázis és az erős piaci versenyben tapasztalt állománykiáramlás – okozta. Az ügyfélhitelek (bruttó) állománya 6 337,0 milliárd forintra módosul, éves szinten 132,3 milliárd forint bővülés látható. Az értékpapír-állomány a kereskedési könyvi állománnyal együtt éves szinten 5,5 százalékkal nőtt. A második negyedév végére elsődlegesen a csökkenő betétállomány hatására a hitel/betét mutató értéke 81,8 százalékra nőtt, miközben az ügyfélbetét-hitel többlet 1 414 milliárd forinton zárt.
A saját tőke a 2026. I. negyedév végi 1 218,9 milliárd forintról 1 236,8 milliárd forintra nőtt. A tőkemegfelelési mutató stabilan magas, 20,9 százalék volt a negyedév végén. Az éves ICAAP-felülvizsgálat eredményeként a minimum tőkekövetelmény (OCR) 2026. június 30-tól 1,08 százalékkal 17,2 százalékra emelkedett.
Az MBH Csoport 2026. I. féléves korrigált saját tőkearányos eredménye (ROE) 12,2 százálék lett (a korrigálatlan ROE -3,7 százalék). A korrigált teljes átfogó jövedelemmel kalkulált ROE 14,4 százalékot ért el a 2025. I. féléves 15,6 százalékos szinthez viszonyítva. Az MBH részvény 2026. II. negyedév teljes kereskedési időszakára vonatkozóan számított, forgalommal súlyozott átlagos árfolyama 2775 forint volt.
„A volatilis nemzetközi gazdasági helyzet és a különadók hatása ellenére stabil eredményekkel zártuk az első félévet. Fejlesztéseink és akvizícióink költségei mellett már látszanak ezek eredményei, így ezen befektetéseinknek és stabil tőkehelyzetünknek köszönhetően folytatjuk a megkezdett stratégiát, hogy tovább növekedjünk és tovább javítsuk jövedelmezőségünket. Az év második felében is azon dolgozunk, hogy fejlesztéseinkkel és megoldásainkkal a lehető legszélesebb skálán szolgálhassuk ki a magyar lakosságot és a vállalatokat” – értékelte a friss számokat Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.