Az extraprofitadó és a bankadó megtépázta az eredményt, mégis optimistán tekint a jövőre az MBH Bank

Az MBH Bank 2026 első félévet is rendkívül stabil tőkehelyzettel zárta: saját tőkéje 1 236,8 milliárd forint, ami éves szinten 8,4 százalékos emelkedést jelent, a tőkemegfelelési mutatója pedig 20,9 százalékot ért el az időszak végére. A bankcsoport mérlegfőösszege 2026 első félévének végén 12 926,4 milliárd forint volt, 3,8 százalékos éves növekedést követően. A hitelintézet korrigált átfogó eredménye több mint 88 milliárd forint lett a félév során, aminek eredményeként a korrigált tőkearányos megtérülési mutatója 12,2 százalékon állt.

Közel 75 milliárd forintot korrigált adózott eredményt ért el az első félévben az MBH Csoport / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az MBH Csoport korrigálatlan teljes átfogó eredménye -9,2 milliárd forint volt 2026 első félévében, az adózott eredmény pedig -22,5 milliárd forintra csökkent, az egyéb átfogó eredmény pedig 13,4 milliárd forintot tett ki. a második negyedéves számviteli teljes átfogó jövedelem 18,1 milliárd forinttal csökkent éves összevetésben, a számviteli adózott eredmény 38,4 milliárd forintos éves mérséklődésének és az egyéb átfogó jövedelem 20,3 milliárd forintos év/éves növekedésének eredőjeként – derült ki az MBH Bank szerdán közzétett gyorsjelentéséből.

A tájékoztató szerint az első féléves eredményt negatívan befolyásolta az első negyedévben egyösszegben megfizetett megnövekedett extraprofitadó és a bankadó, valamint a második negyedévben a kamatstop jogszabályi változásból adódó meghosszabbítása miatt várható veszteség került lekönyvelésre.

Az MBH Bank az év első hat hónapjában 80,7 milliárd forintnyi bankadót és extraprofitadót, valamint több mint 45,7 milliárd forintos tranzakciós illetéket fizetett, a kamatstop hatása pedig idén eddig 23,8 milliárd forintos veszteséget jelentett a bankcsoport számára. Az összesen több mint 150 milliárd forintot meghaladó elvonások jelentős terhet jelentettek és negatív hatást gyakoroltak a hitelintézet pénzügyi eredményeire, ennek hatására a bankcsoport számviteli eredménye negatívba fordult.

A korrigált teljes átfogó jövedelem (TOCI) 2026. I. félévben 88,1 milliárd forintot tett ki +97,3 milliárd forintos eredménykorrekció mellett, ami éves alapon 0,9 százalékos növekedésnek számít. A második negyedéves korrigált adózott eredmény 20,7 milliárd forint, a korrigált egyéb átfogó jövedelem 23,7 milliárd forint volt.

A második féléves korrigált adózott eredmény 74,722 milliár forint lett.

Kiemelték, hogy 2026. második negyedévében megváltozott a bank negyedéves gyorsjelentésében alkalmazott korrekciók köre, mivel a korrekciók közé bekerült a kamatstop hatása is. A mérlegfőösszeg 12 926,4 milliárd forint volt a negyedév végén.