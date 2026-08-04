McDonald's: fukar amerikaiak és hatalmas tervek, a piacnak tetszik a gyorsjelentés

Felemás képet mutatnak a McDonald's második negyedéves eredményei - derül ki a gyorsétteremlánc kedden publikált gyorsjelentéséből.

McDonald's: fukar amerikaiak és hatalmas tervek / Fotó: Zak Bennett

Az amerikai fogyasztók visszafogják költéseiket

Az Egyesült Államokban az éttermek forgalma mindössze 0,8 százalékkal nőtt, ami elmaradt az elemzői várakozásoktól.

A vállalat szerint az amerikai fogyasztók továbbra is visszafogják költéseiket a magas élelmiszer- és üzemanyagárak miatt.

A cégcsoport teljes árbevétele is a várt alatt maradt, bár éves bázison 4 százalékkal, 7,1 milliárd dollár nőtt, míg az úgynevezett összehasonlítható (like-for-like) forgalom - amely kiküszöböli a szervezeti változások, például az új éttermek nyitásának a hatását - világszerte 1,3 százalékkal emelkedett.

A hamburgerlánc a második negyedévben 2,36 milliárd dolláros nettó nyereséget, azaz részvényenként 3,32 dollárt ért el, szemben az egy évvel korábbi 2,25 milliárd dollárral, azaz részvényenként 3,14 dollárral.

Az egyszeri tételek nélkül számolt korrigált nyereség részvényenként 3,38 dollárra nőtt, felülmúlva a várt 3,32 dollárt.

A nagyobb piacok közül

Németországban,

Ausztráliában,

az Egyesült Királyságban

és Japánban

erősebb növekedést mértek, míg Kínában visszaesett az összehasonlítható értékesítés.

Az Egyesült Államokban a vállalat kénytelen reagálni a fogyasztók árérzékenységére. A korábbi prémium termékek mellett ismét nagyobb hangsúlyt helyez az olcsó menükre és az akciós ajánlatokra.

Ez részben már meg is kezdődött, hiszen 4 dolláros reggeli menüvel, sőt 3 dollár alatti ajánlatokkal is bővítette kedvezményes választékát. Bevezettek Franciaországban is egy 5 eurós menüt.

Nagy terveket forral a McDonald's

A jövőre nézve a hamburgerlánc egy többéves tervet is elindít annak érdekében, hogy ne csupán a gyors és olcsó étkezés helyszínei legyenek a boltjai, hanem váljanak családi programmá is az ott megejtett közös étkezések. Magasabb minőségű ételeket kínálnának, többek között kézzel panírozott csirkét, miközben az éttermeket is át akarják alakítani, hogy nyitottabb és játékosabb hangulatot árasszanak.