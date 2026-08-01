Hivatalos: leállás következik a kecskeméti Mercedes-gyárban, a Suzuki gyártási szünetet tart Esztergomban – letérdelteti a magyar ipart az áramhiány
„Az aktuális helyzetet kiemelt figyelemmel kísérjük és folyamatosan egyeztetünk az illetékes hatóságokkal. Ahol ez lehetséges, már most csökkentjük az energiafelhasználásunkat, emellett vizsgáljuk a további lehetőségeket a fogyasztás mérséklésére, hogy hozzájáruljunk az ellátórendszer tehermentesítéséhez” – közölte a HVG megkeresésére a kecskeméti Mercedes-Benz-gyár pénteken.
Jókor jön a kecskeméti Mercedes-Benz gyár nyári szünete
Azt is közölték a portállal, hogy a déli gyár egyes üzemeiben a jövő héten elkezdődik az előre tervezett, háromhetes nyári termelési szünet, ami ugyancsak kedvezően hat majd és csökkenti a kecskeméti gyár időszakos energiaigényét.
Mint ismert, hogy Magyar Péter kormányfő fogyasztásuk visszafogását kérte a nagy áramfogyasztó cégektől, mivel a Duna extrém alacsony vízállása miatt eddig példátlan módon várhatóan a jövő hét elején leállítják a paksi atomerőmű mind a négy blokkját, sőt a miniszterelnök szombati bejelentése alapján a leállítást előre is hozhatják.
Ezzel jelentős, összességében 2000 MW áramtermelési kapacitás esik ki a hazai rendszerből. Bár a kiesés importból pótolható, a délutáni csúcsfogyasztási időszakban, legfőképp 18-21 óra között így is azt kérik, hogy aki teheti fogja vissza a fogyasztását.
A kabinet egyébként egy krízisterven is dolgozik, amelynek vélhetőleg a fő iránya lesz, hogy a nagy közületi és ipari fogyasztókat rábírják fogyasztásuk visszafogására a kockázatok minimalizálása érdekében.
Az esztergomi Suzuki-gyár eközben azt közölte a HVG-vel, hogy átszervezték a termelési folyamatokat, és két órás gyártási szünetet tartanak. Ezzel napi szinten 10 MWh villamosenergia-megtakarítást érnek el.
Az akkugyárak is paríroznak
Csütörtök délután amúgy két nagy magyarországi akkumulátorgyár is bejelentette, hogy mérsékli villamosenergia- és vízfelhasználását.
Egyikük, a CATL Debrecen felülvizsgálta működését, és folyamatosan kapcsolatban van a közműszolgáltatókkal annak érdekében, hogy szükség esetén azonnali intézkedéseket tudjon életbe léptetni − olvasható a vállalat közleményében.
A CATL ugyan még nem kezdte meg működését a cívisváros határában, így az üzem víz- és energiafelhasználása jelenleg alacsony, ám a cég szakemberei máris intenzíven dolgoznak olyan ideiglenes intézkedések előkészítésén, amelyek csökkentik az üzem energiafogyasztását, ezzel is biztosítva a lakosság folyamatos villamosenergia-ellátását.
Ennek keretében szüneteltetik a nem, vagy csak minimálisan használt helyiségek hőmérséklet-szabályozását, a logisztikai épületek hőmérsékletét a felső határra emelik, valamint egyes gyártási folyamatokat átütemeznek, és optimalizálják a nagy energiaigényű berendezések teljesítményét is.
A kialakult magyarországi energiakrízis miatt az SK On Hungary is úgy döntött, hogy szombattól önkéntesen, 30 százalékkal csökkenti villamosenergia-felhasználását a napi csúcsidőszakban, 17:00 és 22:00 között komáromi és iváncsai üzemeiben - közölte a dél-koreai cég leánya.
A vállalat a jövőben is mindenben együttműködik a kormányzattal és a helyi közösséggel és bízik abban, hogy összefogással, közösen sikerrel oldja meg az ország a jelenlegi kihívást
− olvasható a közlemény zárásában.