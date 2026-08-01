Hivatalos: leállás következik a kecskeméti Mercedes-gyárban, a Suzuki gyártási szünetet tart Esztergomban – letérdelteti a magyar ipart az áramhiány

„Az aktuális helyzetet kiemelt figyelemmel kísérjük és folyamatosan egyeztetünk az illetékes hatóságokkal. Ahol ez lehetséges, már most csökkentjük az energiafelhasználásunkat, emellett vizsgáljuk a további lehetőségeket a fogyasztás mérséklésére, hogy hozzájáruljunk az ellátórendszer tehermentesítéséhez” – közölte a HVG megkeresésére a kecskeméti Mercedes-Benz-gyár pénteken.

Jókor jön a kecskeméti Mercedes-Benz termelési szünete / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Jókor jön a kecskeméti Mercedes-Benz gyár nyári szünete

Azt is közölték a portállal, hogy a déli gyár egyes üzemeiben a jövő héten elkezdődik az előre tervezett, háromhetes nyári termelési szünet, ami ugyancsak kedvezően hat majd és csökkenti a kecskeméti gyár időszakos energiaigényét.

Mint ismert, hogy Magyar Péter kormányfő fogyasztásuk visszafogását kérte a nagy áramfogyasztó cégektől, mivel a Duna extrém alacsony vízállása miatt eddig példátlan módon várhatóan a jövő hét elején leállítják a paksi atomerőmű mind a négy blokkját, sőt a miniszterelnök szombati bejelentése alapján a leállítást előre is hozhatják.

Ezzel jelentős, összességében 2000 MW áramtermelési kapacitás esik ki a hazai rendszerből. Bár a kiesés importból pótolható, a délutáni csúcsfogyasztási időszakban, legfőképp 18-21 óra között így is azt kérik, hogy aki teheti fogja vissza a fogyasztását.

A kabinet egyébként egy krízisterven is dolgozik, amelynek vélhetőleg a fő iránya lesz, hogy a nagy közületi és ipari fogyasztókat rábírják fogyasztásuk visszafogására a kockázatok minimalizálása érdekében.

Az esztergomi Suzuki-gyár eközben azt közölte a HVG-vel, hogy átszervezték a termelési folyamatokat, és két órás gyártási szünetet tartanak. Ezzel napi szinten 10 MWh villamosenergia-megtakarítást érnek el.

Az akkugyárak is paríroznak

Csütörtök délután amúgy két nagy magyarországi akkumulátorgyár is bejelentette, hogy mérsékli villamosenergia- és vízfelhasználását.

Egyikük, a CATL Debrecen felülvizsgálta működését, és folyamatosan kapcsolatban van a közműszolgáltatókkal annak érdekében, hogy szükség esetén azonnali intézkedéseket tudjon életbe léptetni − olvasható a vállalat közleményében.