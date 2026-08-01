Rendkívüli

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: előrehozhatják a paksi atomerőmű leállítását, új rendelet lép hatályba az áramkorlátozásokról – alapjaiban változik meg az eddig sorrend

Deviza
EUR/HUF365,23 0% USD/HUF316,66 0% GBP/HUF426,99 +0,04% CHF/HUF392 0% PLN/HUF84,75 0% RON/HUF69,6 0% CZK/HUF15,07 +0% EUR/HUF365,23 0% USD/HUF316,66 0% GBP/HUF426,99 +0,04% CHF/HUF392 0% PLN/HUF84,75 0% RON/HUF69,6 0% CZK/HUF15,07 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaválság
akku
CATL
Mercedes-Benz

Hivatalos: leállás következik a kecskeméti Mercedes-gyárban, a Suzuki gyártási szünetet tart Esztergomban – letérdelteti a magyar ipart az áramhiány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kormányfő felhívása értő fülekre talált Kecskeméten is. A Mercedes-Benz gyára is csökkenti energiafelhasználását, akárcsak a Suzuki, a CATL és az SK ON Hungary.
VG
2026.08.01, 10:42
Frissítve: 2026.08.01, 10:43

„Az aktuális helyzetet kiemelt figyelemmel kísérjük és folyamatosan egyeztetünk az illetékes hatóságokkal. Ahol ez lehetséges, már most csökkentjük az energiafelhasználásunkat, emellett vizsgáljuk a további lehetőségeket a fogyasztás mérséklésére, hogy hozzájáruljunk az ellátórendszer tehermentesítéséhez” – közölte a HVG megkeresésére a kecskeméti Mercedes-Benz-gyár pénteken.

Kecskemét, Mercedes gyár
Jókor jön a kecskeméti Mercedes-Benz termelési szünete / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Jókor jön a kecskeméti Mercedes-Benz gyár nyári szünete 

Azt is közölték a portállal, hogy a déli gyár egyes üzemeiben a jövő héten elkezdődik az előre tervezett, háromhetes nyári termelési szünet, ami ugyancsak kedvezően hat majd és csökkenti a kecskeméti gyár időszakos energiaigényét.

Mint ismert, hogy Magyar Péter kormányfő fogyasztásuk visszafogását kérte a nagy áramfogyasztó cégektől, mivel a Duna extrém alacsony vízállása miatt eddig példátlan módon várhatóan a jövő hét elején leállítják a paksi atomerőmű mind a négy blokkját, sőt a miniszterelnök szombati bejelentése alapján a leállítást előre is hozhatják.

Ezzel jelentős, összességében 2000 MW áramtermelési kapacitás esik ki a hazai rendszerből. Bár a kiesés importból pótolható, a délutáni csúcsfogyasztási időszakban, legfőképp 18-21 óra között így is azt kérik, hogy aki teheti fogja vissza a fogyasztását. 

A kabinet egyébként egy krízisterven is dolgozik, amelynek vélhetőleg a fő iránya lesz, hogy a nagy közületi és ipari fogyasztókat rábírják fogyasztásuk visszafogására a kockázatok minimalizálása érdekében.

Az esztergomi Suzuki-gyár eközben azt közölte a HVG-vel, hogy átszervezték a termelési folyamatokat, és két órás gyártási szünetet tartanak. Ezzel napi szinten 10 MWh villamosenergia-megtakarítást érnek el.

Az akkugyárak is paríroznak

Csütörtök délután amúgy két nagy magyarországi akkumulátorgyár is bejelentette, hogy mérsékli villamosenergia- és vízfelhasználását.

Egyikük, a CATL Debrecen felülvizsgálta működését, és folyamatosan kapcsolatban van a közműszolgáltatókkal annak érdekében, hogy szükség esetén azonnali intézkedéseket tudjon életbe léptetni − olvasható a vállalat közleményében.

A CATL ugyan még nem kezdte meg működését a cívisváros határában, így az üzem víz- és energiafelhasználása jelenleg alacsony, ám a cég szakemberei máris intenzíven dolgoznak olyan ideiglenes intézkedések előkészítésén, amelyek csökkentik az üzem energiafogyasztását, ezzel is biztosítva a lakosság folyamatos villamosenergia-ellátását.

Ennek keretében szüneteltetik a nem, vagy csak minimálisan használt helyiségek hőmérséklet-szabályozását, a logisztikai épületek hőmérsékletét a felső határra emelik, valamint egyes gyártási folyamatokat átütemeznek, és optimalizálják a nagy energiaigényű berendezések teljesítményét is.

A kialakult magyarországi energiakrízis miatt az SK On Hungary is úgy döntött, hogy szombattól önkéntesen, 30 százalékkal csökkenti villamosenergia-felhasználását a napi csúcsidőszakban, 17:00 és 22:00 között komáromi és iváncsai üzemeiben - közölte a dél-koreai cég leánya.

A vállalat a jövőben is mindenben együttműködik a kormányzattal és a helyi közösséggel és bízik abban, hogy összefogással, közösen sikerrel oldja meg az ország a jelenlegi kihívást

 − olvasható a közlemény zárásában.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu