Mesterséges intelligencia, amikor a morzsákkal is jól lakhatunk

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetési lehetőségekről a többségnek csak a legnagyobb amerikai tech cégek jutnak eszébe. Részben jogosan, hiszen a technológia úttörői mégiscsak az Nvidiához, Amazonhoz, Microsofthoz vagy éppen az Alphabethez hasonló óriáscégek. Azonban egyre több európai vállalatnak sikerül bekapcsolódnia az MI értékláncába.

Mesterséges intelligencia – egyre több európai vállalatnak sikerül bekapcsolódnia / Fotó: Peter Kneffel

A legnagyobb MI-beruházást tervező, úgynevezett Hyperscalerek (AWS, Alphabet, Meta, Microsoft, Oracle) több száz milliárdos éves beruházást, a 2029-es csúcson már több, mint 1300 milliárd dollárt terveznek. Egy ekkora piacon másod-, de akár harmadkörös beszállítói státusz is komoly üzleti lehetőséget jelenthet a vállalatok számára. Az Nvidia erős második negyedéves jelentése pedig újabb lökést adhat a komplett félvezető szektornak.

A mesterségesintelligencia-értéklánc európai szereplői

Az Infineon elsősorban autóipari beszállítóként ismert, ennek megfelelően az elmúlt években nem sok babér termett számára. Az elmúlt időszakban azonban megtalálta a módját, hogy részesedhessen az MI-beruházási boomból. Az energiamenedzsmenthez szükséges chipeket biztosít olyan partnereknek, mint például az Nvidia.

A menedzsment előrejelzése szerint az idei évben 1,5 milliárd eurós árbevétele származhat ebből a termékkörből, ami a csoportszintű árbevétel közel egytizede. Viszont roppant dinamikus növekedés előtt áll, a menedzsment előrejelzése szerint 2,5 milliárd lehet a jövő évi árbevétel, de független piaci előrejelzések szerint akár duplázhat is a termékkör.

A másik európai chipbeszállító - mely szintén az Nvidia partnere - az STMicroelectronics , és szintén energiamenedzsment megoldásokat nyújt, de emellett az adatközponton belüli nagysebességű adatkapcsolat biztosítása szempontjából is fontos szerep van a cégnek. Az MI-hez kötődő árbevétel legalább egy milliárd euró lehet az idei évben, ami nagyjából 7 százaléka a csoport teljes bevételének. Jövőre viszont duplázás várható.

A mesterséges intelligencia növekvő energiaigénye is jelentős potenciált rejt magában. Ebből profitálhat például a Siemens Energy is. A növekvő energiaigény megnövekedett keresletet támaszt a gázturbinák iránt, ezzel párhuzamosan jelentős beruházások végrehajtása szükséges az energiahálózatok terén is. Mindkettő jelentős növekedési lehetőséget biztosít a német vállalat számára.