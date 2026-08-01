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Amerika meghozta a döntést a Mol történelmi olajüzletéről: a magyarok, az oroszok, az arabok és a szerbek is ettől függtek

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Zöldlámpát kaptak a további a tárgyalások. Egy újabb hónapja van a Mol-nak, hogy végre dűlőre jusson az oroszokkal a NIS többségi részesedésének megvásárlásának részleteiről.
Murányi Ernő
2026.08.01, 09:37
Frissítve: 2026.08.01, 09:58

A Mol megkapta az újabb amerikai jóváhagyást a NIS-tárgyalások folytatására - tájékoztatott az olajtársaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján péntek este.

Mol, benzinkút
Zöldlámpát kapott a Mol a tárgyalások folytatására a NIS-részesedés megszerzéséről / Fotó: Hecker Flórián / Világgazdaság

Hivatalos engedélyt kapott a Mol

Eszerint a magyar olajtársaság hivatalos engedélyt kapott pénteken  az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy augusztus 28-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról.

A Mol legutóbb július elsején kapott meghosszabbított jóváhagyást az OFAC-tól, akkor július 31-ig szólt az engedély.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. 

A Mol csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését.

Az orosz állami vállalat az amerikai gazdasági szankciók miatt kénytelen megválni külföldi érdekeltségeitől. 

A tárgyalások jelenleg is  zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyal az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

A Gazprom 2009-ben, 400 millió dollárért vásárolta meg a NIS többségi részvénycsomagját.

A NIS-akvizíció mellékszála

A NIS-üzletnek amúgy egy másik eddig nem ismert száláról is befutottak a hírek pénteken. A Maszol.ro magyar nyelvű erdélyi hírportál ugyanis a NIS csoport második negyedéves gyorsjelentésében kiszúrta, hogy:

2026 második negyedévében az igazgatótanács jóváhagyta a csoport NIS Petrol Romániában birtokolt teljes tulajdonrészének az eladását, a csoport pedig  részvényvásárlási megegyezést kötött a vásárlóval.

A NIS mostanáig nem közölte, hogy ki a vásárló, azonban nagyon valószínű, hogy a Molról van szó. Lapunk megkereste a vállalatot, amint megérkezik a válasz, megírjuk.

A NIS Petrol 19 benzinkutat működtet Romániában Gazprom márkanévvel, a többségük Erdélyben található. 

A vállalat 2011 óta van jelen Romániában, nagy tervekkel léptek a piacra, de nem belőlük semmi. 

A portál szerint helyi leányvállalata, a NIS Petrol SRL, 2016 óta folyamatosan veszteséges, pár éve még 74 alkalmazottja volt, 2025-ben azonban már csak 42 fő dolgozott a cégnél. 

A vállalat tavalyi árbevétele az előző évi 266,922 millió lejről 205,454 millióra csökkent.  

A vesztesége viszont 75,163 millióról 94,318 millió lejre, az adósságállománya pedig 1,161 milliárd lejről 1,189 milliárdra emelkedett

  – írja a Maszol. 

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