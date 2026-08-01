Amerika meghozta a döntést a Mol történelmi olajüzletéről: a magyarok, az oroszok, az arabok és a szerbek is ettől függtek

A Mol megkapta az újabb amerikai jóváhagyást a NIS-tárgyalások folytatására - tájékoztatott az olajtársaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján péntek este.

Zöldlámpát kapott a Mol a tárgyalások folytatására a NIS-részesedés megszerzéséről / Fotó: Hecker Flórián / Világgazdaság

Hivatalos engedélyt kapott a Mol

Eszerint a magyar olajtársaság hivatalos engedélyt kapott pénteken az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy augusztus 28-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról.

A Mol legutóbb július elsején kapott meghosszabbított jóváhagyást az OFAC-tól, akkor július 31-ig szólt az engedély.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt.

A Mol csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését.

Az orosz állami vállalat az amerikai gazdasági szankciók miatt kénytelen megválni külföldi érdekeltségeitől.

A tárgyalások jelenleg is zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyal az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

A Gazprom 2009-ben, 400 millió dollárért vásárolta meg a NIS többségi részvénycsomagját.

A NIS-akvizíció mellékszála

A NIS-üzletnek amúgy egy másik eddig nem ismert száláról is befutottak a hírek pénteken. A Maszol.ro magyar nyelvű erdélyi hírportál ugyanis a NIS csoport második negyedéves gyorsjelentésében kiszúrta, hogy:

2026 második negyedévében az igazgatótanács jóváhagyta a csoport NIS Petrol Romániában birtokolt teljes tulajdonrészének az eladását, a csoport pedig részvényvásárlási megegyezést kötött a vásárlóval.

A NIS mostanáig nem közölte, hogy ki a vásárló, azonban nagyon valószínű, hogy a Molról van szó. Lapunk megkereste a vállalatot, amint megérkezik a válasz, megírjuk.

A NIS Petrol 19 benzinkutat működtet Romániában Gazprom márkanévvel, a többségük Erdélyben található.

A vállalat 2011 óta van jelen Romániában, nagy tervekkel léptek a piacra, de nem belőlük semmi.