Jól húzott az olajrészvény, történelmi csúcs lett a Mol jutalma, – erősen zárja a hetet a forint

Borús hangulatban zárták a pénteki kereskedést az európi tőzsdék, a hazai részvénypiac a fél százalékot erősödő német DAX-ot követve ugyanakkor pozitívan fejezte be a hetet, az új csúcsra érő Mol vezetésével. A forint is erősödni tudott, különösen a dollár ellenében javított nagyot a magyar valuta.

A Mol új csúcsra ért, a BUX 150 ezer pont felett várhatja a folytatást, a forint erősödött pénteken / Fotó: Vémi Zoltán

A BUX index csúcsközelben, 150 552 ponton végzett pénteken, a 0,35 százalékos emelkedés európai szinten is felülteljesítővé tette a pesti tőzsdét.

A magyar blue chip részvények közül

a Mol papírjai 1,9 százalékkal új történelmi rekordszintre, 4960 forintra drágultak.

A Richter kurzusa 1,6 százalékkal ugrott feljebb, 13 000 forintra.

A Magyar Telekom kerek nulla százalékkal végzett, így csütörtökhöz hasonlóan 2630 forinton zárt.

Egyedül az OTP árfolyama került lejjebb, 0,6 százalékkal 46 050 forintra.

A Rába csütörtöki, 60 százalék feletti ralija a nap elején folytatódott, szűk másfél nap alatt duplázhattak a kisrészvénnyel a jól időzítő befektetők. A napot végül 3,3 százalékos ereszkdéssel fejezte be a kurzus, miután a kereskedők relizálták a gyorsan jött profitot.