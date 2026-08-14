Jól húzott az olajrészvény, történelmi csúcs lett a Mol jutalma, – erősen zárja a hetet a forint
Borús hangulatban zárták a pénteki kereskedést az európi tőzsdék, a hazai részvénypiac a fél százalékot erősödő német DAX-ot követve ugyanakkor pozitívan fejezte be a hetet, az új csúcsra érő Mol vezetésével. A forint is erősödni tudott, különösen a dollár ellenében javított nagyot a magyar valuta.
A BUX index csúcsközelben, 150 552 ponton végzett pénteken, a 0,35 százalékos emelkedés európai szinten is felülteljesítővé tette a pesti tőzsdét.
A magyar blue chip részvények közül
- a Mol papírjai 1,9 százalékkal új történelmi rekordszintre, 4960 forintra drágultak.
- A Richter kurzusa 1,6 százalékkal ugrott feljebb, 13 000 forintra.
- A Magyar Telekom kerek nulla százalékkal végzett, így csütörtökhöz hasonlóan 2630 forinton zárt.
- Egyedül az OTP árfolyama került lejjebb, 0,6 százalékkal 46 050 forintra.
A Rába csütörtöki, 60 százalék feletti ralija a nap elején folytatódott, szűk másfél nap alatt duplázhattak a kisrészvénnyel a jól időzítő befektetők. A napot végül 3,3 százalékos ereszkdéssel fejezte be a kurzus, miután a kereskedők relizálták a gyorsan jött profitot.
Az olajárak kissé emelkedtek pénteken, azt követően, hogy a gyérebb keresleti előrejelzésekről ismét a közel-keleti konfliktusra helyeződött a befektetők figyelme. Az északi-tengeri Brent típusú nyersolaj hordónkénti jegyzése egy százalékkal 87,9 dollárra erősödött, míg az amerikai kontinesen irányadó WTI árfolyama 0,7 százalékkal 81,8 dollárra drágult.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint erősen zárhatja a hetet, azt követően, hogy a választások óta legmélyebb pontján is járt a deviza a hét első felében. Az euró jegyzése 0,15 százalékkal 362,7 forintig ereszkedett vissza a pesti tőzsdezárásra.
A hazai pénz sokkal jelentősebb, 0,6 százalék erősödést mutat a dollárhoz képest, amit a kellemetlen meglepetést okozó amerikai kiskereskedelmi adat állított lejtőre. A keresztárfolyam a 313,1-es szintig jött vissza pénteken 17 óráig.
A régiós devizákhoz képest vegyesen teljesített a hazai valuta: a lengyel zlotyval tartotta a lépést, míg a cseh korona 0,2 százalékkal lett olcsóbb.
Az Erste kommentárja szerint a magyar devizát támogatta a szeptemberi amerikai kamatemelés csökkenő esélye, valamint az IEA és az OPEC gyengébb olajkeresleti előrejelzései is.
A magyar makronaptár a következő hétre teljesen üres, különösen mivel csak háromnapos hét vár ránk. A paksi helyzettel kapcsolatos fejleményeket továbbra is élénken érdemes követni: a következő napokban ismét alacsonyabb vízállás várható a Dunán, így a héten bejelentett megoldás elkészültéig ismét fontos periódus érkezik. Ezen kívül a nemzetközi események, elsősorban a közel-keleti fejlemények lesznek továbbra is meghatározók – írják a bankház elemzői.