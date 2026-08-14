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Jól húzott az olajrészvény, történelmi csúcs lett a Mol jutalma, – erősen zárja a hetet a forint

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Különösen a dollárral szemben erősödött nagyot a forint a hét utolsó kereskedési napján, de az euróhoz képest is javított a magyar pénz. A pesti tőzsdén nem tartott ki a nap végéig a Rába ralija, a Mol és a Richter menetelésének köszönhetően így is felülteljesítő volt pénteken a BUX.
K. T.
2026.08.14, 17:30

Borús hangulatban zárták a pénteki kereskedést az európi tőzsdék, a hazai részvénypiac a fél százalékot erősödő német DAX-ot követve ugyanakkor pozitívan fejezte be a hetet, az új csúcsra érő Mol vezetésével. A forint is erősödni tudott, különösen a dollár ellenében javított nagyot a magyar valuta.

Mol, BUX, tőzsde, forint
A Mol új csúcsra ért, a BUX 150 ezer pont felett várhatja a folytatást, a forint erősödött pénteken / Fotó: Vémi Zoltán

A BUX index csúcsközelben, 150 552 ponton végzett pénteken, a 0,35 százalékos emelkedés európai szinten is felülteljesítővé tette a pesti tőzsdét. 

A magyar blue chip részvények közül 

  • a Mol papírjai 1,9 százalékkal új történelmi rekordszintre, 4960 forintra drágultak. 
  • A Richter kurzusa 1,6 százalékkal ugrott feljebb, 13 000 forintra.
  • A Magyar Telekom kerek nulla százalékkal végzett, így csütörtökhöz hasonlóan 2630 forinton zárt.
  • Egyedül az OTP árfolyama került lejjebb, 0,6 százalékkal 46 050 forintra.

A Rába csütörtöki, 60 százalék feletti ralija a nap elején folytatódott, szűk másfél nap alatt duplázhattak a kisrészvénnyel a jól időzítő befektetők. A napot végül 3,3 százalékos ereszkdéssel fejezte be a kurzus, miután a kereskedők relizálták a gyorsan jött profitot.

 MOL részvény
MOL részvény2026.08.14.
Utolsó ár: 4 960 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az olajárak kissé emelkedtek pénteken, azt követően, hogy a gyérebb keresleti előrejelzésekről ismét a közel-keleti konfliktusra helyeződött a befektetők figyelme. Az északi-tengeri Brent típusú nyersolaj hordónkénti jegyzése egy százalékkal 87,9 dollárra erősödött, míg az amerikai kontinesen irányadó WTI árfolyama 0,7 százalékkal 81,8 dollárra drágult.

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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint erősen zárhatja a hetet, azt követően, hogy a választások óta legmélyebb pontján is járt a deviza a hét első felében. Az euró jegyzése 0,15 százalékkal 362,7 forintig ereszkedett vissza a pesti tőzsdezárásra.

EUR / HUF árfolyam
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A hazai pénz sokkal jelentősebb, 0,6 százalék erősödést mutat a dollárhoz képest, amit a kellemetlen meglepetést okozó amerikai kiskereskedelmi adat állított lejtőre. A keresztárfolyam a 313,1-es szintig jött vissza pénteken 17 óráig.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákhoz képest vegyesen teljesített a hazai valuta: a lengyel zlotyval tartotta a lépést, míg a cseh korona 0,2 százalékkal lett olcsóbb.

Az Erste kommentárja szerint a magyar devizát támogatta a szeptemberi amerikai kamatemelés csökkenő esélye, valamint az IEA és az OPEC gyengébb olajkeresleti előrejelzései is. 

A magyar makronaptár a következő hétre teljesen üres, különösen mivel csak háromnapos hét vár ránk. A paksi helyzettel kapcsolatos fejleményeket továbbra is élénken érdemes követni: a következő napokban ismét alacsonyabb vízállás várható a Dunán, így a héten bejelentett megoldás elkészültéig ismét fontos periódus érkezik. Ezen kívül a nemzetközi események, elsősorban a közel-keleti fejlemények lesznek továbbra is meghatározók – írják a bankház elemzői.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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