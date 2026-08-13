Egyetért a svájci és az amerikai nagybank: 65 százalékos rali után is venni kell a Molt – sokat hozhat még a konyhára az olajrészvény

Potyognak a friss célárak a hazai blue chip részvényekre, ahogy az elemzőházak sorra vizsgálják felül a vállalatok kilátásait az előző heti negyedéves jelentéseket követően. Ezúttal a Mol papírjaira érkezett két új célár.

Folytatódhat a Mol idei nagy menetelése az UBS és a Citi szerint is / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar olajtársaság részvényeire vonatkozó 12 havi árfolyamvárakozást a svájci UBS és az amerikai Citi is felfelé módosította.

Szintet léphet az olajrészvény, 5000 forint fölé várják a Mol árfolyamát az elemzők

Az UBS 400 forinttal toldotta meg az eddigi célárat, 5500 forintra taksálva a Mol-részvények értékét. Ez 13 százalék körüli hozamlehetőséget jelent a szerdán elért történelmi csúcsszintről. A bankház változatlanul vételt javasol.

Az amerikai Citi is hasonlóan értékeli a magyar társaság papírjait, miután a jócskán elavult 3900 forintos árfolyamvárakozását 5300 forintra javította friss elemzésében. Utóbbi közel kilenc százalékkal magasabb az aktuális árszintnél. A tengerentúli pénzintézet ezért tartásról vételre minősítette fel a hazai blue chip részvényt.

Az elmúlt napokban aktívak voltak az elemzők, a Mol részvényeit a hét elején az MBH Befektetési Bank is kielemezte, 4404 forintra srófolva fel a célárat. Ezt a szintet már meghaladta a kurzus ezért továbbra is semleges ajánlást adott az olajrészvényre a magyar pénzintézet.

A Morgan Stanley már a gyorsjelentést megelőzően frissítette vállalatértékelési modelljét, melyben 5350 forintos árfolyamvárakozást fogalmaztak meg a befektetési bank stratégái. A korábbi tartás helyett már vételre ajánlott a papír.

A sorban érkező friss elemzéseket is figyelembe véve a Mol konszenzusos célára 4628 forint, ami öt százalékkal alacsonyabb az aktuális árfolyamnál. A társaságot követő 14 bróker közül

hét vételt,

öt tartást,

kettő pedig eladást javasol.

Brutálisan erős teljesítményt nyújt idén a társaság

A Mol minden várakozást felülmúlóan erős második negyedéves eredményről számolt be az előző héten, amit az iráni háború miatt megugró energiaárak is nagyban támogattak.

Az iparágban árgus szemmel figyelt újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 89 százalékkal 1 297 millió dollárra emelkedett.

A társaság csoportszintű adózás utáni eredménye pedig éves bázison brutális mértékben, 663 százalékkal, 786 millió dollárra nőtt, messze felülmúlva az elemzői konszenzus 495,2 millió dolláros becslését is.