Hatalmas lendülettel indult a kereskedés kedden a Wall Streeten, a Dow Jones például több mint 700 ponttal lőtt ki, új történelmi csúcsáig meg sem állva.

Eszméletlen tűzijáték a BÉT-en, robbantak az árfolyamok, új csúcson a Mol / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A befektetők már a júniusban nagy hűhóval tőzsdére vitt a SpaceX első, tőzsdei társaságként közzétett, az amerikai tőzsdezárás után megjelenő jelentésére készülnek. A McDonald’s, a Pfizer, a Spotify és a Merck a nyitás előtt már közzé is tette negyedéves számait, míg a SpaceX mellett az Amgen, a Pinterest, az AMD és a Booking eredményeinek közzétételére is a piac zárása után kerül sor.

A közel-keleti béketárgyalásokról szóló számos biztató hírre beeső olajárak szintén segítették a részvénypiacot. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint már kedden vagy szerdán is megnyithatja Irán a Hormuzi-szorost.

Az európai részvényindexek is kivétel nélkül a pozitív tartományban jártak a BÉT kicsengetésekor.

A BUX is hatalmas ralit nyomott le, már mondani sem kell, hogy záporoztak a rekordok is. A magyar tőzsde vezető indexe is 1,17 százalékos emelkedést követően még sohasem látott magasságban, 149 087 ponton búcsúzott a parkettől.